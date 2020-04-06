Как снять гелевое покрытие и ресницы дома самой

Визиты к привычным бьюти-мастерам сейчас невозможны: о салонных процедурах и речи быть не может. Но как же быть с отросшими ноготочками с гелевым покрытием и искусственными ресничками? Делимся лайфхаками самостоятельного снятия шеллака и наращенных ресниц, а также проведения эпиляции дома.

Как снять гелевое покрытие

Прежде чем избавиться от покрытия, нужно подкорректировать длину ногтей. Ножницы не справятся с плотностью материала, лучше вооружитесь маникюрными щипчиками.

Для следующих манипуляций вам потребуются фольга, ватные диски и жидкость для снятия лака с содержанием ацетона (это хоть и вредно, но и обязательно, поскольку масляные текстуры не справятся). После того как вы чуть подстригли ноготочки, обработайте каждый грубой пилкой. Но будьте предельно аккуратны — не повредите слой родного ногтя, а также кутикулу и кожу на пальце.

Затем разрезаем ватный диск пополам, щедро пропитываем жидкостью для снятия лака, оборачиваем ноготь. Сверху плотно закрываем фольгой — заранее нарежьте ее на квадратики. И держим 40–50 минут. За это время покрытие растворится и станет по консистенции похожим на желе.

Оставшуюся на ногте смолу тщательно убираем апельсиновой палочкой. Причем делать это нужно довольно быстро, иначе смола снова застынет и всю процедуру придется повторить. Поэтому снимайте фольгу поочередно: закончили с одним пальчиком, беритесь за другой.

Моем руки с мылом, наносим питательный крем и масло для кутикулы. Ваши ноготочки свободны!

Как снять наращенные ресницы

Самое главное — не пытайтесь их отрезать или тем более оторвать. В первом случае есть риск (а вдруг рука дрогнет) нанести себе страшную травму, а во втором — вообще остаться без ресниц. Есть более надежные методы. Вспомните предостережение мастера об использовании косметики на масляной основе. Масло растворяет клей, и если вы хотите сберечь наращенные реснички, то его стоит избегать.

В этом случае все наоборот. Можно взять любое растительное масло — оливковое или подсолнечное, но лучшим считаются касторовое или репейное. Эти масла не только помогают снять искусственные ресницы, но и подпитывают собственные. А после процедуры наращивания подпитка очень нужна!

Чуть подогрейте масло (обязательно проверьте температуру, прежде чем прикладывать к веку), ватной палочкой нанесите на прикорневую зону роста.

Повторите минут через 10. Затем смочите маслом половинки ватного диска и приложите к нижними векам.

Закройте глаза и вздремните полчаса. Можете чуть помассировать веки. Затем, вооружившись чистой щеточкой для туши, аккуратно прочешите ресницы. Спойлер: искусственные останутся на щетке.

Как сделать эпиляцию

Если вы противница бритвенных станков, эпилятора у вас нет, восковые полоски закончились и это последнее, за чем вы рискнете рвануть в магазин, то вам идеально подойдет шугаринг. И пасту вы можете приготовить сами.

Как сделать классическую сахарную пасту

Для этого вам потребуются 2 стакана сахара, четверть стакана воды и столько же лимонного сока. Все перемешиваем в небольшой кастрюле и ставим на медленный огонь. Варим минут 5-7, постоянно помешивая. Как только масса пожелтеет, держим еще пару минут и снимаем с плиты. Готовность проверить очень легко: чайной ложкой возьмите немного пасты и добавьте ее в стакан с холодной водой. Если тестируемая паста затвердела и стала похожей на воск, то ура, она готова.

Кстати, не забудьте за пару дней до эпиляции сделать пилинг. Не стоит скрабировать кожу накануне процедуры, вы излишне травмируете кожу.

Перед непосредственным шугарингом примите горячий душ, чтобы чуть распарить кожу и раскрыть луковички волос.

Нанесите тоник, вытритесь насухо и приступайте к нанесению.

Можно использовать специальный косметический шпатель или собственные руки. Наносим против роста волос, а через 30–40 секунд резко дергаем пасту по росту! При рывке придерживайте кожу и не рвите вертикально, то есть вверх.

Пройдясь по всей поверхности, смываем остатки пасты и обрабатываем кожу антисептиком или термальной водой. И никаких масел, лосьонов, кремов в течение дня!

Советы бьюти-редактора Дарьи Вертинской

После снятия наращенных ресниц рекомендую уделить внимание уходу за своими ослабленными ресничками. Для этого идеально подойдет укрепляющая сыворотка для стимуляции роста ресниц, которую нужно ежедневно наносить перед сном. Также советую дать глазам отдохнуть от косметики. Хотя бы на время карантина.