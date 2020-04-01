ТОП-4 женщин по знаку Зодиака, готовых терпеть мужчин-нахлебников

Астрологи рассказали, каким женщинам свойственно в силу характера держать подле себя партнеров-нахлебников. Об этом пишет портал Uznayvse.ru. Мужчины чувствуют в них поддержку, доверяют им ведение хозяйства и в результате садятся на шею, свесив ноги.

Телец

Дама-Телец спешит с работы домой, где обеспечивает любимого всем необходимым. Пока тот лежит на диване, она тешит себя мыслями о счастливом будущем. Такая женщина подолгу может терпеть альфонса, но рано или поздно отношения закончатся разочарованием. Тогда отнявшему драгоценные годы нахлебнику приходится несладко — Телец страшен в гневе.

Рак

Безграничное терпение и самоотдача женщины-Рака часто выходит боком. Сначала она жертвует возлюбленному деньги и старается все сделать за ним по дому. С годами ее терпению приходит конец. Как только нарисованный ей образ идеального мужа рассыпается, она указывает партнеру на дверь.

Козерог

Рожденная под этим знаком дама из года в год может кормить себя ожиданиями счастливой жизни. Мужчина чувствует в ней опору и поддержку, а она готова посвятить себя ему целиком. Так происходит, пока он не уходит к другой. Каждый раз в таких случаях женщина-Козерог болезненно переживает измены и расставания.

Рыбы