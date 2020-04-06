Как обычный лимон поможет вам стать красивее

Очистить лицо. Лимоны не только богаты витамином С и микроэлементами, они также известны своими очищающими свойствами. Этот отличное средство для очищения и отшелушивания. Лимонный сок может многое: от чистки и увлажнения до выведения угрей и осветления пятен на коже. Для быстрого освежения и пилинга не нужно выжимать сок, просто разрежьте лимон пополам и легкими движениями помассируйте половинками лимона лицо в течение пяти минут. Затем смойте холодной водой.

Улучшить состояние кожи. Темные пятна или шрамы от угрей создают нездоровый вид лица. К счастью, исследования показали, что кислоты цитрусовых хорошо влияют на улучшение состояния кожи. Не только лимонный сок, но и масло лимона способно подлечить кожу. Имеющиеся в нем витамины легко проникают в слои эпидермиса и способствуют быстрому заживлению шрамов и рубцов от угрей. Выжмите лимонный сок на ватный диск и протрите проблемные места на лице, а потом смойте холодной водой. Есть много косметических продуктов с натуральным лимонным соком, например, скрабы, которые вы тоже можете использовать. Рецепт скраба своими руками.

Укрепить ногти. Смешайте 3 столовые ложки оливкового масла с 1 столовыми ложками лимонного сока — получится отличное средство для укрепления ногтей. Регулярно протирайте им ногти, чтобы придать им сияющий и здоровый вид. Лимонная кислота уберет следы от нарощенных ногтей, отбелит ногтевые пластины, а оливковое масло увлажнит их.

Осветлить волосы. Признайтесь, не пробовали ли вы в подростковом возрасте выжимать на волосы сок лимона, чтобы осветлить их и придать блеск? Оказывается, это на самом деле работает, если у вас русые или светлые волосы. Ученые выяснили, что если намазать волосы лимонным соком и подвергнуть воздействию солнечных лучей, то они станут светлее. Хотите попробовать? Смешайте лимонный сок с теплой водой в бутылке с распылителем и обильно сбрызните волосы по всей длине. Посидите на солнце в течение часа, чтобы получить хороший результат.

Смягчить сухую кожу на локтях. Так же, как лимоны можно использовать в качестве нежного скраба для кожи лица, их можно применять для увлажнения сухой и грубой кожи локтей. Для этого смешайте лимонный сок с пищевой содой до образования пасты. После нанесения помассируйте локти, а затем смойте водой с лимонным соком и смажьте кремом или оливковым маслом.

Держать перхоть под контролем. Смесь воды, тертого корня имбиря, лимонного сока и оливкового масла помогает уменьшить количество перхоти на голове. Вотрите смесь в кожу, дайте высохнуть и затем смойте теплой водой с шампунем.