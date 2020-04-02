Шесть типов мужей: какой у тебя и что с ним делать

Это словно испорченный контролер, уже совсем не играющий роль заботливого доброго опекуна. Тирану нужно не просто контролировать твое время. Такому мужчине необходимо выполнение его слов и подчинение. Жить с тираном опасно и чревато получением психологических травм, потому что требование от женщины подчинения в быту — это тоже форма насилия. Будь внимательной, чтобы не упустить тот момент, когда мужчина переходит грань между принятием решений и подчинением все под свои стандарты. Но как быть, если ты полюбила тирана? Сжать зубы и бежать. Тиран не способен услышать другого, а потому и не способен измениться.

Трудоголик

Все чаще задаешь себе вопрос: а кто же его любимая — я или работа? Все силы и эмоции избранника уходят туда, в работу, там же его мысли и жизнь. Как правило, с трудоголиками сложно даже поговорить о чем-то, что не касается их работы. И, возможно, сам мужчина и рад был бы жить как-то по-другому, уделять время любимой женщине и детям, да только он не представляет, как это. Если твой муж именно такой, сама помоги ему оторваться от работы — чаще выводи «в свет», приглашай друзей, увлеки чем-нибудь. И тогда твой дом не превратится в поле боя — работа или семья.

Друг