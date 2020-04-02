«Крепкая баба с Севера» в роли суррогатной матери: Рынска впервые рассказала о рождении дочери

Эмбрионы для вынашивания она заморозила еще когда ее супруг, медиаменеджер Игорь Малашенко, был жив.

В 2019 году Малашенко погиб, причиной смерти стал суицид. Но отказываться от желания стать матерью Божена не стала. Самостоятельно выносить ребенка из-за особенностей здоровья у нее бы не получилось, и Рынска начала поиски суррогатной матери. «У меня генетическая тромбофилия, и я плохо бы перенесла беременность, да еще бы и плод загубила. И Игорь настоял на сурмаме. Это была отдельная глава нашей борьбы за ребенка: все наши эмбрионы сурмама сбрасывала. Мы меняли сурмам, но это не помогало. У нас было шесть выкидышей у сурмам», — вспоминает она в интервью изданию Hello!.

«Только с седьмым получилось. Специальные люди забрали эмбрионы и отвезли их на Север, где крепкие бабы», — призналась Рынска. С самой суррогатной матерью она не знакомилась, чтобы исключить возможность шантажа.

По словам Божены, если с ней что-то случится, о девочке позаботятся крестные: ее американская адвокат и Валентин Юмашев. А вот старшие сестры девочки по отцу и их мать Елена (новоиспеченная мать называет ее Гангреной) считают новорожденную бастардом — предстоит анализ ДНК. Сейчас Божена и Евгения вступают в борьбу за наследство Малашенко. Рынска призналась, что в этом ей может помешать предприниматель, сооснователь НТВ Владимир Гусинский.