НЕОБЫЧНО, НО ВКУСНО! ⟩ Жареная курица с грушами и зеленым луком

Куриное мясо прекрасно сочетается со сладкими фруктами. Вы не верите? Убедитесь сами!
Курица - 1.8 кг
Груша - 3 штуки
Лимон - 2 штуки
Лук - 1 штука
Лук зеленый - 1 пучок
Масло оливковое - 2.5 столовые ложки
Соль и перец - по вкусу
Способ приготовления
Разогрейте духовку до 230 градусов. Смажьте противень маслом. Курицу нарежьте на 8 кусочков, удалите кожу, крылышки оставьте с кожей.
Груши очистите от семян, нарежьте на 4 дольки. Лук очистите и нарежьте. Зеленый лук вымойте, нашинкуйте. сложите в пиалу.
Из одного лимона натрите 2 ч.л. цедрый и выжмите 1 ст.л. сока. Второй лимон нарежьте на дольки.
В чаше соедините цедру, оливковое масло, соль и перец по вкусу, половину лука. Добавьте кусочки курицы и груши, перемешайте, чтобы покрылись маринадом.
Запекайте курицу и груши 30-35 минут на противне в духовке. Проверьте готовность курицы ножом.
Выложите на подогретое блюдо запеченную курицу с грушами, сбрызните лимонным соком, посыпьте зеленым луком. Украсьте дольками лимона.