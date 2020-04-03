Названо самое безопасное сиденье в такси во время пандемии коронавируса

Председатель московского профсоюза таксистов Николай Кодолов рассказал, как не заразиться коронавирусной инфекцией во время поездки в такси, пишет Life.

Он отметил, что самым безопасным является заднее правое сиденье. Тогда между пассажиром и водителем сохранится рекомендуемое расстояние в полтора метра.

Кроме того, таксопарки должны следить за состоянием здоровья своих водителей и не пускать на рейс тех, кто имеет признаки респираторных инфекций.

Есть предписание главного санитарного врача, что в машине такси должно быть спиртосодержащее средство для обработки поверхностей, гель для рук, салфетки антисептические и три маски,

— цитирует Кодолова радио Sputnik.

Он добавил, что водители также должны проветривать салон и протирать ручки дверей.

В нынешних условиях лучше отказаться от поездок с частниками, отмечает Кодолов. По его словам, таких водителей невозможно контролировать.

Больной он или не больной? Они могут больными на линию выходить, и это никто и никак не сможет проверить, это основная проблема,