Кого ожидают романтические приключения? Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года

Нас ждет на редкость удачная для деловой сферы неделя. Чем активнее вы будете действовать, тем лучше будет результат. Особенно благоприятны будут первые четыре дня: в это время планетарные аспекты сделают нас оптимистичными и смелыми, трудолюбивыми и напористыми.
Единственный подводный камень ситуации — это излишняя самоуверенность. В пылу энтузиазма есть риск переоценить себя, поэтому астрологи советуют реально оценить свои силы и возможности, прежде чем проявить инициативу.
Для женщин-Овнов неделя будет очень бурной и в работе, и в личной жизни. Все это время им будет хотеться каких-то перемен. Но именно с 6 по 12 апреля с кардинальными метаморфозами лучше повременить. Основной совет от астрологов — терпение. Важно сохранить благоразумие и не делать резких движений. Силы можно направить на то, чтобы определиться с дальнейшими планами на месяц. Постановка целей станет первым шагом на пути к победам, и особенно это коснется денежной сферы.
Женщина-Телец
Представительниц Тельца ждет спокойная, размеренная неделя — прекрасное время, когда получится «довести до ума» многие дела. Астрологи советуют не скупиться на покупки и заняться внешностью, здоровьем и семейными делами, потому что следующая неделя может преподнести сюрпризы. Приложенные усилия принесут неоценимую пользу. Не столь счастливый гороскоп у них в личной жизни: возможны кризисные ситуации, в которых невзаимно влюбленным Тельцам стоит задуматься, нет ли других вариантов.
В разгар апреля астрологи напоминают женщинам-Близнецам о хорошей поговорке: «Меньше слов — больше дела». На этой неделе Близнецам полезно подумать, что для них самое ценное в жизни, заново расставить приоритеты. Очень важно прекратить тратить время на пустые встречи, токсичные привязанности, негативное общение и бесполезные разговоры. Звезды предостерегают: не стоит верить тому, кто не показал себя надежным человеком. Пришло время вспомнить, что к успеху приводят трудолюбие и работа над собой, а не суета и мечтательность.
Женщина-Рак
Рожденных под эгидой Рака ждет довольно противоречивый период. Звезды подсказывают: самое время сосредоточиться на своем внутреннем Я. Форсировать события, отдавать все свои силы работе и решению проблем не нужно — никто не оценит такие жертвы. В начале важно разобраться со своими внутренними демонами и понять, что корни счастья и неприятностей — внутри, а не снаружи. Силой исцеления в начале апреля послужит общение с близким человеком. Поддержка со стороны поможет избавиться от вещей, которые мешают жить счастливо.
Женщина-Лев
Львицам предстоят большие успехи. Много сильных планет находятся в хорошем аспекте по отношению к их Знаку. Такое положение небесных тел бывает нечасто, поэтому эксперты сайта dailyhoro.ru советуют направить все свои силы в самореализацию. Очень важно как можно ярче заявить о себе миру, чтобы достичь процветания и в работе, и на личном фронте. Сейчас закладывается фундамент прочных отношений и счастливых перемен, а риски ошибки стремится к нулю.
Начало апреля сулит Девам удачу во всех начинаниях, потому что именно этому знаку сейчас благоприятствуют многие планеты — это означает, что они могут достичь всего, чего захотят и запланируют. По словам астрологов, им можно даже пойти на благородный риск: шансы на получение выгодного предложения достаточно высоки. Поэтому, если сосредоточиться, можно добиться исполнения любой мечты. Главное, не спугнуть удачу излишней самоуверенностью или жалобами на судьбу.
Женщина-Весы
Женщинам-Весам на неделе с 6 по 12 апреля будет сопутствовать удача. Если в планах есть какие-то серьезные дела или решительные шаги — смена работы, запуск нового проекта, — то важно не терять время и успеть взяться за их реализацию. Астрологические предсказания обещают улыбку Фортуны во многих вопросах. Денежная сфера, важные начинания, любовные вопросы — всего этого боятся не стоит. Если с самого начала все пойдет как надо, то оставшиеся дни недели Весы могут почивать на лаврах.
Женщина-Скорпион
На этой неделе от представительниц Скорпиона потребуется собранность и дисциплинированность. Звезды подарят отличную возможность добиться своего, используя тайные манипуляции, но для полного успеха этого будет мало. Необходимо заняться собственным развитием. Для женщин-Скорпионов это приоритетный пункт в списке срочных дел, который поможет изменить свое отношение к происходящему и мгновенно погасить любую проблему в жизни на корню.
Женщина-Стрелец
Жизнерадостной натуре Стрельцов на этой неделе будет непросто, потому что это будет время эмоционального воздержания. Планеты-антагонисты, которые набрались сил, помешают многим делам. Поэтому крупных расходов, кредитов и конфликтов лучше избегать. Все получится наверстать позже. А вот из-за импульсивности, займов и ссор сейчас можно сорвать важный план, в том числе и в другой сфере интересов. Особенно стоит опасаться разрыва отношений.
Женщины-Козероги в начале апреля могут смело замахнуться на грандиозные проекты. Им повезло: звезды поддержат их не только на этой неделе, но и в ближайший месяц. О целеустремленности Козерогов ходят легенды, но именно в апреле они будут, пожалуй, единственными из знаков, кому можно смело ставить любые невыполнимые условия, и они все равно их выполнят. Единственное предостережение от астрологов — стоит быть осторожнее в начале недели, не стоит предпринимать никаких опасных путешествий, экстремальных авантюр.
Женщина-Водолей
Представительницы Водолея, которые и так любимы Фортуной, на этой неделе продолжат купаться в лучах славы и успеха. По словам астрологов, все будет складываться самым наилучшим образом — и в делах, и в творчестве, и в любви. Наступает пора проявить незаурядные способности, рассказать о своих гениальных идеях, явить свои таланты миру. Правда, у звезд есть маленькое предупреждение: от авантюрных проектов, которые могут растянуться на несколько лет, лучше отказаться.
Женщины-Рыбы
Рожденных под знаком Рыбы ожидает спокойная и гармоничная неделя. И уж кому точно нужно вспомнить о любовных делах, так это женщинам-Рыбам. Положение планет на этой неделе — это карт-бланш для них на любые романтические истории и приключения. Представительницы этого знака могут получить все, что захотят: и роман, и интрижку, и серьезные чувства, к которым они стремились всю жизнь. Звезды советуют забыть про дела и наладить свою личную жизнь. А если Рыб мучают отношения, которые давно себя изжили, можно смело поставить точку и обрубить энергетические привязки.