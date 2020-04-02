Десять повседневных привычек, которые крадут вашу молодость

Выглядите старше своих лет? Если вам не нравится отражение в зеркале, то пора менять свои ежедневные привычки: продукты, которые вы едите, осанка и даже поза во время сна могут ускорить процессы старения. Узнайте, как повернуть время вспять.
5 вредных привычек для вашего здоровья
1. Вы слишком любите сладкое
Привычка есть сладкое не только прибавляет лишние килограммы, но и провоцирует преждевременное старение. Оказывается, молекулы сахара присоединяются к белковым волокнам клеток нашего организма и вызывают разрушительный процесс, известный как гликация. Чем это грозит? Кожа теряет сияние и тонус, появляются темные круги под глазами, отечность, сеточка мелких морщин и расширенные поры. Сократите сахар в своем рационе, чтобы сохранить свою молодость.
2. Вы проводите большую часть дня сидя
Опасности, связанные с малоподвижным образом жизни всем известны: люди, которые проводят большую часть дня в рабочем кресле, подвергаются повышенному риску ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Естественно, регулярные физические тренировки помогают предотвратить проблемы со здоровьем.
Исследования доказывают, что 150 минут физической активности в неделю добавляют 10−13 лет жизни.
3. Вы спите менее пяти часов в сутки
Недостаток сна вызывает не только темные мешки под глазами, но и куда более серьезные проблемы, вплоть до сокращения продолжительности жизни. Врачи давно определили здоровую норму сна — не менее 7−8 часов в сутки. Проверьте, есть ли у вас симптомы недосыпания: отсутствие энергии, медлительность, проблемы с концентрацией внимания и даже увеличение веса могут свидетельствовать о нарушении сна.
4. Вы любите смотреть телевизор
Британские спортивные врачи провели интересное исследование: оказалось, что каждый час просмотра телевизора сокращает продолжительность жизни взрослого человека на 22 минуты. Более того, люди, которые смотрят телевизор шесть часов в день и больше, живут на пять лет меньше, чем те, кто не любит подобное времяпрепровождение.
На самом деле, не так страшен сам телевизор, сколько долгое сидение на диване. Когда вы неподвижны более 30 минут, организм начинает накапливать сахар в клетках, что провоцирует лишний вес. Как сохранить здоровье? Постарайтесь делать паузы в просмотре фильмов каждые полчаса и вставайте, чтобы пройтись и размять ноги.
5. Вы сутулитесь
Склонившись за клавиатурой, вы придаете позвоночнику неестественное и вредное положение, что может в итоге привести к его искривлению. Позвоночник имеет хорошо сбалансированный S-образный изгиб для того, чтобы поддерживать тело, а плохая осанка и сутулость отклоняют позвоночник от нормального положения, провоцируя боль и мышечную усталость.
Практикуйте хорошую осанку, проверяя ее на протяжении дня: ухо, плечо и бедро должны составлять прямую линию, когда вы сидите.
5 вредных привычек для вашей красоты
1. Вы используете солнцезащитный крем только в отпуске
Первая причина преждевременного старения кожи — это ультрафиолетовое облучение. Дорога до работы, прогулка с ребенком, поездка на автомобиле — все эти ежедневные занятия могут нанести больше вреда вашей коже, чем целый день на пляже под палящим солнцем. Помните, что УФ-лучи не пропадают, даже если на улице облачно или идет дождь. Не забывайте регулярно защищать кожу, нанося солнцезащитный крем в любое время, если собираетесь быть на открытом воздухе.
2. Вы наносите слишком много макияжа
И речь не о голубых тенях и красной помаде — избыток макияжа может состарить вас менее очевидным способом. Чрезмерное количество декоративной косметики, особенно на основе масел, может засорить поры кожи и вызвать воспаления. Кроме того, средства с яркими ароматами, раздражающими химическими или спиртовыми компонентами могут высушить кожу, что приводит к преждевременным морщинам.
Дайте своей коже передышку: не наносите плотный макияж в выходные и обязательно тщательно удаляйте косметику перед сном.
3. Вы не используете крем для глаз
Кожа вокруг глаз намного тоньше, чем на лице и первой отражает ваш возраст. Не забывайте регулярно ухаживать за этой областью и выбирайте кремы для глаз с ретиноидами, особой формой витамина А. 5 фактов о ретиноидах, продлевающих молодость кожи.
Крем для глаз будет эффективным, если содержит антиоксиданты, гиалуроновую кислоту или витамин С — эти компоненты способствуют образованию коллагена и эластина, уплотняющих кожу и сокращающих морщины вокруг глаз.
4. Вы пьете напитки через соломинку
Заботитесь о белизне зубов и все красящие напитки пьете через соломинку? Это полезно для красоты вашей улыбки, но не для лица: поджимая губы, вы провоцируете появление преждевременных морщин вокруг рта. Точно такой же эффект происходит при курении сигарет.
5. Вы спите лицом в подушку
Привычка спать на животе или боку, уткнувшись лицом в подушку, может ускорить старение. Когда вы спите на одной и той же стороне лица ночь за ночью, на коже не успевают разглаживаться заломы, что провоцирует преждевременные морщины. Что делать, чтобы отпечатки подушки на лице не стали постоянными? Старайтесь спать на спине или смените обычную наволочку на шелковую, которая поможет сохранить кожу гладкой.