Котлеты из цветной капусты

Если ваши дети до сих пор не любят цветную капусту, приготовьте эти чудо-котлетки и ваш ребенок с удовольствием из съест. Эти котлеты станут любым блюдом всей вашей семьи. Попробуйте и убедитесь сами! Готовим овощные постные котлеты без яиц из цветной капусты с добавлением овсянки. Очень вкусный рецепт котлет из цветной капусты. Время приготовления займет не более 15 минут. Быстро, вкусно и полезно, пишет «Домашний Очаг».