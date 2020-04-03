Десять вещей, которые никогда не выйдут из моды

Все предметы гардероба, которые будут приведены ниже, можно описать двумя словами: «база» и «классика». На самом деле это не одно и то же. Базовые вещи, которые будут таковыми именно для вас (с учетом индивидуальных особенностей), совершенно не обязательно тяготеют к классике — решениям, за которыми закреплена определенная репутация. Но именно на стыке двух этих понятий рождается «вечные» гардеробные решения. Иными словами, эти вещи не только стилистически универсальны, у каждой есть шлейф модной истории, дающий прописку в женских гардеробах на много лет вперед. Когда вещи вызывают ассоциации с чем-то значительным, их не так просто сбросить со счетов. Саейчас вы поймете, о чем мы.
Белая футболка
Что мы знаем об этой вещи? Все стилисты мира (или почти все) включают ее в список базовых предметов гардероба. Никого этим удивить нельзя, ведь факт универсальности белой футболки понятен даже ребенку: нейтральный цвет, ноль декора — чистый лист для самых разнообразных модных экспериментов. Но с репутацией данной вещицы не все так просто. Женщины не отдадут ее никогда еще и потому, что много лет отвоевывали у мужчин право эксплуатировать белую футболку. Кстати, до этого и сами мужчины приложили немало усилий, чтобы заполучить трикотажную тишотку в свой повседневный гардероб.
До 1940-х трикотажная майка с рукавами, имеющая Т-образный силуэт (T-shirt), была частью униформы военных и относилась к категории белья. Долгое время на мужчин, которые носили ее в мирное время как самостоятельный предмет гардероба, смотрели косо. Потом тенденцию подхватили голливудские актеры, вроде Марлона Брандо, и постепенно косые взгляды превратились в восхищенные. Белая футболка - символ демократичности, новой сексуальности и гендерного равенства.
Черная водолазка
В вечности черной водолазки едва ли кто-то сомневается. Ее универсальность очевидна. Эта вещь настолько лаконична, что может выдержать самые разные модные эксперименты. Но здесь стоит обратить внимание на один нюанс: даже без дополнительного сопровождения черная водолазка всегда выглядит стильно. Ее можно впустить в модный многослойный комплект, и это будет круто. Но и минималистичное решение с простыми синими джинсами не уступит по остроте.
Все дело в том, что черная водолазка — это концептуальная вещь. Сегодня она ассоциируется с интеллектуальностью, богемностью и аскетичным шиком. Все благодаря тому, что в разное время ее молчаливая лаконичность становилась фоном для выражения самых разнообразных, но всегда передовых и глубоких идей.
Главные модные проводники черной водолазки: Энди Уорхол и Стив Джобс. С их легкой руки эта вещь навсегда ассоциируется с неординарностью и интеллектом.
В 1960-е годы черная водолазка стала униформой для «модов» — представителей британской субкультуры, одинаково трепетно относящиеся и к интеллектуальному развитию, и к идеальному внешнему виду. Их кумирами были The Beatles, которые так же активно пропагандировали водолазки. Потом эстафету принял Энди Уорхол, сделавший эту вещь символом интеллектуального шика, а затем подтянулся и Стив Джобс, подавший ее в ключе подчеркнутого нормкора. Черная водолазка - символ интеллекта, творческого начала и свобода.
Рыбацкий свитер
Сейчас объемные свитера актуальны как никогда, но это именно та вещь, которая хоть и способна неожиданно оказаться на пике, но полного модного краха ей никогда не пережить. Возможно, будут меняться мелкие конструктивные особенности, актуальные цвета, но глобальных перемен не произойдет. Чтобы вещь гарантированно служила вечно, ей стоит быть наполненной базовыми ассоциациями. Помните растиражированный портрет Эрнеста Хемингуэя? На нем писатель в рыбацком свитере грубой вязки с горлом. Именно такой вариант стоит вне времени, ассоциируясь с гардеробной аскезой, творческим отречением и прочими эстетически-интеллектуальными штучками. Рыбацкий свитер - это расслабленная интеллектуальность, удаленность от мирской суеты и прочие философско-теоретические идеи. Из реального: в нем тепло.
Брючный костюм
Не всякий брючный костюм прослужит вам 25 лет, и не только потому что вы налегаете на плюшки и рискуете в будущем обзавестись иными параметрами фигуры. Актуальный крой и силуэт так или иначе меняются: сегодня мы носим жакеты оверсайз, а завтра захотим влезть в приталенный силуэт. Даже если вам кажется, что не захотите, поверьте, мода сделает свое дело. Вечным остается само решение, позаимствованное из мужского гардероба. Кстати, именно своим происхождением брючный костюм и обязан прописке в модной реальности.
До 1960-х годов женщину, которая вышла на улицу в брючном костюме, могли попросить покинуть общественное место или даже оштрафовать.
Отвоевывать у мужчин право оборачивать тканью ноги женщины начали в далеком XVIII веке, а полностью его заполучили лишь к середине XX столетия. До 1950-х годов на модниц, которые носили брюки, смотрели косо, а дама в брючном костюме и вовсе ассоциировалась с пороком. Только в 1960-е женщины смогли выдохнуть и на выдохе натянуть клеши, плотно обтягивающие бедра, или облачиться в костюмы от Yves Saint Laurent, ставшие символом модно-сексуальной революции. Брючный костюм - главный модный символ женской эмансипации.
Тельняшка
Сложный декор делает тельняшку вещью на один сезон. Для долгой прописки в гардеробе вещь должна быть максимально приближена к первоисточнику — нательной фуфайке моряков.
Сложно представить ситуацию, в которой женщину, облаченную в тельняшку, упрекнут в старомодности или безвкусице. Конечно, при желании испортить можно любую вещь, какой бы идеальной ни была ее репутация до встречи с вами. В случае с тельняшкой роковую роль сыграет неуместный декор: чтобы вещь была на все времена, избегайте элементов, которые привяжут ее к определенному стилю, отрезку времени или ценовой категории. Аппликации, пуговицы и прочие украшательства лишат вашу тельняшку прописки в модной вечности. Долгая и счастливая гардеробную жизнь ждет лишь те модели, которые минимально отошли от первоисточника.
Женщины начали носить тельняшку благодаря Коко Шанель. Именно она в 1920-е годы первой решилась представить полосатую фуфайку, служащую нательным бельем для моряков, в качестве предмета светского гардероба. Тельняшка = символ демократичности, свободомысоия и круизной легкости. Разумеется, без эмансипации тут тоже не обошлось.
Тренчкот
Тренчкот — один из самых актуальных вариантов верхней одежды не только на эту весну, но и на будущую осень. На подиумах его можно встретить в самых разных воплощениях, но чаще всего дизайнеры предлагают нам старую добрую классику. Кстати, это одна из тех вещей, о прошлом которых многие не догадываются, а именно в нем и кроется секрет ее успеха. Плащи из габардина в начале XX века начал производить для нужд британского фронта Томас Бербари. Они оказались намного практичнее саржевых шинелей, так как позволяли солдатам подолгу находиться в окопах, не промокая. Вещь получила название trench coat, что дословно переводится как «траншейное пальто».
Свою практичность тренчкот подтвердил в годы Первой мировой войны, а ко Второй мировой уже был незаменим для армии. В мирные гардеробы он попал в конце 1940-х, когда Голливуд начал активно снимать военные драмы, где актеры постоянно мелькали в стильных тренчах. Тренчкот - символ практичности и сдержанности, британской чопорности и демократичности одновременно.
Куртка-косуха
Кожа — вечный материал, который из моды не выйдет никогда. Однако формы и силуэты, воплощенные в ней, варьироваться вполне могут. Чтобы вложение финансов в кожаную вещь было удачным с большей долей вероятности, сделайте ставку на «косоворотку». За ней тянется шлейф рокерских ассоциаций, но не настолько прямых, чтобы бесповоротно повязать куртку-косуху к определенному стилю. Она обеспечила себе модное алиби на все времена, став стопроцентным символом брутальности. Теперь, чтобы снизить градус женственности и романтичности платья в цветочек, к нему просто нужно добавить косуху. Эти вещи отлично друг друга нейтрализуют. Куртка-косуха - символ рок-н-ролльного жезненного настроя, дерзости, брутальности и готовности играть на контрастах.
Деним
Деним — это очень широкое понятие. К нему относятся все вещи, выполненные из аналогичной ткани: от джинсов до платьев. Деним всегда будет в моде, так как является символом демократичности. Причем речь о реальном модном отображении политических идей. Джинсы и джинсовая куртка — это гардеробное воплощение духа демократии США. Так как американская культура благодаря Голливуду нам чуть ли не ближе, чем родная, пристрастие к ее базовым элементам вполне понятно. Также со счетов не стоит сбрасывать практичность вещей, выполненных из денима: она непритязательны, а это значит, что впишутся буквально в любой комплект, особенно если он составляется по модной логике игры на контрастах.
Однако не весь деним вечен. Не стоит делать ставку на джинсы, ведь это именно тот предмет гардероба, который очень подвержен модным влияниям. Сегодня мы косо смотрим на тех, кто носит заниженные модели времен молодой Бритни Спирс, а завтра, возможно, и сами наденем такие. Более практичной покупкой станет джинсовая куртка. Приметы «вечной» модели: классический синий цвет, отсутствие декора, свободный крой (не приталенный, но и не глобальный оверсайз). Деним - это символ модной демократии, капля которой необходима всегда.
Сумка Chanel 2.55 + реплики
Многое из того, что пришло в нашу гардеробную повседневность, было делом рук Коко Шанель. Но мы сейчас не будем про маленькое черное платье, ведь оно уже в вечности не просто прописалось, а растворилось, став символом самой нейтральной базы. Поговорим о легендарной сумке Chanel 2.55. Стоит напомнить, что Мадемуазель изобрела ее в 1954 году. До этого момента женщины носили ридикюли в руках, плечевых ремешков не было. Шанель разработала модель прямоугольной формы, напоминающую конверт и снабженную длинной цепочкой. Теперь у женщин были в прямом смысле слова развязаны руки, и возвращаться к неудобным клатчам они не хотели очень долго. Сегодня сумка-конверт на цепочке есть в самых разнообразных репликах, а оригинал Chanel 2.55 считается самой подделываемой моделью во всем мире.
Стеганая сумка-конверт на цепочке — символ стиля Коко Шанель, к которому хочет прикоснуться каждая женщина.
Очки-«авиаторы»
Эта форма очков не выходит из моды с 1940-х годов, и популярностью она обязана своему милитари-прошлому. Кстати, «авиаторы» всем так полюбились не только потому, что брутально смотрелись на военных и актерах, которые их играли. Модель разрабатывалась с учетом всех анатомических особенностей глаз, ведь для летчиков, которые поднимались на высоту, где солнце сильно слепило глаза, было важно сохранить зрение. Линзы сделали немного выпуклыми, чтобы лучи отражались под любым углом; форма «капля» идеально повторяла форму глазницы, а тонкая оправа позволяла не замечать очки на лице.
Очки-«авиаторы» — символ брутальности и практичности. Так как разработаны они специально для глаз, а не для «красоты», поклонники данной модели найдутся всегда.