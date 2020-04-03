Наряды королевской семьи, которые несут в себе тайный смысл

Членам королевской семьи приходится непросто, ведь им непозволительно прогадать с нарядом. Если королевский дресс-код нарушен, внимательные папарацци сразу все подмечают: в ошибках уже не раз обвиняли Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Однако за строгими правилами скрываются не только многовековые традиции, но и скрытый смысл — целая энциклопедия знаков и трепетных отсылок к прошлому.
Неоновые наряды королевы Елизаветы
В документальном фильме про королеву сказано следующее: Елизавета хочет, чтобы подданные всегда могли ее заметить, поэтому гардероб королевы такой яркий. «Ей нужно выделяться, чтобы люди могли сказать: „Я видел королеву“. Не забывайте, что когда она где-то появляется, сразу образуется толпа. Кто-то мечтает рассказать, что увидел краешек шляпы королевы, когда она проходила мимо», — объясняет Софи, графиня Уэссекская.
Свадебный костюм принца Гарри
Принц Гарри смог удивить гостей свадьбы: в столь важный день он надел не традиционный смокинг, а военный костюм. На это он получил благословение от своей бабушки. Жениться в обмундировании своего полка — добрая королевская традиция, от которой принц отступать не стал.
Многочисленные пальто Кейт Миддлтон
К сожалению для Кейт, королевский этикет не позволяет снимать верхнюю одежду на публике. Это действие не подобает совершать настоящим леди.
Белая шаль принца Арчи
Маленький Арчи не первый ребенок в королевской шали от GH Hurt & Son. В газете Nottingham Post рассказали, что компания сделала шаль для принца Чарльза, когда он появился на свет в 1948 году, а также для принца Уильяма и всех его детей.
Рваные джинсы Меган Маркл
Джинсы, темный лак для ногтей и черный цвет одежды попадают под запреты королевской семьи. Меган видели в рваных джинсах на Invictus Games в 2007 году, еще до того, как они с Гарри поженились. После свадьбы ей пришлось отказаться от подобных нарядов, но сейчас пара отошла от королевской семьи, поэтому, возможно, Меган снова достанет любимый деним с дальней полки шкафа.
Дань уважения странам, которые посещает Кейт
Британская королевская семья любит использовать одежду как способ выразить уважение стране, в которую они приехали. Например, во время поездки в Канаду Миддлтон дополнила свой образ брошью в форме кленового листа.
Принц Джордж всегда носит шорты
У этого правила странное происхождение. «Обычай подразумевает, что мальчик начинает носить брюки с 8 лет. Исторически это связано с традицией носить бриджи, которая она восходит к XVI веку. Новорожденный мальчик первый год или два носит платье, а затем шорты», — специалист по этикету Уильям Хэнсон.
Сумки королевы Елизаветы
Сумки Елизаветы нужны не для хранения вещей, а для отправки сигналов своим подчиненным. «Если королева берет сумку из правой руки в левую, пока она с кем-то говорит, то помощники понимают, что она хочет закруглиться. Положить сумку на пол — королева нуждается в спасении от неловкой встречи. Если Елизавета за ужином кладет сумку на стол, значит она хочет завершить мероприятие в ближайшие пять минут», — утверждают королевские эксперты.
Свадебное платье королевы Елизаветы
Свадебное платье Елизаветы задумывалось как символ нации. Оно должно было донести мысль о национальном обновлении и вселить надежду на светлое будущее. Поэтому платье украсили гирляндами весенних цветов, вдохновившись картиной Боттичелли «Весна».
Свадебное платье и вуаль Сары Фергюсон
В платье Сары также был скрытый смысл. Наряд украшали пчелы и чертополох, которые символизировали герб невесты. Якоря и волны вышили на фате — они обозначали положение мужа Эндрю, офицера Королевского флота.
Тиара принцессы Дианы
Спенсеры владели великолепными фамильными украшениями, о чем свидетельствует день свадьбы Дианы в 1981 году. Голову девушки украшала диадема, которая первоначально была подарена ее прабабушке в 1919 году. Обе сестры Дианы надевали диадему на свои свадьбы, поэтому демонстрация семейной реликвии в день бракосочетания стала традицией.
Черное платье принцессы Дианы
Появление Дианы в маленьком черном платье было по-настоящему эффектным. В день, когда Чарльз публично признался в своих изменах, она решила надеть именно этот наряд от Christina Stambolian.
Чокер в виде диадемы, который носила Диана
Что делать с великолепным чокером с изумрудами и бриллиантами от самой королевы? Носить его как ободок. Находка Дианы стала отражением ее чувства стиля и довела его до совершенства. Не стоит уже говорить, что в этом модном решении прослеживалось бунтарство.
Белые перчатки королевы Елизаветы
Компания Cornelia James поставляет королеве пары перчаток уже более 70 лет. По словам креативного директора Женевьевы Джеймс, у перчаток Елизаветы есть несколько функций. Во-первых, белые перчатки — элемент фирменного стиля королевы. Вторая роль — это защита рук, ведь рукопожатия являются неотъемлемой частью жизни Елизаветы.
Клатчи принцессы Дианы
Она была одной из самых фотографируемых женщин в мире, поэтому Диана научилась защищаться от назойливых папарацци. Каждый раз, когда принцесса выходила из машины в платье с декольте, она прикрывала грудь клатчем. Блестяще!
Голубое платье в горошек Кейт Миддлтон
Когда Кейт показала миру малыша Джорджа, ее наряд был выбран отнюдь не случайно. Голубое платье в горошек воздало дань уважения покойной свекрови принцессе Диане. Как подметили Town & Country, платье Миддлтон очень сильно напоминало платье Дианы, в котором она выхода из больницы с Уильямом на руках 30 лет назад.
Наряд Елизаветы на свадьбе принца Гарри
Зеленый твидовый костюм Елизаветы, дополненный фиолетово-серым принтом, стал настоящей находкой. Говорят, в нем было послание для счастливой пары. Консультант по цвету Джун МакЛеод объяснила, что фиолетовый мог означать одобрение брака, а зеленый — это цвет возрождения, уважения и больших надежд на будущее.
Платья принцессы Шарлотты
Шарлотта всегда носит цветочные платья пастельных оттенков. Большинство принцесс в детстве надевают именно такие наряды. Королевский эксперт Марлен Кениг отметила, что строгих правил нет. Шарлотта может носить брюки, но дорогие платья — это классический вариант для семьи, которая чтит традиции.
Фата и свадебный букет Меган Маркл
Простое, но элегантное свадебное платье Меган дополняла вуаль с нежной вышивкой. В Twitter Кенсингтонского дворца объявили, что Маркл попросила все 53 страны Содружества наций принять участие в церемонии. Дизайнер Уэйт Келлер создала фату, которую украшали уникальные растения каждой страны Содружества. А свадебный букет Меган состоял из весенних цветов из частного сада, которые собирал сам Гарри. В букете были незабудки — любимые цветы принцессы Дианы. Какой трогательный жест!
Кардиган принцессы Шарлотты
Если вы — младший ребенок, то вам приходилось донашивать вещи за старшими. Так делают даже в королевской семье! И принцесса Шарлота, и принц Джордж носили один и тот же кардиган.
Драгоценности Меган Маркл в память о Диане
Во время поездки в Австралию и Новую Зеландию герцогиня надевала изысканное кольцо с аквамарином, которое принадлежало ее покойной свекрови. По словам Town & Country, это украшение было частью комплекта, и Диана носила его довольно часто. Впервые Меган надела кольцо с аквамарином в день свадьбы, и с тех пор она периодически появляется в драгоценностях из коллекции Дианы.
Алмазный кулон Меган Маркл
В Новой Зеландии Меган произносила речь о расширении прав женщин. Тогда на Маркл можно было заметить алмазный кулон в виде спирали, который был символом уважения культурного наследия страны. Дизайнер украшения Джессика Маккормак родом именно из Новой Зеландии, а изделие вдохновлено та-моко — татуировками, которые делают маори, коренной народ стран