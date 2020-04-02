Очень простой и вкусный вариант обеда или ужина, которым можно приятно удивить родных – лапша с курицей карри. Это блюдо до элементарного простое, но вкус у него просто сногсшибательный, уверяет «Домашний Очаг».
Время приготовления - 30 мин
Ингредиенты
Курица (филе) - 500 г
Масло растительное - 1 чайная ложка
Кориандр молотый - 2 чайные ложки
Паста карри - 3 столовые ложки
Масло кунжутное - 1 столовая ложка
Сахар коричневый - 2 столовые ложки
Молоко кокосовое - 150 мл
Фасоль стручковая зеленая 150 Граммов
Кукуруза сладкая (мини-початки) - 200 г
Лимон (сок) - 1 штука
Лапша яичная - 300 г
Кинза свежая - 1 пучок
Способ приготовления
Нагрейте масло в большой сковороде и обжарьте нарезанное кусочками куриное филе до золотистого цвета (около 8 минут). Добавьте молотый кориандр, пасту карри и кунжутное масло, перемешайте и готовьте 1 минуту. Выложите в сковороду сахар и кокосовое молоко, а затем добавьте овощи и тушите 3–4 мин., пока они не станут мягкими.
Отварите лапшу до готовности, откиньте на дуршлаг. Добавьте к куриному карри сок лимона, перемешайте.
Разложите лапшу и курицу карри по порционным тарелкам, подавайте, посыпав свежей зеленью кинзы.