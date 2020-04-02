Как уединиться во время карантина: психолог предложила четыре варианта

В таких условиях вовсе не до уединения. Психолог поделилась секретами создания уюта для каждого члена семьи во время карантина и не только.

Уединиться в маленькой квартире, если дома вся семья – задача не из легких. Особенно если квартира однокомнатная. Но психолог Наталья Подлесная уверена – место найдется всем. Просто надо креативно подойти к созданию личной зоны.

Используйте временные ширмы. Вы можете вместе, всей семьей, продумать какие-то текстильные ширмы, создав для каждого личный уголок в квартире. Для этого можно использовать все, что угодно: одеяла, полотенца,

– советует эксперт.

А для детей одеяла, подушки и пледы могут стать строительным материалом для создания настоящих личных "дворцов". Не стоит жестко их ограничивать в таких играх.

Позвольте детям строить халабуды. Халабуда – это такой важный детский фетиш, это целое царство. В котором дети могут играть, работать, прятаться и для них это будет уединением,

– комментирует психолог.

В каждой квартире есть места, где члены семьи могут побыть наедине. Время на их посещение также следует распределить поровну, например, каждому по два часа на балконе или в ванной комнате.

Также важным правилом для освобождения жизненного пространства является обычная уборка.

Мы накапливаем огромное количество вещей и часто долго думаем, что какие-то из них уже надо выбросить, убрать, сложить в коробки. Сделайте это прямо сейчас!

– советует психолог Наталья Подлесная.