Ср, 1.04.2020

ПРОВЕРЕННЫЕ ТРЮКИ ⟩ Как позировать, чтобы получаться на фото худее на десять килограмм

Позирование. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Мечтаешь выглядеть стройнее, но никак не дойдешь до зала? Чтобы делать удачные фото, этого и не надо.

Держи осанку

@paradise.ebd

 
Это один из важнейших приемов, про который все почему-то забывают. Держась перед камерой, всегда тянись макушкой вверх и старайся опускать лопатки. Так на фото тело сразу становится пропорциональнее, а фигура — стройнее. 

Делай фото на уровне коленей 

@paradise.ebd

Обычные фото, сделанные на уровне роста модели, значительно портят пропорции тела, делают человека зрительно ниже. Если же расположить камеру на уровне коленей, силуэт моментально вытягивается. 

Напрягай тело 

@paradise.ebd

Твои мышцы должны быть в напряжении, когда ты находишься перед фотографом. Не забывай также всегда втягивать живот. 

Переноси вес тела на одну ногу 

@paradise.ebd

То есть, стоять ты должна только на одной ноге, выставляя бедро вперед. Ногу также можно поставить ближе к камере и немного согнуть в колене. 

 
 
 

Приподнимай подбородок 

@paradise.ebd

Так лицо всегда будет казаться худее. Вообще запомни: на любом твоем фото должно быть видно шею. 

Старайся принимать ассиметричные позы 

@paradise.ebd

Ты ведь находишься не на уроке физкультуры, чтобы стоять по струнке. Экспериментируй с положением рук и ног, находи удачные ракурсы. Поверь, они есть у каждой. 

Не забывай про прогибы 

@paradise.ebd

Если ты делаешь кадр в полный рост, не забывай про соотношение плоскостей камеры и тела. Обязательно прогибайся в пояснице и наклоняйся на камеру, чтобы пропорции тела выглядели привлекательнее, а фигура в целом — стройнее. 

Располагай колени от камеры 

@paradise.ebd

При позировании сидя ни в коем случае не выставляй коленки прямо к камере. Всегда разворачивай их в сторону, а не параллельно, чтобы казаться худее. 

Не поджимай ноги под себя 

@paradise.ebd

Это тоже касается поз, когда ты сидишь. Ставь ножки как можно ближе к камере, так они будут казаться длиннее и стройнее. Чтобы ноги не «расплывались» в кадре, всегда садись на край стула или скамейки. 

Вытягивай ноги

@paradise.ebd

Так как ноги в кадре занимают практически 50% всего пространства, им нужно уделить особое внимание. Старайся всегда тянуть носочек и не ставить ногу на полную стопу.

 
 
 
 
 
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