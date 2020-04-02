АКТУАЛЬНО ПОСЛЕ КАРАНТИНА ⟩ Пять фасонов платьев, которые скроют отсутствие талии

Длину выбирайте в соответствии с типом фигуры и предпочтениями. Самая выигрышная – чуть ниже колена или до середины голени, но можно выбрать и мини, если очень хочется.

Завышенная талия

Платья с завышенной талией прямого или чуть расклешенного фасона отвлекут внимание от ненавистного вами недостатка – полного живота. Чтобы усилить эффект, выбирайте модели с объемным верхом, глубоким V-образным вырезом или оборками – тело будет смотреться стройнее и миниатюрнее.

Платье с завышенной талией скриншот видео

Что касается длины, то предпочтение стоит отдать, конечно, платьям миди или макси. Мини-наряды же с завышенной талией сделают образ инфантильным и вычурным.

Трапеция

Трапециевидные силуэты смещают акцент с талии на ноги. Так что, если вы являетесь счастливой обладательницей роскошных длинных ног, платье-трапеция — ваш вариант. Обратите внимание на модели ярких насыщенных оттенков — изумрудный, ягодный, фиалковый.