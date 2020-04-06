Диета 80/20: сбросьте шесть килограммов за месяц без вреда для здоровья

«Когда мы приступили к съемкам «Люди Х. Апокалипсис», мне нужно было сбросить несколько килограммов, чтобы тело выглядело идеальным, — делится Оливия Манн, — и я сидела на очень строгой диете и трижды в неделю ходила на тренировки в зал. Но стоило съемкам закончиться, как мой вес рванул вверх и перевалил за 65 килограммов! При моем росте в 1 м 63 см это была катастрофа. Я кинулась тренироваться 7 раз в неделю, но чувствовала лишь истощение, упадок сил и ненависть ко всем окружающим. Тогда мне и попалась на глаза схема 80/20. И оказалось, что это мое спасение!»

Диета 80/20: описание

Система проста: 80% вашего суточного рациона должны составлять фрукты и овощи. Остальные 20% - все, что угодно (да, даже бургер можно). Сразу возникает вопрос, как нормальный человек может высчитать эти проценты, и ответ уже найден. Достаточно разделить приемы пищи на «здоровые» и «обычные». При оптимальном пятиразовом питании это означает, что 4 приема пищи состоят из овощей и фруктов, а 1 — из «всего остального», если вы едите 3 раза в день — два приема пищи полностью диетические, а третий (хотя по счету он может быть хоть завтраком, хоть обедом) — сочетает немного овощей (или фруктов) и вашу любимую пищу.

Автор системы Тереза Каттер говорит, что еще эффективнее рассчитывать недельный рацион по той же формуле: 20% привычной еды, а все остальное — овощи и фрукты. При таком планировании возможно даже проведение «дней непослушания», когда вы целый день едите все, что захочется.

Ну и, конечно, следует сохранять рассудок: если в отведенный вам «свободный» прием пищи вы проглотите 2 порции картошки-фри, ничего хорошего из этого не выйдет.

А вот если у вас планируется торжество или мероприятие, вы вполне можете «сэкономить» для него некоторый запас прочности, например, отказываясь от нездоровой пищи в течение 3−4 дней, но позволяя себе не думать о том, можно ли вам еще кусок пиццы или торта во время вечеринки.

«Но можно ли прожить на одних овощах и фруктах, это же вредно!» — скажете вы. На самом деле ничего страшного не произойдет, если ваш рацион будет максимально разнообразен. Стручковая фасоль и черешня, брокколи, цветная капуста и абрикосы, баклажаны, кабачки и яблоки, причем количество не ограничено, а порции не нормированы!

В чем же секрет диеты 80/20, помимо низкой калорийности?

В детоксе. С таким количеством клетчатки, которую рекомендуется употреблять в пищу, вы очистите организм от токсинов, нормализуете работу кишечника, выведете застоявшуюся жидкость и наладите метаболизм. Придерживаться «диеты» можно всю жизнь!