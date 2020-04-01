Стилист Меган Маркл раскрыл секрет ее фирменной прически

Я пошел на встречу с ней, и мы сразу же нашли общий язык. Я познакомился с ней в феврале, незадолго до Дня святого Валентина 2018 года. Я был немного взволнован перед встречей, но она вела себя так же, как и мои клиентки из Калифорнии. Меган сказала: "Я девушка из Калифорнии". Я ответил: "Обожаю девушек из Калифорнии". Мы сразу заговорили на одном языке,