Ср, 1.04.2020

Семь вещей, которых нельзя касаться в общественных местах

Лифт. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Не забудь тщательно помыть руки после того, как коснешься чего-нибудь из этого списка, советует журнал «Лиза».

В связи с распространением коронавируса важно следить за собой и ничего не трогать в общественных местах. Особенно некоторые предметы.

Ручка крана

Ты включаешь воду грязными руками после посещения туалета. Выключая ее уже чистыми пальцами, возвращаешь себе микробов, которых оставила. К тому же представь, сколько человек ежедневно делает то же самое. Попробуй выключать воду с помощью бумажного полотенца. 

Сушилки для рук

Это настоящий рассадник бактерий. К ним вообще лучше не подходить. В сушилку попадает загрязненный воздух общественного туалета, и он же потом выдувается к тебе на руки. Внутри сушилки очень быстро размножаются микробы.

Дозатор мыла

Многие нажимают на кнопку дозатора сразу же после туалета, не сполоснув руки водой, а значит, на нем остается очень много микробов.

Кнопки лифта

Исследования говорят, что кнопки лифта в общественных местах могут содержать больше микробов, чем сиденья унитазов. Иногда до нужного этажа сложно добраться по лестнице, да и протирать кнопки перед нажатием не получится. Поэтому мой или дезинфицируй руки после того, как воспользовалась лифтом.

Дверные ручки

К ручкам, а также поручням и перилам прикасаются все, и не факт, что чистыми руками. Кстати, ученые выяснили, что коронавирус живет на стали и пластике до трех суток.

К счастью, во многих общественных местах установлены раздвижные или крутящиеся двери, которые можно и не трогать.

Стены

В публичных местах стены покрыты огромным количеством самых разных бактерий, распространяемых всеми посетителями. Нетрудно догадаться, что моют стены крайне редко, а потому лучше на них даже не облокачиваться.

Пол

Конечно, мало кто специально касается пола в общественных местах и тем более, в туалетах. Но важно также ничего на него не ставить, например, сумку, так как бактерии сразу переберутся на ее поверхность. Если нет крючка, чтобы повесить, держи сумку на плече или шее. Так намного безопаснее.

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