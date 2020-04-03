Кого ожидают романтические приключения? Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года

Женщина-Весы

Женщинам-Весам на неделе с 6 по 12 апреля будет сопутствовать удача. Если в планах есть какие-то серьезные дела или решительные шаги — смена работы, запуск нового проекта, — то важно не терять время и успеть взяться за их реализацию. Астрологические предсказания обещают улыбку Фортуны во многих вопросах. Денежная сфера, важные начинания, любовные вопросы — всего этого боятся не стоит. Если с самого начала все пойдет как надо, то оставшиеся дни недели Весы могут почивать на лаврах.

Женщина-Скорпион

На этой неделе от представительниц Скорпиона потребуется собранность и дисциплинированность. Звезды подарят отличную возможность добиться своего, используя тайные манипуляции, но для полного успеха этого будет мало. Необходимо заняться собственным развитием. Для женщин-Скорпионов это приоритетный пункт в списке срочных дел, который поможет изменить свое отношение к происходящему и мгновенно погасить любую проблему в жизни на корню.

Женщина-Стрелец

Жизнерадостной натуре Стрельцов на этой неделе будет непросто, потому что это будет время эмоционального воздержания. Планеты-антагонисты, которые набрались сил, помешают многим делам. Поэтому крупных расходов, кредитов и конфликтов лучше избегать. Все получится наверстать позже. А вот из-за импульсивности, займов и ссор сейчас можно сорвать важный план, в том числе и в другой сфере интересов. Особенно стоит опасаться разрыва отношений.

Женщина-Козерог

Женщины-Козероги в начале апреля могут смело замахнуться на грандиозные проекты. Им повезло: звезды поддержат их не только на этой неделе, но и в ближайший месяц. О целеустремленности Козерогов ходят легенды, но именно в апреле они будут, пожалуй, единственными из знаков, кому можно смело ставить любые невыполнимые условия, и они все равно их выполнят. Единственное предостережение от астрологов — стоит быть осторожнее в начале недели, не стоит предпринимать никаких опасных путешествий, экстремальных авантюр.

Женщина-Водолей

Представительницы Водолея, которые и так любимы Фортуной, на этой неделе продолжат купаться в лучах славы и успеха. По словам астрологов, все будет складываться самым наилучшим образом — и в делах, и в творчестве, и в любви. Наступает пора проявить незаурядные способности, рассказать о своих гениальных идеях, явить свои таланты миру. Правда, у звезд есть маленькое предупреждение: от авантюрных проектов, которые могут растянуться на несколько лет, лучше отказаться.

Женщины-Рыбы