Наряды королевской семьи, которые несут в себе тайный смысл

Членам королевской семьи приходится непросто, ведь им непозволительно прогадать с нарядом. Если королевский дресс-код нарушен, внимательные папарацци сразу все подмечают: в ошибках уже не раз обвиняли Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Однако за строгими правилами скрываются не только многовековые традиции, но и скрытый смысл — целая энциклопедия знаков и трепетных отсылок к прошлому.

Со временем все больше секретов образов королевской семьи становятся достоянием общественности. Так почему же Елизавета настолько сильно любит яркие вещи? Зачем Кейт Миддлтон постоянно носит пальто? Почему вы не увидите принца Джорджа в брюках? Мы нашли ответы на эти вопросы, и с радостью расскажем их вам. Возможно, теперь вы начнете смотреть на наряды королевской семьи гораздо внимательнее.

Неоновые наряды королевы Елизаветы

В документальном фильме про королеву сказано следующее: Елизавета хочет, чтобы подданные всегда могли ее заметить, поэтому гардероб королевы такой яркий. «Ей нужно выделяться, чтобы люди могли сказать: „Я видел королеву“. Не забывайте, что когда она где-то появляется, сразу образуется толпа. Кто-то мечтает рассказать, что увидел краешек шляпы королевы, когда она проходила мимо», — объясняет Софи, графиня Уэссекская.

Свадебный костюм принца Гарри

Принц Гарри смог удивить гостей свадьбы: в столь важный день он надел не традиционный смокинг, а военный костюм. На это он получил благословение от своей бабушки. Жениться в обмундировании своего полка — добрая королевская традиция, от которой принц отступать не стал.

Многочисленные пальто Кейт Миддлтон

К сожалению для Кейт, королевский этикет не позволяет снимать верхнюю одежду на публике. Это действие не подобает совершать настоящим леди.

Белая шаль принца Арчи

Маленький Арчи не первый ребенок в королевской шали от GH Hurt & Son. В газете Nottingham Post рассказали, что компания сделала шаль для принца Чарльза, когда он появился на свет в 1948 году, а также для принца Уильяма и всех его детей.

Рваные джинсы Меган Маркл

Джинсы, темный лак для ногтей и черный цвет одежды попадают под запреты королевской семьи. Меган видели в рваных джинсах на Invictus Games в 2007 году, еще до того, как они с Гарри поженились. После свадьбы ей пришлось отказаться от подобных нарядов, но сейчас пара отошла от королевской семьи, поэтому, возможно, Меган снова достанет любимый деним с дальней полки шкафа.

Дань уважения странам, которые посещает Кейт

Британская королевская семья любит использовать одежду как способ выразить уважение стране, в которую они приехали. Например, во время поездки в Канаду Миддлтон дополнила свой образ брошью в форме кленового листа.

Принц Джордж всегда носит шорты