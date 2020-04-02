КЛАССИКА ⟩ Рецепт гуакамоле от Джейми Оливера

Очистить лук и очистить от семян один чили, затем нарезать все на большой доске. Очистить авокадо и выложить на доску к луку и перцу чили. Затем измельчите все вместе на доске. Возьмите часть листьев кориандра, грубо нарежьте и добавьте помидоры, затем продолжайте измельчать все вместе. Добавьте сок одного лайма и одну столовую ложку масла, затем приправьте по вкусу морской солью, черным перцем и сока лайма, если необходимо. Мелко нарежьте оставшийся перец чили сверху, если вам нравится более острый вкус. Украсьте гуакамоле оставшимися листьясм кориандра и подавайте.