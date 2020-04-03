Диета «Блюдечко». Теряем до десяти килограммов за месяц без ущерба для здоровья

Как работает диета «Блюдечко»?

Не секрет, что объем желудка у всех разный. Кому-то достаточно совсем небольшой порции, а кто-то не может наесться даже полноценным обедом из трех блюд. Диета «Блюдечко» поможет вам постепенно сократить объем порций, а значит, и уменьшить количество калорий, которые вы потребляете. Постепенно вы привыкнете наедаться меньшим количеством пищи, и сможете легко сбросить вес, не испытывая чувства голода.

Хитрость №1. Замените ваши обычные тарелки на блюдечки

Если у вас дома есть весы (а если вы собрались худеть, они наверняка у вас есть), попробуйте провести простой эксперимент. Взвесьте тарелку, с которой вы обычно едите, потом положите на нее привычную порцию и снова взвесьте — так вы сможете понять, сколько весит сама еда. Затем повторите ту же процедуру с блюдцем — взесьте сначала пустое, а затем наполненное едой. А потом подсчитайте разницу между тем, сколько еды уместилось на тарелке и на блюдце. Окажется, что разница может достигать 20−30%. При этом, если блюдце наполнено едой, наш мозг оценивает порцию как достаточно объемную.

Хитрость №2. Обязательно нарезайте все продукты

Если нарезать фрукты, сыр или любые другие продукты мелкими ломтиками и воспользоваться вилкой, вы съедите почти на треть меньше, чем если бы просто кусали яблоко или банан. Когда на тарелке несколько кусочков, наш мозг автоматически оценивает порцию как более объемную и питательную.

Хитрость № 3. Вилки и ложки тоже должны быть маленькими

Многие из нас переедают, потому что едят автоматически, не обращая внимание на то, что попадает в рот. Если при этом вы смотрите сериал или читаете новости, то контролировать объем порции практически невозможно. Если вы откажетесь от привычных крупных приборов в пользу десертных вилочек и чайнех ложек, вам придется сосредоточиться на процессе приема пищи и есть медленнее. В итоге вы съедите меньше.

Хитрость №4. Пиалки для жидких продуктов

Если вы решили придерживаться диеты «Блюдечко», это совсем не значит, что от любимых жидких блюд придется отказаться. Супы и молочные каши можно есть не из обычной глубокой тарелки, а из небольшой пиалки.

Хитрость №5. Правильно выбирайте продукты для меню диеты «Блюдечко»

Давайте будем честны сами с собой: если вы целыми днями едите оладьи со сгущенкой, тортики или жареную картошку со шкварками, вы вряд ли похудеете, даже если используете самое маленькое блюдечко. Выбирайте полезные продукты, и все будет отлично!

Хитрость №6. Не играйте в тетрис

Есть искушение разместить на блюдечке максимальное количество продуктов, заполнив все свободное пространство, да еще и выстроить пирамиду. Делать этого не стоит, ведь тогда главное условие диеты не выполняется — вы не сокращаете объем порции.

Хитрость №7. Используйте правила цветотерапии