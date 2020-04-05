Советы специалистов по укреплению иммунитета во время Covid-19

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний США, в связи с инфекцией Covid-19 приблизительно от 31 процента до 59 процентов пациентов старше 65 лет требуется госпитализация, а до 30% будет необходима интенсивная терапия. Это значит, что этим больным может потребоваться искусственная вентиляция легких. Нужно учитывать, что количество коек в отделениях интенсивной терапии весьма ограничено, поэтому есть риск, что в случае резкого увеличения числа таких пациентов аппаратов искусственной вентиляции легких может не хватить. Вот почему очень важно соблюдать самоизоляцию и социальное дистанцирование. Если у человека нет симптомов заболевания, это не значит, что он не может быть переносчиком инфекции.

Меры предосторожности во время Covid-19

Как можно чаще мойте руки мылом и чистой водой в течение 20 секунд, особенно после чихания, сморкания, кашля и сразу после посещения общественных мест.

Если мыла в данный момент нет, пользуйтесь антисептиками для кожи, которые содержат не менее 60 процентов спирта.

Не трогайте руками поверхности в общественных местах и в общественном транспорте – кнопки лифта, рукоятки, избегайте рукопожатия и тому подобное.

Мойте руки после контакта с любой поверхностью в общественных местах.

Не трогайте лицо немытыми руками.

Избегайте большого скопления людей и плохо проветриваемых помещений. Риск инфекции заметно возрастает в закрытых помещениях с плохой циркуляцией воздуха.

Регулярно делайте уборку жилища и проводите дезинфекцию используемых поверхностей (например, мобильных телефонов). Обратите особое внимание на часто используемые поверхности, например, столешницу, дверные ручки, выключатели, туалеты, предметы личной гигиены, раковины, мобильные телефоны и тому подобное.

Регулярно проветривайте помещения, в том числе перед сном.

Важно не поддаваться панике и тщательно выполнять рекомендации и ограничения, установленные ответственными учреждениями.

Как укреплять иммунитет в это время?

Доктор Линева поясняет, что в основе нормально функционирующей иммунной системы лежит сбалансированное питание, а также отказ от вредных привычек (курения и алкоголя) и гастрономических излишеств (жареного, полуфабрикатов, сладостей).

Фармацевт Занда Озолиня отмечает, что жителям наших широт необходимо дополнительно принимать витамин D, а для профилактики – также витамины A, K, C и группы B. Они не только улучшат самочувствие и состояние нервной системы, но и укрепят иммунитет. Оба специалиста сходятся во мнении, что отличным источником минеральных веществ являются зелень, а также проростки. Они круглогодично продаются в овощных отделах магазинов, но можно получить их и самостоятельно и добавлять в пищу, готовить зеленые коктейли – смузи. Также важно тщательно мыть продукты перед их приготовлением и употреблением в пищу.

Весной не следует увлекаться различными стимуляторами, например, чрезмерным потреблением кофе, черного чая и энергетических напитков, так как при их усиленном потреблении используются резервы организма, а за кратковременным приливом сил последует резкое снижение энергии и слабость.

Несмотря на то, что спортивные клубы сейчас закрыты, нельзя забывать о занятиях физкультурой. Если Вы не спортсмен, рекомендуется подвигаться в течение 30 минут, например, отправиться погулять в места,где меньше людей. В идеальном случае желательно объединить прогулку с умеренной кардионагрузкой, например, бегом или ездой на велосипеде. Отличный способ для поддержания себя в хорошей физической форме и укрепления устойчивости к стрессу – это скандинавская ходьба. Она помогает также синтезу гормонов и регулированию циклов сна.

Как безопаснее делать покупки в магазине?

Сейчас наиболее безопасный способ совершения покупок – это онлайн-шопинг и удаленная бесконтактная доставка. Если избежать похода за покупками не удается, желательно, чтобы в магазин ходил только один член семьи. Нужно обязательно составить список того, что необходимо купить, а также планировать запас продуктов питания на несколько дней, чтобы проводить в магазинах как можно меньше времени. В магазине – непременно соблюдать дистанцию между людьми – не менее 2 метров друг от друга. Во время посещения магазина пользуйтесь также средствами для дезинфекции поверхностей, например, ручек магазинных корзин для покупок, а также антисептиками для рук. Оплату производите банковской картой. Если человек плохо себя чувствует или заболел ОРВИ и вынужден посещать общественные места, желательно пользоваться маской. Маска также необходима при уходе за пациентом, инфицированным Covid-19. Иммунолог Доктор Линева подчеркивает, что людям с острыми респираторными вирусными симптомами необходимо соблюдать этикет кашля:

соблюдать социальное дистанцирование;

во время чихания или кашля прикрывать рот одноразовой салфеткой или локтем, после чего вымыть руки.