КОНЕЦ ЭРЫ ГЛАМУРА ⟩ Александр Васильев раскрыл новые модные тренды после пандемии коронавируса

По мнению эксперта, у населения сейчас нет ни денег, ни возможности ходить в салоны красоты и делать новые прически или маникюр, поскольку эти процедуры могут привести к заражению инфекцией. В связи с этим, отмечает Васильев, закончилась эра гламура: в дальнейшем популярными станут длинные волосы и бороды. «Многие люди будут заниматься этим теперь дома в своих условиях. Люди будут бояться идти выщипывать брови, точно будут бояться закачивать губы», — пояснил он.