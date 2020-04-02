Десять повседневных привычек, которые крадут вашу молодость

5 вредных привычек для вашего здоровья

1. Вы слишком любите сладкое

Привычка есть сладкое не только прибавляет лишние килограммы, но и провоцирует преждевременное старение. Оказывается, молекулы сахара присоединяются к белковым волокнам клеток нашего организма и вызывают разрушительный процесс, известный как гликация. Чем это грозит? Кожа теряет сияние и тонус, появляются темные круги под глазами, отечность, сеточка мелких морщин и расширенные поры. Сократите сахар в своем рационе, чтобы сохранить свою молодость.

2. Вы проводите большую часть дня сидя

Опасности, связанные с малоподвижным образом жизни всем известны: люди, которые проводят большую часть дня в рабочем кресле, подвергаются повышенному риску ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Естественно, регулярные физические тренировки помогают предотвратить проблемы со здоровьем.

Исследования доказывают, что 150 минут физической активности в неделю добавляют 10−13 лет жизни.

3. Вы спите менее пяти часов в сутки

Недостаток сна вызывает не только темные мешки под глазами, но и куда более серьезные проблемы, вплоть до сокращения продолжительности жизни. Врачи давно определили здоровую норму сна — не менее 7−8 часов в сутки. Проверьте, есть ли у вас симптомы недосыпания: отсутствие энергии, медлительность, проблемы с концентрацией внимания и даже увеличение веса могут свидетельствовать о нарушении сна.

4. Вы любите смотреть телевизор

Британские спортивные врачи провели интересное исследование: оказалось, что каждый час просмотра телевизора сокращает продолжительность жизни взрослого человека на 22 минуты. Более того, люди, которые смотрят телевизор шесть часов в день и больше, живут на пять лет меньше, чем те, кто не любит подобное времяпрепровождение.

На самом деле, не так страшен сам телевизор, сколько долгое сидение на диване. Когда вы неподвижны более 30 минут, организм начинает накапливать сахар в клетках, что провоцирует лишний вес. Как сохранить здоровье? Постарайтесь делать паузы в просмотре фильмов каждые полчаса и вставайте, чтобы пройтись и размять ноги.

5. Вы сутулитесь

Склонившись за клавиатурой, вы придаете позвоночнику неестественное и вредное положение, что может в итоге привести к его искривлению. Позвоночник имеет хорошо сбалансированный S-образный изгиб для того, чтобы поддерживать тело, а плохая осанка и сутулость отклоняют позвоночник от нормального положения, провоцируя боль и мышечную усталость.

Практикуйте хорошую осанку, проверяя ее на протяжении дня: ухо, плечо и бедро должны составлять прямую линию, когда вы сидите.

5 вредных привычек для вашей красоты

1. Вы используете солнцезащитный крем только в отпуске