ТОП-10 ошибок в макияже, которые вас старят

Макияж — отличный инструмент, который в руках умелого пользователя поможет в достижении желаемых результатов: замаскирует несовершенства, преобразит недостатки в достоинства и даже омолодит внешность. Однако ошибки в нанесении косметики зачастую влекут неприятные последствия, прибавляя женщинам десяток (а порой и два!) лет. Визажист Анна Никитина рассказала о самых распространенных промахах в макияже, а также о том, как их не допустить. Читаем и учимся (пока сидим на карантине).

Идеальный тон без границ

Когда мы выравниваем тон лица с помощью тонального крема, пудры и прочих маскирующих средств, мы стираем с лица не только несовершенства кожи, но и наши естественные тени и объемы, делая лицо плоским и тусклым. Лицо становится похожим на неживую маску с плотным полотном тона и пудры. Как манекен! А с помощью скульптора, румян и хайлайтера мы можем воссоздать естественные тени, сияние и свежесть, визуально приподнять контур.