ВИДЕО! ⟩ Эстонский тренер по фитнесу Ада Лещински показывает упражнения, которые нужно делать, когда работаешь дома

На карантине почти все. Все сидят дома за компьютером и работают, отходя от него на поесть-попить. И уже не первую неделю. Перемещения, даже если у тебя большой дом, сведены к минимуму. В такой ситуации наши ноги забывают, для чего они придуманы. Что делать? Не помчишься же покупать беговую дорожку в свою малогабаритную квартиру. Выход есть.