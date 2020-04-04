Практика цвета: выбираем оттенки без теории цветотипов

Если цвет слишком темный для вас, это смотрится мрачновато. Лицо и тело тоже выглядят слегка отдельно. Здесь нам помогут яркие губы: это добавит образу драмы и «вытянет» лицо.

Если вы не понимаете, в чем дело, но «что-то не так», то, скорее всего, цвет не подходит вам по температуре: слишком теплый или слишком холодный. Здесь в ход идут и «посредник», и макияж: рифмуем губы и платок в ваших цветах.