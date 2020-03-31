Школа коронавируса: как правильно мыть фрукты и овощи из супермаркета?

Вы сходили в магазин по всем правилам, надели маску, соблюдали расстояние в два метра, а, вернувшись домой, тщательно вымыли руки. Остается вопрос, безопасны ли продукты, которые вы купили? Могут ли они стать причиной заражения, если их вдруг потрогал кто-то из заболевших?

Эксперты утверждают, что коронавирус через продукты питания не передается и нет никаких доказательств, что пища или ее упаковка могут стать причиной передачи вируса. Основной путь распространения коронавирусной инфекции — от человека к человеку. Однако сейчас весь мир борется с глобальной пандемией, и соблюдение некоторых правил в отношении пищевых продуктов также очень важно.

Четыре правила безопасности

Мыть, чистить, подвергать тепловой обработке или замораживать

1. До и после обработки свежих продуктов всегда мойте руки в течение 20 секунд теплой водой с мылом.

2. Предварительно протрите и продезинфицируйте рабочие поверхности: столешницу, разделочную доску, ножи и другое, а чтобы избежать перекрестного загрязнения, готовьте мясо, рыбу, птицу и яйца отдельно.

3. Чтобы уничтожить вирусы и бактерии, подвергайте пищу термической обработке и помните, что надлежащая температура хранения холодных блюд должна быть не выше 5° С.

4. Чтобы предотвратить размножение вредных микроорганизмов, охладите продукты в течение двух часов.

Проверьте продукты на предмет повреждений

Старайтесь быть внимательнее, когда выбираете фрукты и овощи в магазине, на них не должно быть вмятин и повреждений. Если заметили их только дома, срежьте ножом, этого будет достаточно. Не употребляйте в пищу гнилые, испорченные овощи и фрукты.

Капуста, салаты: снимите и удалите крайние листья. Помните, что больше всего вредных веществ накапливается в верхних листьях и кочерыжке.

Промойте перед тем, как резать

До того как срезать кожу или очищать плод, его все равно нужно тщательно вымыть в проточной воде. Это касается фруктов и овощей, с которых вы удаляете шкурку (картофель, репчатый лук, бананы, лимоны, апельсины), ведь микробы могут попасть на нож, мякоть или рабочую поверхность. Не рекомендуется мыть овощи и фрукты с какими-либо моющими средствами, они могут оставлять вредный для организма налет, а вот щетку для чистки твердых овощей использовать можно и даже нужно.

Картофель, морковь, свекла: замочите в теплой воде на 10−15 минут, а после очистите щеткой от остатков земли.

Цитрусовые: перед тем как очищать, можно ошпаривать кипятком.

Виноград: можно разделить на мелкие грозди и промыть в дуршлаге.

Варите, тушите и замораживайте

Некоторые специалисты утверждают, что в период распространения инфекционных заболеваний безопаснее есть продукты, которые подвергались тепловой обработке, с которых можно счищать кожицу либо те, которые были предварительно заморожены и продаются в закрытых упаковках.

Можно также использовать консервированные овощи и фрукты, а из сухофруктов варить компоты или добавлять их в запеканки и каши.

Сухофрукты: промойте в холодной воде, а после обдайте кипятком.

Вытирайте правильно

Ещё один ключевой фактор, о котором нужно не забывать, это чистые полотенца или одноразовые бумажные салфетки. Чтобы после мытья фруктов и овощей избежать повторного заражения, вытирайте их бумажными полотенцами, а если их нет, старайтесь менять чаще кухонные или сушите овощи, оставив их на тарелке.

Храните чистые продукты в безопасном месте