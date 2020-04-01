Ср, 1.04.2020

Котлеты из цветной капусты

Котлеты из цветной капусты. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Если ваши дети до сих пор не любят цветную капусту, приготовьте эти чудо-котлетки и ваш ребенок с удовольствием из съест. Эти котлеты станут любым блюдом всей вашей семьи. Попробуйте и убедитесь сами! Готовим овощные постные котлеты без яиц из цветной капусты с добавлением овсянки. Очень вкусный рецепт котлет из цветной капусты. Время приготовления займет не более 15 минут. Быстро, вкусно и полезно, пишет «Домашний Очаг».

Количество порций - 3

Время подготовки - 5 мин

Время приготовления - 10 мин

Общее время приготовления - 15 мин

Ингредиенты

Капуста цветная - 250 г

Луковица - 55 г

Овсяные хлопья - 1/4 стакана

Мука - 1 столовая ложка

Лимон - 1 кусок

Сухари панировочные - 1.2 стакана

Масло растительное - 30 г

Соль и специи - по вкусу

Способ приготовления

Цветную капусту разделить на соцветия. Выложить в подсоленную кипящую воду с добавлением 1-й дольки лимона на 5 минут.

Овсянку запарить горячей водой на 10 минут. Лук нарезать мелким кубиком.

После того как цветная капуста отварилась и остыла, ее нужно мелко нарезать. В миску добавить цветную капусту, готовую запаренную овсянку, нарезанный лук, муку, соль, специи и замешать фарш.

Сформировать из фарша котлетки, обвалять в панировочных сухарях и жарить на растительном масле на среднем огне по 2 минуты с каждой стороны.

Вкусные и нежные котлетки из цветной капусты готовы! Более подробную пошаговую инструкцию по приготовлению смотрите в видеорецепте на этой страничке.

Всем приятного аппетита! 

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