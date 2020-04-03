Рецепт палтуса на пару в томатном соусе

Палтус - очень полезная рыба. Пищевая ценность палтуса удивительна: в нем есть и белки, и витамины, особенно витамины группы В; минералы (фосфор, магний, селен, калий), Омега-3 жирные кислоты, а также незаменимая аминокислота триптофан.