ПРОВЕРЕННЫЕ ТРЮКИ ⟩ Как позировать, чтобы получаться на фото худее на десять килограмм

Приподнимай подбородок

@paradise.ebd

Так лицо всегда будет казаться худее. Вообще запомни: на любом твоем фото должно быть видно шею.

Старайся принимать ассиметричные позы

@paradise.ebd

Ты ведь находишься не на уроке физкультуры, чтобы стоять по струнке. Экспериментируй с положением рук и ног, находи удачные ракурсы. Поверь, они есть у каждой.

Не забывай про прогибы

@paradise.ebd

Если ты делаешь кадр в полный рост, не забывай про соотношение плоскостей камеры и тела. Обязательно прогибайся в пояснице и наклоняйся на камеру, чтобы пропорции тела выглядели привлекательнее, а фигура в целом — стройнее.

Располагай колени от камеры

@paradise.ebd

При позировании сидя ни в коем случае не выставляй коленки прямо к камере. Всегда разворачивай их в сторону, а не параллельно, чтобы казаться худее.

Не поджимай ноги под себя

@paradise.ebd

Это тоже касается поз, когда ты сидишь. Ставь ножки как можно ближе к камере, так они будут казаться длиннее и стройнее. Чтобы ноги не «расплывались» в кадре, всегда садись на край стула или скамейки.

Вытягивай ноги

@paradise.ebd

Так как ноги в кадре занимают практически 50% всего пространства, им нужно уделить особое внимание. Старайся всегда тянуть носочек и не ставить ногу на полную стопу.