Шесть типов мужей: какой у тебя и что с ним делать

Каждая женщина стремится к тому, чтобы рядом с ней был мужчина мечты. Для того чтобы не ошибиться, хорошо бы разобраться, что же за человек, рядом с которым ты собираешься быть и в горе, и в радости. По типу мышления и поведения мужчин можно поделить на несколько типов, пишет wday.ru.
Критик
«Совершенство — не предел» — таков главный девиз мужчины-критика. Для него все вокруг — материал, который нужно улучшить и довести до идеального состояния. Все должно быть так прекрасно, как видит это он сам. В том числе и жена. Поэтому рядом с критиком бывает очень сложно ужиться. Он, не стесняясь, скажет, что вы недостаточно хорошо моете пол, недосаливаете борщ или неровно нарисовали стрелки. Такие замечания критик выдает всем, кто рядом: друзьям, коллегам, родственникам. И хотя он считает, что действует из лучших побуждений и все должны принимать его слова смиренно, осознавая их истинную цель, критик забывает, что может не только раздражать, но и ранить тех, кто рядом, ведь он не дает поблажек никому. Чтобы продержаться рядом с таким человеком, надо уметь перенаправить его идеализм на какое-либо занятие, возможно, так его пыл поубавится.
Контролер
Тип, который сразу рассмотреть нелегко. Все начинается вроде бы с простых звонков на тему, где ты и с кем, когда будешь и все ли в порядке. Но со временем эта забота может перейти в навязчивое присутствие и требование отчитываться во всех моментах вашей жизни. Как же бороться с контролем? Есть два варианта. Первый — продолжать вести свою отдельную жизнь, видеться с друзьями и заниматься интересными делами, не посвящая мужа в детали, сохраняя баланс между семьей и собственными интересами. Пока вы не посвящаете свою половину в подробности быта, сам он туда проникнуть не сможет. Вариант второй — сдаться. К сожалению, и в том, и в другом случае интерес контролера к тебе может быстро угаснуть.
Это словно испорченный контролер, уже совсем не играющий роль заботливого доброго опекуна. Тирану нужно не просто контролировать твое время. Такому мужчине необходимо выполнение его слов и подчинение. Жить с тираном опасно и чревато получением психологических травм, потому что требование от женщины подчинения в быту — это тоже форма насилия. Будь внимательной, чтобы не упустить тот момент, когда мужчина переходит грань между принятием решений и подчинением все под свои стандарты. Но как быть, если ты полюбила тирана? Сжать зубы и бежать. Тиран не способен услышать другого, а потому и не способен измениться.
Трудоголик
Все чаще задаешь себе вопрос: а кто же его любимая — я или работа? Все силы и эмоции избранника уходят туда, в работу, там же его мысли и жизнь. Как правило, с трудоголиками сложно даже поговорить о чем-то, что не касается их работы. И, возможно, сам мужчина и рад был бы жить как-то по-другому, уделять время любимой женщине и детям, да только он не представляет, как это. Если твой муж именно такой, сама помоги ему оторваться от работы — чаще выводи «в свет», приглашай друзей, увлеки чем-нибудь. И тогда твой дом не превратится в поле боя — работа или семья.
Друг
В твоей семье царит равноправие, и это прекрасно. Муж видит в своей женщине настолько же сильного и самостоятельного человека, как и в себе самом. На первый взгляд это идеальный типаж. Но на самом деле не каждой он подходит. Многие женщины привыкли к иной модели поведения, той, где она — слабая и хрупкая, а мужчина не только защитник и опора, но и тот, кто направляет ее и принимает решения. Потому, встретив мужчину-друга, женщина должна понимать, насколько она готова к самостоятельности и равенству во всем.
Сухарь
Цветы, комплименты, подарки… Забудьте об этих словах, если рядом с вами сухарь. Романтика на нуле. И нет, он не со зла или недостатка чувств не дарит вам фиалки, просто мужчина-сухарь искренне не понимает смысла во всем этом конфетно-букетном изобилии. Цветы завянут, комплименты забудут — зачем все это? Но не стоит ставить на таком мужчине крест. Иногда ему нужно просто показать, как важны эмоции для вас. И убедить его, что выражать их — это совсем не стыдно и бесполезно, а очень и очень здорово. Впрочем, даже если этого не удастся, любящий мужчина-сухарь может быть прекрасным мужем и отцом, ведь он будет выражать свою любовь искренне, но иначе. Не словами и жестами, а делами, облегчая семье быт и заботясь о ней.
Психолог отношений Анна Ток:
Почти все шесть типов мужей из этой подборки имеют негативный оттенок. Я бы написала еще 6 видов, но уже со знаком +, ведь очень хочется верить в то, что мужья бывают хорошими, адекватными, любящими. Потому что, посмотрев на варианты, описанные в этой статье, замуж и вовсе не захочется.
И не устану повторять, что все люди многогранны, главное — выбрать тот набор положительных и отрицательных качеств, которые устраивают лично вас. Только не забывайте, что идеальные комбинации бывают только в казино и то, крайне редко.