17 проблем, с которыми сталкиваются только обладательницы длинных волос

1. Каждый раз вы вздрагиваете, не забыли ли резинку для волос. Вы можете забыть ключи, проездной, но это не так страшно, как выйти простоволосой.

2. Вы убеждаете себя, что волосы на запястье придают шик вашему браслету или часовому ремешку.

3. Ваши волосы обожают зимой застревать в шарфе. И вы каждый раз опасаетесь, что это закончится выстриганием пряди и короткой стрижкой на долгие годы.

4. Вы постоянно находите волосы в еде. И даже некого обвинить в этом. Это просто ваша проблема длинных волос.

5. Во время секса, независимо от того, сверху вы или снизу, 85% времени вы проводите, пытаясь вытащить собственные волосы изо рта.

6. Слив вашей ванны питает к вам самые нежные чувства. Ведь вас так много связывает, эти осклизлые комки, например, которые надо доставать из него каждую неделю, если вы хотите просто помыться.

7. Секущиеся кончики? Да пусть он как хотят, так и разбираются между собой, вы не уступите ни сантиметра длины своей гривы.

8. Вам нужно ждать долгих 9,5 лет, пока ваши волосы высохнут. Проходит много лун, отцветает сирень, выпадает и тает снег… Это долгая сага, друг мой.

9. Вы находите волосы везде. Ваша квартира — это один сплошной чудовищно огромный альбом для гербариев из ваших волос.

10. Блеск для губ? Нет, спасибо. Они только и ждут удобного момента, чтобы намертво прилипнуть к губам. Тс-с, они нас слышат.

11. Волосы застряли в молнии. Не стоит переживать, ха — это происходит каждый раз. Каждый. Ммм. Чертов. Ммм. Раз.

12. Когда мужчина запускает пальцы вам в волосы, вы внутренне сжимаетесь, зная, что он сейчас нащупает и начнет доставать колтун. Я не животное!

13. Ваше ожерелье это уже не вполне ожерелье. Это, хм, паутина, в которую неосмотрительно попало ожерелье.

14. Шампунь и кондиционер вы покупаете большими флаконами каждую неделю. И каждый раз ощущаете себя немного конезаводчиком.

15. Если вы спите с неубранной гривой, вы опасаетесь задохнуться во сне. Поэтому вам приходится идти на различные ухищрения, хотя утром вы все равно просыпаетесь так, как будто всю ночь боролись с волосяным монстром. И он победил.

16. Когда вы делаете селфи в Instagram, вы каждый раз возмущаетесь его квадратному формату, обрезающему всю вашу красоту, пишет «Домашний Очаг».