Мыло или антисептик: что эффективнее

Одно из главных правил профилактики вируса – мытье рук с мылом. Если его нет, специалисты рекомендуют пользоваться антисептиком. Разберемся, какая из этих рекомендаций работает лучше и убивает больше микробов.

Плюсы и минусы антисептика

Плюсы

Дезинфицирующее средство – прекрасный продукт, когда нет возможности помыть руки. Например, если ты где-то в дороге. Это его главный плюс. К тому же, использование антисептика действительно помогает снизить вероятность передачи вируса.

Недостатки

Антисептик способен убить очень многие бактерии, однако не всесилен. Некоторые микробы им не уничтожить.

Иногда дезинфицирующее средство оставляет осадок, что не слишком приятно на коже, и может сделать руки скользкими.

Также регулярное использование спиртового антисептика (а для эффективности в его составе должно быть не меньше 60% спирта) сильно сушит кожу.

Некоторые дезинфицирующие продукты намного дороже обычного мыла. Но делать их самой дома не нужно. Это может быть очень вредно. Средство должно быть качественным и проверенным .

Обязательно смотри состав антисептика – в него не должен входить триклозан. Считается, что он может снизить эффект действия продукта и даже способствовать тому, что организм перестанет сопротивляться бактериям.

Почему простое мыло эффективнее

Дезинфицирующее средство – хорошая альтернатива мылу, но не его полноценная замена. Антисептик может убить часть микробов, но не удаляет с рук всю грязь так, как это делает мыло.

Кстати, для борьбы с вирусами достаточно обычного мыла , не нужно покупать антибактериальное. Оно вовсе не так эффективно. К тому же, смывает с рук не только вредные бактерии, но и полезные, делая кожу более уязвимой.

Самое важное – как использовать

Независимо от того, чем ты пользуешься, чтобы избавиться от микробов, главное то, как ты это делаешь.

Мыть руки с мылом необходимо не меньше 20 секунд (некоторые врачи даже настаивают на 40 секундах). Тщательно промой ладони и пространство между пальцами, советует журнал «Лиза».

Антисептик необходимо обильно нанести на руки, затем растирай между ладонями до тех пор, пока средство не впитается, и руки не высохнут. Обязательно потри тыльные стороны ладоней и так же, как в случае с мылом, не забудь пройтись между пальцами. В среднем процесс должен занять не меньше 20 секунд. Если средство высохло на руках за 5-10 секунд, значит, его было мало, и оно не будет так эффективно.