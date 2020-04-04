Пять вещей, которых боится коронавирус

Коронавирус буквально «захватил» мир, но побороть его можно. Есть вещи, которые сокращают его распространение
Вода
Достаточное количество жидкости в организме помогает легче выводить любые вирусы, и Covid-19 — не исключение. Вода уменьшает его способность попасть в легкие. Но главное в борьбе с инфекцией — увлажнение слизистых. Для этого важно не только пить, можно увлажнять воздух в помещении и регулярно проводить влажную уборку.
Высокая температура
Исследования показали, что коронавирус чувствителен к температуре выше 70 градусов. Только не следуй интернет-советам и не заменяй всю холодную еду на горячую. Для гибели вируса важна просто тщательная термическая обработка продуктов. А фрукты, которые лучше все же есть свежими, важно промывать под горячей водой.
Нельзя забывать правило профилактики инфекции — мытье рук также горячей водой, не менее 20 секунд.
Антисептики
Запасись дезинфицирующими средствами. Вирус оседает на поверхностях, и они помогают с ним бороться. Если нет возможности мыть руки, воспользуйся антисептиком. Также регулярно протирай поверхности и вещи, которых часто касаешься: компьютер, мышь, телефон, рабочий стол, дверные ручки, автомобильный руль.
Не лишним будет периодически полоскать горло антисептиком. Если вирус попал в рот, это все равно поможет хотя бы сократить количество бактерий, которые проникнут в трахею и легкие.
Дистанция
Не зря повсеместно назначается карантин. Это – один из самых эффективных методов остановки заражения. Как и просто соблюдение дистанции в общественных местах. Коронавирус не способен далеко перемещаться в воздухе. Достаточно расстояния в 1-2 метра, чтобы он не смог на тебя «перебраться». Если видишь чихающих или кашляющих людей, отходи от них еще дальше — метра на 3-4.
Лучший же способ – сидеть дома и тем самым не дать вирусу распространяться.
Иммунитет
Повышать иммунитет лучше не только во время карантина, но если раньше ты ничего специального не делала, то сейчас дополнительные меры точно не помешают. В группе риска заболевания пожилые, имеющие хронические болезни или осложнения и просто люди с пониженным иммунитетом.
Карантин — самое время заняться собой. Наладь сон, постарайся питаться сбалансированно и правильно, ешь больше фруктов, можешь пропить курс витаминов. Дома можно проводить и небольшие спортивные тренировки. Если делать это со всей семьей, они станут лишь веселее. И старайся меньше паниковать — сейчас это сложно сделать из-за большого количества неприятных новостей. Тогда просто ограничь их просмотр и переключись на что-то более приятное.