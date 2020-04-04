Пять вещей, которых боится коронавирус

Вода

Достаточное количество жидкости в организме помогает легче выводить любые вирусы, и Covid-19 — не исключение. Вода уменьшает его способность попасть в легкие. Но главное в борьбе с инфекцией — увлажнение слизистых. Для этого важно не только пить, можно увлажнять воздух в помещении и регулярно проводить влажную уборку.

Высокая температура

Исследования показали, что коронавирус чувствителен к температуре выше 70 градусов. Только не следуй интернет-советам и не заменяй всю холодную еду на горячую. Для гибели вируса важна просто тщательная термическая обработка продуктов. А фрукты, которые лучше все же есть свежими, важно промывать под горячей водой.

Нельзя забывать правило профилактики инфекции — мытье рук также горячей водой, не менее 20 секунд.

Антисептики

Запасись дезинфицирующими средствами. Вирус оседает на поверхностях, и они помогают с ним бороться. Если нет возможности мыть руки, воспользуйся антисептиком. Также регулярно протирай поверхности и вещи, которых часто касаешься: компьютер, мышь, телефон, рабочий стол, дверные ручки, автомобильный руль.

Не лишним будет периодически полоскать горло антисептиком. Если вирус попал в рот, это все равно поможет хотя бы сократить количество бактерий, которые проникнут в трахею и легкие.

Дистанция

Не зря повсеместно назначается карантин. Это – один из самых эффективных методов остановки заражения. Как и просто соблюдение дистанции в общественных местах. Коронавирус не способен далеко перемещаться в воздухе. Достаточно расстояния в 1-2 метра, чтобы он не смог на тебя «перебраться». Если видишь чихающих или кашляющих людей, отходи от них еще дальше — метра на 3-4.

Лучший же способ – сидеть дома и тем самым не дать вирусу распространяться.

Иммунитет

Повышать иммунитет лучше не только во время карантина, но если раньше ты ничего специального не делала, то сейчас дополнительные меры точно не помешают. В группе риска заболевания пожилые, имеющие хронические болезни или осложнения и просто люди с пониженным иммунитетом.