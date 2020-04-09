МЫ ЗНАЕМ! ⟩ Как сегодня купить ювелирное украшение в подарок, если все магазины закрыты?

По статистике, чаще всего дарятся ювелирные укаршения. Как быть, если сегодня все магазины, продающие бижутерию и украшения с драгоценными камнями, закрыты?

Krasotka.ee расспросила директоров двух известных ювелирных корнеров и узнала возможности покупок в наше непростое время.

По словам директора ювелирных магазинов Grenardi Юлии Шанрды, все покупки сейчас осуществляются через интернет-магазин. Юлия отмечает, что «в нынешних условиях тяжелее всего сохранить именно эмоциональную связь с клиентом. Невозможно примерить все украшения в Интернете, поговорить по душам с консультантом, покрасоваться перед зеркалом в различных украшениях и выбрать те, от которых замирает сердце. Но мы гораздо больше стали общаться с клиентами по телефону, помогаем подбирать украшения онлайн, делая дополнительные фото и видео понравившихся украшений, чтоб максимально передать их реальную красоту, блеск и цвет камней».

Юлия отметила, что фирма осуществляет бесплатную доставку на дом, а в дополнение к заказу покупателя ждёт сюрприз-подарок. «Вы даже не представляете, как сейчас люди радуются даже таким мелочам», - говорит Шандра.

По мнению Юлии, хитами продаж во время самоизоляции стали детские украшения. «Дети лишены сейчас пышных праздников с друзьями, и на подарках их родители и близкие сейчас точно не экономят», - добавила Юлия.

Индивидуальный подход и скидки предлагает покупателям и бутик Roberto Bravo. Несмотря на закрытие торгового центра T1, бутик работает по предварительной договоренности с соблюдением всех мер предосторожности и безопасности. Директор бутика Светлана Рыбакова говорит, что «для всех, кто хочет приобрести украшение для себя или в подарок, есть возможность связаться с нашим консультантом в социальных сетях и согласовать время персонального визита - консультант всегда приедет и откроет магазин в заранее выбранное время. Мы также высылаем фото понравившегося изделия, чтобы человек мог детально рассмотреть, что он покупает. Конечно, такой режим действует только на время карантина».

По словам директора Baltic Imports AS Ольги Белозерцевой, бутик Time & Diamonds открывается по предварительной договоренности с клиентом, конечно же, соблюдаются все меры безопасности, и все товары можно посмотреть на сайте. Все, кто хочет порадовать своих дорогих людей украшением от Swarovski, обращаются в эстонский интернет-магазин этого бренда. Доставка осуществляется бесплатно!