Лапша с курицей карри

Нагрейте масло в большой сковороде и обжарьте нарезанное кусочками куриное филе до золотистого цвета (около 8 минут). Добавьте молотый кориандр, пасту карри и кунжутное масло, перемешайте и готовьте 1 минуту. Выложите в сковороду сахар и кокосовое молоко, а затем добавьте овощи и тушите 3–4 мин., пока они не станут мягкими.