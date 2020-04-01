Семь вещей, которых нельзя касаться в общественных местах

Не забудь тщательно помыть руки после того, как коснешься чего-нибудь из этого списка, советует журнал «Лиза».
В связи с распространением коронавируса важно следить за собой и ничего не трогать в общественных местах. Особенно некоторые предметы.
Ручка крана
Ты включаешь воду грязными руками после посещения туалета.
Сушилки для рук
Это настоящий рассадник бактерий. К ним вообще лучше не подходить. В сушилку попадает загрязненный воздух общественного туалета, и он же потом выдувается к тебе на руки. Внутри сушилки очень быстро размножаются микробы.
Дозатор мыла
Многие нажимают на кнопку дозатора сразу же после туалета, не сполоснув руки водой, а значит, на нем остается очень много микробов.
Кнопки лифта
Исследования говорят, что
Дверные ручки
К ручкам, а также поручням и перилам прикасаются все, и не факт, что чистыми руками. Кстати, ученые выяснили, что коронавирус живет на стали и пластике до трех суток.
К счастью, во многих общественных местах установлены раздвижные или крутящиеся двери, которые можно и не трогать.
Стены
В публичных местах стены покрыты огромным количеством самых разных бактерий, распространяемых всеми посетителями. Нетрудно догадаться, что моют стены крайне редко, а потому лучше на них даже не облокачиваться.
Пол
Конечно, мало кто специально касается пола в общественных местах и тем более, в туалетах. Но