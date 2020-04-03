Пт, 3.04.2020

Наряды королевской семьи, которые несут в себе тайный смысл

Королевская семья Великобритании

ФОТО: Hannah McKay/REUTERS

Все не так просто, как кажется на первый взгляд, уверяет wday.ru.

Членам королевской семьи приходится непросто, ведь им непозволительно прогадать с нарядом. Если королевский дресс-код нарушен, внимательные папарацци сразу все подмечают: в ошибках уже не раз обвиняли Меган Маркл и Кейт Миддлтон. Однако за строгими правилами скрываются не только многовековые традиции, но и скрытый смысл — целая энциклопедия знаков и трепетных отсылок к прошлому.

Со временем все больше секретов образов королевской семьи становятся достоянием общественности. Так почему же Елизавета настолько сильно любит яркие вещи? Зачем Кейт Миддлтон постоянно носит пальто? Почему вы не увидите принца Джорджа в брюках? Мы нашли ответы на эти вопросы, и с радостью расскажем их вам. Возможно, теперь вы начнете смотреть на наряды королевской семьи гораздо внимательнее.

Неоновые наряды королевы Елизаветы

В документальном фильме про королеву сказано следующее: Елизавета хочет, чтобы подданные всегда могли ее заметить, поэтому гардероб королевы такой яркий. «Ей нужно выделяться, чтобы люди могли сказать: „Я видел королеву“. Не забывайте, что когда она где-то появляется, сразу образуется толпа. Кто-то мечтает рассказать, что увидел краешек шляпы королевы, когда она проходила мимо», — объясняет Софи, графиня Уэссекская.

Свадебный костюм принца Гарри

Принц Гарри смог удивить гостей свадьбы: в столь важный день он надел не традиционный смокинг, а военный костюм. На это он получил благословение от своей бабушки. Жениться в обмундировании своего полка — добрая королевская традиция, от которой принц отступать не стал.

Многочисленные пальто Кейт Миддлтон

К сожалению для Кейт, королевский этикет не позволяет снимать верхнюю одежду на публике. Это действие не подобает совершать настоящим леди.

Белая шаль принца Арчи

Маленький Арчи не первый ребенок в королевской шали от GH Hurt & Son. В газете Nottingham Post рассказали, что компания сделала шаль для принца Чарльза, когда он появился на свет в 1948 году, а также для принца Уильяма и всех его детей.

Рваные джинсы Меган Маркл

Джинсы, темный лак для ногтей и черный цвет одежды попадают под запреты королевской семьи. Меган видели в рваных джинсах на Invictus Games в 2007 году, еще до того, как они с Гарри поженились. После свадьбы ей пришлось отказаться от подобных нарядов, но сейчас пара отошла от королевской семьи, поэтому, возможно, Меган снова достанет любимый деним с дальней полки шкафа.

Дань уважения странам, которые посещает Кейт

Британская королевская семья любит использовать одежду как способ выразить уважение стране, в которую они приехали. Например, во время поездки в Канаду Миддлтон дополнила свой образ брошью в форме кленового листа.

Принц Джордж всегда носит шорты

У этого правила странное происхождение. «Обычай подразумевает, что мальчик начинает носить брюки с 8 лет. Исторически это связано с традицией носить бриджи, которая она восходит к XVI веку. Новорожденный мальчик первый год или два носит платье, а затем шорты», — специалист по этикету Уильям Хэнсон.

Сумки королевы Елизаветы

Сумки Елизаветы нужны не для хранения вещей, а для отправки сигналов своим подчиненным. «Если королева берет сумку из правой руки в левую, пока она с кем-то говорит, то помощники понимают, что она хочет закруглиться. Положить сумку на пол — королева нуждается в спасении от неловкой встречи. Если Елизавета за ужином кладет сумку на стол, значит она хочет завершить мероприятие в ближайшие пять минут», — утверждают королевские эксперты.

Свадебное платье королевы Елизаветы

Свадебное платье Елизаветы задумывалось как символ нации. Оно должно было донести мысль о национальном обновлении и вселить надежду на светлое будущее. Поэтому платье украсили гирляндами весенних цветов, вдохновившись картиной Боттичелли «Весна».

Свадебное платье и вуаль Сары Фергюсон

В платье Сары также был скрытый смысл. Наряд украшали пчелы и чертополох, которые символизировали герб невесты. Якоря и волны вышили на фате — они обозначали положение мужа Эндрю, офицера Королевского флота.

Тиара принцессы Дианы

Спенсеры владели великолепными фамильными украшениями, о чем свидетельствует день свадьбы Дианы в 1981 году. Голову девушки украшала диадема, которая первоначально была подарена ее прабабушке в 1919 году. Обе сестры Дианы надевали диадему на свои свадьбы, поэтому демонстрация семейной реликвии в день бракосочетания стала традицией.

Черное платье принцессы Дианы

Появление Дианы в маленьком черном платье было по-настоящему эффектным. В день, когда Чарльз публично признался в своих изменах, она решила надеть именно этот наряд от Christina Stambolian.

Чокер в виде диадемы, который носила Диана

Что делать с великолепным чокером с изумрудами и бриллиантами от самой королевы? Носить его как ободок. Находка Дианы стала отражением ее чувства стиля и довела его до совершенства. Не стоит уже говорить, что в этом модном решении прослеживалось бунтарство.

Белые перчатки королевы Елизаветы

Компания Cornelia James поставляет королеве пары перчаток уже более 70 лет. По словам креативного директора Женевьевы Джеймс, у перчаток Елизаветы есть несколько функций. Во-первых, белые перчатки — элемент фирменного стиля королевы. Вторая роль — это защита рук, ведь рукопожатия являются неотъемлемой частью жизни Елизаветы.

Клатчи принцессы Дианы

Она была одной из самых фотографируемых женщин в мире, поэтому Диана научилась защищаться от назойливых папарацци. Каждый раз, когда принцесса выходила из машины в платье с декольте, она прикрывала грудь клатчем. Блестяще! 

Голубое платье в горошек Кейт Миддлтон

Когда Кейт показала миру малыша Джорджа, ее наряд был выбран отнюдь не случайно. Голубое платье в горошек воздало дань уважения покойной свекрови принцессе Диане. Как подметили Town & Country, платье Миддлтон очень сильно напоминало платье Дианы, в котором она выхода из больницы с Уильямом на руках 30 лет назад.

Наряд Елизаветы на свадьбе принца Гарри

Зеленый твидовый костюм Елизаветы, дополненный фиолетово-серым принтом, стал настоящей находкой. Говорят, в нем было послание для счастливой пары. Консультант по цвету Джун МакЛеод объяснила, что фиолетовый мог означать одобрение брака, а зеленый — это цвет возрождения, уважения и больших надежд на будущее.

Платья принцессы Шарлотты

Шарлотта всегда носит цветочные платья пастельных оттенков. Большинство принцесс в детстве надевают именно такие наряды. Королевский эксперт Марлен Кениг отметила, что строгих правил нет. Шарлотта может носить брюки, но дорогие платья — это классический вариант для семьи, которая чтит традиции.

Фата и свадебный букет Меган Маркл

Простое, но элегантное свадебное платье Меган дополняла вуаль с нежной вышивкой. В Twitter Кенсингтонского дворца объявили, что Маркл попросила все 53 страны Содружества наций принять участие в церемонии. Дизайнер Уэйт Келлер создала фату, которую украшали уникальные растения каждой страны Содружества. А свадебный букет Меган состоял из весенних цветов из частного сада, которые собирал сам Гарри. В букете были незабудки — любимые цветы принцессы Дианы. Какой трогательный жест!

Кардиган принцессы Шарлотты

Если вы — младший ребенок, то вам приходилось донашивать вещи за старшими. Так делают даже в королевской семье! И принцесса Шарлота, и принц Джордж носили один и тот же кардиган.

Драгоценности Меган Маркл в память о Диане

Во время поездки в Австралию и Новую Зеландию герцогиня надевала изысканное кольцо с аквамарином, которое принадлежало ее покойной свекрови. По словам Town & Country, это украшение было частью комплекта, и Диана носила его довольно часто. Впервые Меган надела кольцо с аквамарином в день свадьбы, и с тех пор она периодически появляется в драгоценностях из коллекции Дианы.

Алмазный кулон Меган Маркл

В Новой Зеландии Меган произносила речь о расширении прав женщин. Тогда на Маркл можно было заметить алмазный кулон в виде спирали, который был символом уважения культурного наследия страны. Дизайнер украшения Джессика Маккормак родом именно из Новой Зеландии, а изделие вдохновлено та-моко — татуировками, которые делают маори, коренной народ стран

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