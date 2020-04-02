КЛАССИКА ⟩ Рецепт гуакамоле от Джейми Оливера

Вкусный завтрак - очень важная деталь нашего идеального дня. Это не всегда должно быть испечено или состоять из многих различных компонентов. Это также не должно занимать много времени. Гуакамоле, приготовленный по рецепту Джейми Оливера, подходит для тостов по утрам и для использования в качестве закуски вечером.
Понадобится:
- 1/2 красного лука
- 1-2 перца чили
- 3 спелых авокадо
- кориандр
- 6 спелых томатов черри
- 2 лайма
- 1 ч.л оливкового масла холодного отжима
Очистить лук и очистить от семян один чили, затем нарезать все на большой доске. Очистить авокадо и выложить на доску к луку и перцу чили. Затем измельчите все вместе на доске. Возьмите часть листьев кориандра, грубо нарежьте и добавьте помидоры, затем продолжайте измельчать все вместе. Добавьте сок одного лайма и одну столовую ложку масла, затем приправьте по вкусу морской солью, черным перцем и сока лайма, если необходимо. Мелко нарежьте оставшийся перец чили сверху, если вам нравится более острый вкус. Украсьте гуакамоле оставшимися листьясм кориандра и подавайте.
Приятного аппетита!