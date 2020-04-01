ПОВТОРЯЕМ! ⟩ Упражнения для красивой попы: Анастасия Решетова показала впечатляющее видео

24-летняя Анастасия Решетова во время самоизоляции решила не тратить время даром. Возлюбленная рэпера Тимати взялась за себя, чтобы к лету выглядеть идеально.
Модель считает, что карантин — это не повод забывать о спорте и всё время проводить на диване перед телевизором. Анастасия на своем примере показала, что и в домашних условиях можно поддерживать себя в форме.
Молодая мама сняла на видео тренировку и показала поклонникам эффективные упражнения для укрепления бедер и ягодиц. Невеста Тимати отметила, что для занятий понадобится фитнес-резинка.
«Вот несколько упражнений для красивой попы (была у меня такая когда-то), которые можно выполнять дома. Сохраняй и делай так же. На карантине есть два варианта: сидеть перед теликом и разъедаться или выделять часик для работы над телом, чтобы к лету выглядеть прилично», — с иронией написала Решетова в Instagram.