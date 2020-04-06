Как обычный лимон поможет вам стать красивее

Очистить лицо. Лимоны не только богаты витамином С и микроэлементами, они также известны своими очищающими свойствами. Этот отличное средство для очищения и отшелушивания. Лимонный сок может многое: от чистки и увлажнения до выведения угрей и осветления пятен на коже. Для быстрого освежения и пилинга не нужно выжимать сок, просто разрежьте лимон пополам и легкими движениями помассируйте половинками лимона лицо в течение пяти минут. Затем смойте холодной водой.
Улучшить состояние кожи. Темные пятна или шрамы от угрей создают нездоровый вид лица. К счастью, исследования показали, что кислоты цитрусовых хорошо влияют на улучшение состояния кожи. Не только лимонный сок, но и масло лимона способно подлечить кожу. Имеющиеся в нем витамины легко проникают в слои эпидермиса и способствуют быстрому заживлению шрамов и рубцов от угрей. Выжмите лимонный сок на ватный диск и протрите проблемные места на лице, а потом смойте холодной водой. Есть много косметических продуктов с натуральным лимонным соком, например, скрабы, которые вы тоже можете использовать. Рецепт скраба своими руками.
Укрепить ногти. Смешайте 3 столовые ложки оливкового масла с 1 столовыми ложками лимонного сока — получится отличное средство для укрепления ногтей. Регулярно протирайте им ногти, чтобы придать им сияющий и здоровый вид. Лимонная кислота уберет следы от нарощенных ногтей, отбелит ногтевые пластины, а оливковое масло увлажнит их.
Осветлить волосы. Признайтесь, не пробовали ли вы в подростковом возрасте выжимать на волосы сок лимона, чтобы осветлить их и придать блеск? Оказывается, это на самом деле работает, если у вас русые или светлые волосы. Ученые выяснили, что если намазать волосы лимонным соком и подвергнуть воздействию солнечных лучей, то они станут светлее. Хотите попробовать? Смешайте лимонный сок с теплой водой в бутылке с распылителем и обильно сбрызните волосы по всей длине. Посидите на солнце в течение часа, чтобы получить хороший результат.
Смягчить сухую кожу на локтях. Так же, как лимоны можно использовать в качестве нежного скраба для кожи лица, их можно применять для увлажнения сухой и грубой кожи локтей. Для этого смешайте лимонный сок с пищевой содой до образования пасты. После нанесения помассируйте локти, а затем смойте водой с лимонным соком и смажьте кремом или оливковым маслом.
Держать перхоть под контролем. Смесь воды, тертого корня имбиря, лимонного сока и оливкового масла помогает уменьшить количество перхоти на голове. Вотрите смесь в кожу, дайте высохнуть и затем смойте теплой водой с шампунем.
Улучшить загар. Автозагаром мы пользуемся в холодные месяцы года и часто, нанеся его неправильно на лицо, становимся похожими на апельсин. Кроме того, иногда автозагар ложится неровными полосками. Чтобы осветлить тон кожи или выровнять цвет полос, потрите кожу половинкой лимона до тех пор, пока она не посветлеет. Больше советов о том, как правильно наносить автозагар.