ТОП-10 ошибок в макияже, которые вас старят

С возрастом к макияжу нужно относиться более внимательно, чтобы не прибавить себе лишних лет, пишет wday.ru.
Макияж — отличный инструмент, который в руках умелого пользователя поможет в достижении желаемых результатов: замаскирует несовершенства, преобразит недостатки в достоинства и даже омолодит внешность. Однако ошибки в нанесении косметики зачастую влекут неприятные последствия, прибавляя женщинам десяток (а порой и два!) лет. Визажист Анна Никитина рассказала о самых распространенных промахах в макияже, а также о том, как их не допустить. Читаем и учимся (пока сидим на карантине).
Идеальный тон без границ
Когда мы выравниваем тон лица с помощью тонального крема, пудры и прочих маскирующих средств, мы стираем с лица не только несовершенства кожи, но и наши естественные тени и объемы, делая лицо плоским и тусклым. Лицо становится похожим на неживую маску с плотным полотном тона и пудры. Как манекен! А с помощью скульптора, румян и хайлайтера мы можем воссоздать естественные тени, сияние и свежесть, визуально приподнять контур.
Совет: наносите совсем не много средств и хорошо растушевывайте их. Скульптор пусть будет едва заметен, румяна не должны выглядеть, как след от помады, а блеск хайлайтера не был виден аж из космоса. Всего по чуть-чуть. С последним, кстати, нужно быть осторожнее обладательницам проблемной кожи и кожи с выраженными признаками возраста. Хайлайтер только привлечет внимание к проблеме.
Излишне матовая кожа
С возрастом лучше отказаться от плотных пудр и оставить привычку постоянно припудриваться. Толстый слой пудры утяжеляет лицо, а также собирается в морщинках и подчеркивает их.
Совет: если хотите избавиться от жирного блеска, используйте в течение дня облегченную транспарентную пудру, матирующие спреи или салфетки.
Слишком тонкие брови
Слишком тонкие брови уже несколько лет не только не в моде, но и прибавляют возраст. Поэтому, если хотите выглядеть моложе, избегайте четких прорисованных форм, особенно у основания. Используйте более мягкие тона, даже если ваш цвет волос черный.
Совет: используйте средства для бровей графитового или черно-коричневого оттенка. Но не черного! Всегда при выборе средств для бровей отталкивайтесь от цвета у корней ваших волос. Запомните, это ваш идеальный тон.
Подводка нижнего века
Прорисованная нижняя слизистая глаза (кайал) чересчур графична, а тени утяжеляют и сужают взгляд, прибавляют возраст, акцентируют внимание на мешках, синяках и морщинках. Линии в вашем макияже должны быть плавными и стремиться вверх.
Совет: черный карандаш лучше заменить на светло-коричневый, а если выбрать бежевый, то взгляд станет свежим и более открытым.
Темная помада
Слишком темная помада придаст возраст обладательницам тонких губ, а также сделает их визуально еще более узкими. Более того, средство привлечет внимание к морщинкам и к опущенным уголкам губ. На возрастном лице за счет рельефного контура и создающихся теней на лице преобладает сероватый пигмент, в то время как темная помада может его не только подчеркнуть, но и усилить.
Совет: выбирайте нежные оттенки, и вы не ошибетесь. А ярко-коралловый или фуксия освежат любой образ.
Толстый слой туши
Слишком толстый слой туши смотрится не только неестественно и утяжеляет взгляд, но и прибавляет возраста. Это точно не придаст вашим ресницам густоту, а только подчеркнет данное. Густо прокрашенные нижние ресницы также могут усилить тень под глазами и подчеркнуть даже едва заметную синеву, поэтому желательно ограничиться более тонким слоем средства. Либо использовать коричневую или серую тушь.
Совет: не бойтесь использовать цветную тушь! Совсем немного. Либо только на кончики поверх черной. Многие даже не догадаются, что в вас что-то изменилось, однако образ изменится!
Перламутровые тени и помада
Подчеркнут рельеф век и губ, а значит, и морщинки в этих местах. На губах можете использовать блески, но без перламутровых частиц и блесток.
Совет: отдавайте предпочтение матовым и сатиновым теням.
Неправильно подобранный тон
Тональное средство темнее вашего тона кожи будет выглядеть нелепо. Такое средство всегда заметно на лице, особенно при дневном освещении, равно как и слишком светлое. Все это может придать вам возраста. При выборе тональника в магазине наносите его не на руку (кожа здесь заметно отличается), а на лицо, шею или ключицу. Идеальное средство полностью сольется с тоном кожи, и вы не увидите то место, куда его наносили.
Совет: если тон все-таки окажется темнее, то добавьте в него пару капель иллюминайзера или дневного крема. Цвет станет мягче, а лицо получит дополнительное увлажнение и здоровое сияние.
Несколько акцентов в макияже
Вполне может быть, если использовать подходящие продукты грамотно. Дело в том, что на взрослом лице даже одна ошибка непростительна, а неправильное использование большого количества продуктов (еще и ярких) будет выглядеть просто вульгарно.
Совет: не старайтесь подчеркнуть все! И будьте аккуратнее с оттенками.
Блеск поверх яркой помады
Будьте осторожными с популярными в этом сезоне глянцевыми губами. Блеск в сочетании с любой помадой сделает ее еще более яркой, что привлечет внимание к морщинкам. Кроме того, блеск уменьшит стойкость помады, и уже меньше чем через час, скорее всего, ваша помада начнет «убегать» за контур.
Совет: ничто не мешает вам воспользоваться просто ярким блеском для губ.