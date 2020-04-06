Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 апреля

По словам астрологов, нас ждет довольно бурная и полная противоречий неделя. Многим представителям зодиакального круга влияние планет принесет судьбоносные перемены и интересные открытия. Но будут и те, кому звезды приготовили тяжелые испытания, которые могут послужить причиной разочарования как в партнере, так и в любви. Любовный гороскоп от редакции сайта dailyhoro.ru подскажет, как сохранить чувства и заставить огонь любви разгореться с новой силой.

Овен

Конфликт маячит на горизонте, и если не хочется нервотрепки, важно успеть его предотвратить. Звезды настойчиво рекомендуют Овнам добавить в свой арсенал обольщения важный инструмент — искренность. Откровенный разговор с интересующим человеком — отличное поле для душевности, перемирия и выражения чувств. Однако важно опираться на реальность: сценарий развития отношений должен придерживаться установленных границ.

Телец

Замечательная неделя, которая просто создана для Тельцов. Планеты посылают лучи поддержки, от чего представителям этого знака перепадет немало комплиментов и приятных новостей, от которых растает сердце. Любое общение с противоположным полом пройдет удачно, интересно и с пользой. Правда, на волне энтузиазма можно выкинуть неожиданный трюк и рискнуть браком. Астрологи советуют предвидеть последствия, ведь они будут необратимы.

Близнецы

Отношения с любимым человеком у Близнецов на этой неделе сложатся неплохо, а вот настроение может быть не очень хорошим. Могут чувствоваться внутренняя усталость, опустошенность, нежелание ничего менять. Близнецам просто нужна перезагрузка, тогда в них проснутся и гармония, и желание действовать. Как успокоить себя и какие слова нужно сказать, чтобы порадовать партнера, подскажет интуиция.

Рак

Влюбленным Ракам нежелательно искать легкие пути на неделе, выпадающей на полнолуние в Весах. К романтичным победам сейчас прилагаются испытания, а к трудным взаимоотношениям в паре — такие шансы, как рост доверия и обретение нового опыта. Зато можно расчистить жизненное пространство, обсудить все проблемы и освободиться от пут. А еще — улучшить свои отношения, снять розовые очки и расставить любовные сети.

Лев

Звезды рекомендуют Львам отложить все важные изменения, связанные с личной жизнью: неделя сулит энергетический дисбаланс. Влияние ретроградных планет в апреле не принесет счастливых перемен: сила инерции будет настолько велика, что поменять взятый курс будет практически невозможно. Но не стоит унывать, ведь звезды не случайно всеми силами заставляют остановиться. Сейчас тот самый момент, когда можно яснее разглядеть свое будущее. Главное — пока не строить «долгоиграющих» планов, а визуализировать их и закрепить в своем сознании.

Дева