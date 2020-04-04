Практика цвета: выбираем оттенки без теории цветотипов

Цвет. Он может сделать твой день, зарядить людей вокруг, кассир не пробьет тебе вино без паспорта. Или – наоборот – все будут спрашивать, не заболела ли ты, и станут уступать место в метро. А виновата блузка не того оттенка, пишет Marie Claire.
Интернет переполнен палитрами и цветотипами, но, пока разберешься в них, поседеешь. А можно попроще? Можно, уверены стилисты.
Отложим теорию. У вас есть глаза? Отлично – вы можете выбрать правильный цвет. Больше того: если оттенок вам не подходит, а вещь нравится, вы всегда можете ее под себя адаптировать.
Итак, вы в магазине
- Главное – цвет у лица: платья, блузки, жакеты, шарфики.
- Возьмите в примерочную вещь в двух-трех разные оттенках: сравнение делает выбор проще.
- Фотографируйтесь: это работает лучше, чем зеркало.
Если цвет для вас слишком яркий, то сначала вы видите его, а потом уже свое лицо. Как спасти ситуацию? Добавляем цвет-посредник, который подходит идеально.
Сразу в фокусе лицо, а не вещь.
Если цвет для вас, наоборот, блеклый, то и кожа становится тусклой. И снова спасает положение посредник. Возьмите тот же цвет, но оттенок поярче. Полезно завести в гардеробе побольше подходящих шарфиков.
Если вещь как будто отделяет лицо от тела, скорее всего, она слишком светлая для вас. Нужно их объединить. В этом вам поможет хайлайтер. Высветляем выступающие части лица: скулы, спинку носа, изгиб над верхней губой, слегка подбородок. Готово:
Если вы не понимаете, в чем дело, но «что-то не так», то, скорее всего, цвет не подходит вам по температуре: слишком теплый или слишком холодный. Здесь в ход идут и «посредник», и макияж: рифмуем губы и платок в ваших цветах.
А вот свой идеальный цвет ни с чем не спутать. Это полная гармония: он освещает лицо, освежает кожу, а главное – работает даже при минимальном макияже и вообще без него.
И помните: когда нет настроения наряжаться, но хочется выглядеть свежо, как будто «проснулась и пошла», делайте ставку на свою гамму.
Ограничиваться одной палитрой – скучно. Достаточно ее знать, и тогда вы всегда поймете, нужен вам «посредник», яркие губы или хайлайтер, или можно обойтись «голым» макияжем.