ПРОВЕРЕННЫЕ ТРЮКИ ⟩ Как позировать, чтобы получаться на фото худее на десять килограмм

Мечтаешь выглядеть стройнее, но никак не дойдешь до зала? Чтобы делать удачные фото, этого и не надо.
@paradise.ebd
Делай фото на уровне коленей
@paradise.ebd
Обычные фото, сделанные на уровне роста модели, значительно портят пропорции тела, делают человека зрительно ниже. Если же расположить камеру на уровне коленей, силуэт моментально вытягивается.
Напрягай тело
@paradise.ebd
Твои мышцы должны быть в напряжении, когда ты находишься перед фотографом. Не забывай также всегда втягивать живот.
Переноси вес тела на одну ногу
@paradise.ebd
То есть, стоять ты должна только на одной ноге, выставляя бедро вперед. Ногу также можно поставить ближе к камере и немного согнуть в колене.
Приподнимай подбородок
@paradise.ebd
Так лицо всегда будет казаться худее. Вообще запомни: на любом твоем фото должно быть видно шею.
Старайся принимать ассиметричные позы
@paradise.ebd
Ты ведь находишься не на уроке физкультуры, чтобы стоять по струнке. Экспериментируй с положением рук и ног, находи удачные ракурсы. Поверь, они есть у каждой.
Не забывай про прогибы
@paradise.ebd
Если ты делаешь кадр в полный рост, не забывай про соотношение плоскостей камеры и тела. Обязательно прогибайся в пояснице и наклоняйся на камеру, чтобы пропорции тела выглядели привлекательнее, а фигура в целом — стройнее.
Располагай колени от камеры
@paradise.ebd
При позировании сидя ни в коем случае не выставляй коленки прямо к камере. Всегда разворачивай их в сторону, а не параллельно, чтобы казаться худее.
Не поджимай ноги под себя
@paradise.ebd
Это тоже касается поз, когда ты сидишь. Ставь ножки как можно ближе к камере, так они будут казаться длиннее и стройнее. Чтобы ноги не «расплывались» в кадре, всегда садись на край стула или скамейки.
Вытягивай ноги
@paradise.ebd
Так как ноги в кадре занимают практически 50% всего пространства, им нужно уделить особое внимание. Старайся всегда тянуть носочек и не ставить ногу на полную стопу.