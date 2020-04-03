ДЕЛАЕМ САМИ ⟩ Домашний маникюр как в салоне: девять лайфхаков

Советы дает Наталья Ермакова, эксперт-преподаватель российской сети салонов красоты i like Nails

1. Моете руки правильно? Отлично, но не забывайте увлажнять кожу. Когда мы часто моем руки, они сохнут и становятся грубее. Поэтому при каждом удобном случае нужно наносить питательный или увлажняющий крем (лучше после каждого мытья рук), чтобы кожа оставалась нежной, мягкой и бархатистой. Можно расставить тюбики по квартире: около раковины, на полке в ванной или у кровати.

2. При уборке или мытье посуды всегда следует надевать резиновые перчатки, это защитит руки от контакта с водой и бытовой химией.

3. Нельзя забывать и про СПА-уход для рук: это могут быть разные масла, скрабы или ванночки из молока или морской соли. Это не только увлажняет кожу, но и укрепляет ногтевую пластину.

Ванночки для рук из оливкового или кокосового масла отлично питают и смягчают кожу, интенсивно увлажняют ногтевую пластину, борясь с ломкостью ногтей.

4. Красота рук и ногтей может быть легко испорчена сухой кутикулой. Поэтому стоит использовать масло для кутикулы или обычное оливковое масло.

5. Не стоит дожидаться момента, когда ноготь достигает критической длины: без покрытия они часто начинают ломаться и слоиться. Важно следить за длиной и корректировать форму ногтей вовремя.

6. Что требуется для домашнего маникюра?

Обычный стандартный набор: жидкость для снятия лака без ацетона,

ватные диски,

кусачки,

маникюрные ножницы,

апельсиновая палочка,

ремувер (средство для удаления кутикулы),

пилочка для придания формы ногтям,

пилочка для полировки ногтей.

7. Как делать маникюр правильно?

Первым этапом нужно удалить остатки старого лака ватным диском, смоченным жидкостью для снятия лака, если на ногтях нет лака, все равно следует протереть ногтевую пластину, чтобы ее обезжирить.

Следующим шагом, если требуется, нужно обрезать ногти или аккуратно их подпилить. Скруглять ногти нужно очень аккуратно: если вы будете слишком активно подпиливать ногти по бокам, это может привести к их врастанию.

Затем нужно зашлифовать полировочной пилкой края ногтей, чтобы избежать расслоения, и слегка отполировать их поверхность. Далее следует аккуратно отодвинуть кутикулу апельсиновой палочкой и нанести средство для размягчения.

8. Оставьте ремувер на 20−30 секунд, а затем еще раз аккуратно отодвиньте кутикулу. Если под рукой нет специального ремувера, можете использовать вместо него жирный крем. При необходимости удалите кусачками или ножницами заусенцы.