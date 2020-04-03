Пт, 3.04.2020

Рецепт палтуса на пару в томатном соусе

Палтус. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Палтус - очень полезная рыба. Пищевая ценность палтуса удивительна: в нем есть и белки, и витамины, особенно витамины группы В; минералы (фосфор, магний, селен, калий), Омега-3 жирные кислоты, а также незаменимая аминокислота триптофан.

Рыба, приготовленная на пару, получается не только очень вкусной, но и очень полезной, пишет «Домашний Очаг».

Количество порций - 4

Время приготовления - 1 ч

Ингредиенты

Филе палтуса - 4 штуки

Лимон - 1 штука

Яблоко - 1 штука

Помидоры (крупные) - 4 штуки

Тимьян (веточки) - 4 штуки

Петрушка - 1/2 пучка

Масло оливковое - 2 столовые ложки

Крупа киноа - 1 стакан

Огурец - 1 штука

Каперсы - 1 столовая ложка

Соль и перец - по вкусу

Способ приготовления

Срежьте одну длинную полоску цедры лимона, измельчите с тимьяном и 3 помидорами в процессоре. Протрите массу через сито, чтобы получить соус.

Остатки цедры натрите, из лимона выжмите сок. Соедините сок и цедру с укропом, оливковым маслом и половиной петрушки. Сварите киноа по инструкции. Посыпьте оставшейся петрушкой, перемешайте.

Разогрейте духовку до 220°С. Выложите филе палтуса в форму, посолите, поперчите, залейте горячей водой на 1/3 высоты филе. Готовьте в духовке 10–12 минут.

Приготовьте салат из 1 помидора, огурца, яблока, нарезав их мелко. Добавьте каперсы, лимонно-масляную массу, посолите, поперчите, перемешайте.

На тарелки выложите киноа с кусочками палтуса, полейте томатным соусом, украсьте салатом.

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