Чт, 2.04.2020

Лапша с курицей карри

Лапша с курицей. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Очень простой и вкусный вариант обеда или ужина, которым можно приятно удивить родных – лапша с курицей карри. Это блюдо до элементарного простое, но вкус у него просто сногсшибательный, уверяет «Домашний Очаг».

Количество порций - 5

Время приготовления - 30 мин

Ингредиенты

Курица (филе) - 500 г

Масло растительное - 1 чайная ложка

Кориандр молотый - 2 чайные ложки

Паста карри - 3 столовые ложки

Масло кунжутное - 1 столовая ложка

Сахар коричневый - 2 столовые ложки

Молоко кокосовое - 150 мл

Фасоль стручковая зеленая 150 Граммов

Кукуруза сладкая (мини-початки) - 200 г

Лимон (сок) - 1 штука

Лапша яичная - 300 г

Кинза свежая - 1 пучок

Способ приготовления

Нагрейте масло в большой сковороде и обжарьте нарезанное кусочками куриное филе до золотистого цвета (около 8 минут). Добавьте молотый кориандр, пасту карри и кунжутное масло, перемешайте и готовьте 1 минуту. Выложите в сковороду сахар и кокосовое молоко, а затем добавьте овощи и тушите 3–4 мин., пока они не станут мягкими.

Отварите лапшу до готовности, откиньте на дуршлаг. Добавьте к куриному карри сок лимона, перемешайте.

Разложите лапшу и курицу карри по порционным тарелкам, подавайте, посыпав свежей зеленью кинзы.

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