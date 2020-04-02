АКТУАЛЬНО ПОСЛЕ КАРАНТИНА ⟩ Пять фасонов платьев, которые скроют отсутствие талии

Идеальное платье призвано не только подчеркивать достоинства фигуры, но и скрывать ее недостатки, утверждает wday.ru.
Полный живот или совсем маленькое пузико — этот совсем несущественный недостаток фигуры мешает жить многим девушкам! Чтобы избавиться от ненавистной проблемы, не надо изнурять себя тренировками или ложиться под нож хирурга — достаточно надеть правильное платье. Какой наряд выбрать? Тот, что идеально сидит
Нью-лук
Пышная юбка и акцент на талии – этот фасон не зря называют эталонным! Он поможет приблизить фигуру к идеальным «песочным часам» и скрыть множество неприятных вам нюансов вроде отсутствия талии, слишком пышных бедер или маленькой груди.
Платье с акцентом на талии
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Длину выбирайте в соответствии с типом фигуры и предпочтениями. Самая выигрышная – чуть ниже колена или до середины голени, но можно выбрать и мини, если очень хочется.
Завышенная талия
Платья с завышенной талией прямого или чуть расклешенного фасона отвлекут внимание от ненавистного вами недостатка – полного живота. Чтобы усилить эффект, выбирайте модели с объемным верхом, глубоким V-образным вырезом или оборками – тело будет смотреться стройнее и миниатюрнее.
Платье с завышенной талией
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Что касается длины, то предпочтение стоит отдать, конечно, платьям миди или макси. Мини-наряды же с завышенной талией сделают образ инфантильным и вычурным.
Трапеция
Трапециевидные силуэты смещают акцент с талии на ноги. Так что, если вы являетесь счастливой обладательницей роскошных длинных ног, платье-трапеция — ваш вариант. Обратите внимание на модели ярких насыщенных оттенков — изумрудный, ягодный, фиалковый.
Платье-трапеция
Unique Fabric
Если же вы предпочитаете классику, то смело выбирайте черный. Чтобы наряд выглядел не слишком просто, остановите свой выбор на моделях с необычными деталями: лентами, вышивкой из бусин, сексуальными разрезами.
Oversize
Скрыть отсутствие талии, неидеальные бедра или далекую от идеала грудь поможет модный вот уже несколько сезонов oversize. Но будьте внимательны! Объемное платье не должно быть похоже на бесформенный балахон — оно лишь прибавит вам несколько лишних килограммов.
Платья оверсайз
Ваш выбор — тонкие струящиеся ткани, плиссе, кружево, прозрачные детали. В платье-oversize вы будете похожи на нежную нимфу!
Прямой силуэт
И универсальный фасон на все случаи жизни – платье прямого кроя. Отсутствие акцента на линии талии сыграет только на руку: несовершенства в области живота будут надежно скрыты от посторонних глаз.
Прямой силуэт
пресс-служба Reserved
Лаконичность фасона можно легко компенсировать интересными деталями: пайетки, банты, вышивка, аппликация, глубокий оттенок ткани. Не забудьте дополнить образ броскими аксессуарами: чем проще наряд, тем больше можно себе позволить при выборе туфель, сумки и украшений.