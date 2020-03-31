НЕОБЫЧНО, НО ВКУСНО! ⟩ Жареная курица с грушами и зеленым луком

Курица - 1.8 кг

Груша - 3 штуки

Лимон - 2 штуки

Лук - 1 штука

Лук зеленый - 1 пучок

Масло оливковое - 2.5 столовые ложки

Соль и перец - по вкусу

Способ приготовления

Разогрейте духовку до 230 градусов. Смажьте противень маслом. Курицу нарежьте на 8 кусочков, удалите кожу, крылышки оставьте с кожей.

Груши очистите от семян, нарежьте на 4 дольки. Лук очистите и нарежьте. Зеленый лук вымойте, нашинкуйте. сложите в пиалу.

Из одного лимона натрите 2 ч.л. цедрый и выжмите 1 ст.л. сока. Второй лимон нарежьте на дольки.

В чаше соедините цедру, оливковое масло, соль и перец по вкусу, половину лука. Добавьте кусочки курицы и груши, перемешайте, чтобы покрылись маринадом.

Запекайте курицу и груши 30-35 минут на противне в духовке. Проверьте готовность курицы ножом.

Выложите на подогретое блюдо запеченную курицу с грушами, сбрызните лимонным соком, посыпьте зеленым луком. Украсьте дольками лимона.