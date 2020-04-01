Семь вещей, которых нельзя касаться в общественных местах

В связи с распространением коронавируса важно следить за собой и ничего не трогать в общественных местах. Особенно некоторые предметы.

Ручка крана

Ты включаешь воду грязными руками после посещения туалета. Выключая ее уже чистыми пальцами, возвращаешь себе микробов, которых оставила. К тому же представь, сколько человек ежедневно делает то же самое. Попробуй выключать воду с помощью бумажного полотенца.

Сушилки для рук

Это настоящий рассадник бактерий. К ним вообще лучше не подходить. В сушилку попадает загрязненный воздух общественного туалета, и он же потом выдувается к тебе на руки. Внутри сушилки очень быстро размножаются микробы.

Дозатор мыла

Многие нажимают на кнопку дозатора сразу же после туалета, не сполоснув руки водой, а значит, на нем остается очень много микробов.

Кнопки лифта

Исследования говорят, что кнопки лифта в общественных местах могут содержать больше микробов, чем сиденья унитазов. Иногда до нужного этажа сложно добраться по лестнице, да и протирать кнопки перед нажатием не получится. Поэтому мой или дезинфицируй руки после того, как воспользовалась лифтом.

Дверные ручки

К ручкам, а также поручням и перилам прикасаются все, и не факт, что чистыми руками. Кстати, ученые выяснили, что коронавирус живет на стали и пластике до трех суток.

К счастью, во многих общественных местах установлены раздвижные или крутящиеся двери, которые можно и не трогать.

Стены

В публичных местах стены покрыты огромным количеством самых разных бактерий, распространяемых всеми посетителями. Нетрудно догадаться, что моют стены крайне редко, а потому лучше на них даже не облокачиваться.

Пол