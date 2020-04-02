ВИДЕО! ⟩ Эстонский тренер по фитнесу Ада Лещински показывает упражнения, которые нужно делать, когда работаешь дома

На карантине почти все. Все сидят дома за компьютером и работают, отходя от него на поесть-попить. И уже не первую неделю. Перемещения, даже если у тебя большой дом, сведены к минимуму. В такой ситуации наши ноги забывают, для чего они придуманы. Что делать? Не помчишься же покупать беговую дорожку в свою малогабаритную квартиру. Выход есть.
Так и хочется поставить хэштег #спасемсвоиноги. Чтобы наши нижние конечности не атрофировались окончательно, заставим их трудиться. Не выходя из-за стола. И кровь по венам потечет быстрее, и настроение улучшится, и ноги вспомнят, что они ноги. Делаем вместе!
Необходимые нам всем упражнения показывает преподаватель физкультуры и тренер по фитнесу Ада Лещински.