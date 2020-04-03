Десять вещей, которые никогда не выйдут из моды

Все предметы гардероба, которые будут приведены ниже, можно описать двумя словами: «база» и «классика». На самом деле это не одно и то же. Базовые вещи, которые будут таковыми именно для вас (с учетом индивидуальных особенностей), совершенно не обязательно тяготеют к классике — решениям, за которыми закреплена определенная репутация. Но именно на стыке двух этих понятий рождается «вечные» гардеробные решения. Иными словами, эти вещи не только стилистически универсальны, у каждой есть шлейф модной истории, дающий прописку в женских гардеробах на много лет вперед. Когда вещи вызывают ассоциации с чем-то значительным, их не так просто сбросить со счетов. Саейчас вы поймете, о чем мы.

Белая футболка

Что мы знаем об этой вещи? Все стилисты мира (или почти все) включают ее в список базовых предметов гардероба. Никого этим удивить нельзя, ведь факт универсальности белой футболки понятен даже ребенку: нейтральный цвет, ноль декора — чистый лист для самых разнообразных модных экспериментов. Но с репутацией данной вещицы не все так просто. Женщины не отдадут ее никогда еще и потому, что много лет отвоевывали у мужчин право эксплуатировать белую футболку. Кстати, до этого и сами мужчины приложили немало усилий, чтобы заполучить трикотажную тишотку в свой повседневный гардероб.

До 1940-х трикотажная майка с рукавами, имеющая Т-образный силуэт (T-shirt), была частью униформы военных и относилась к категории белья. Долгое время на мужчин, которые носили ее в мирное время как самостоятельный предмет гардероба, смотрели косо. Потом тенденцию подхватили голливудские актеры, вроде Марлона Брандо, и постепенно косые взгляды превратились в восхищенные. Белая футболка - символ демократичности, новой сексуальности и гендерного равенства.

Черная водолазка

В вечности черной водолазки едва ли кто-то сомневается. Ее универсальность очевидна. Эта вещь настолько лаконична, что может выдержать самые разные модные эксперименты. Но здесь стоит обратить внимание на один нюанс: даже без дополнительного сопровождения черная водолазка всегда выглядит стильно. Ее можно впустить в модный многослойный комплект, и это будет круто. Но и минималистичное решение с простыми синими джинсами не уступит по остроте.

Все дело в том, что черная водолазка — это концептуальная вещь. Сегодня она ассоциируется с интеллектуальностью, богемностью и аскетичным шиком. Все благодаря тому, что в разное время ее молчаливая лаконичность становилась фоном для выражения самых разнообразных, но всегда передовых и глубоких идей.

Главные модные проводники черной водолазки: Энди Уорхол и Стив Джобс. С их легкой руки эта вещь навсегда ассоциируется с неординарностью и интеллектом.

В 1960-е годы черная водолазка стала униформой для «модов» — представителей британской субкультуры, одинаково трепетно относящиеся и к интеллектуальному развитию, и к идеальному внешнему виду. Их кумирами были The Beatles, которые так же активно пропагандировали водолазки. Потом эстафету принял Энди Уорхол, сделавший эту вещь символом интеллектуального шика, а затем подтянулся и Стив Джобс, подавший ее в ключе подчеркнутого нормкора. Черная водолазка - символ интеллекта, творческого начала и свобода.

Рыбацкий свитер