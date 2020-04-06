Пять причин, почему мужчина не спешит признаваться в чувствах

У него горит план продаж, он поглощен изучением японского, живет с мамой или недавно развелся и делит с бывшей нажитое добро. В общем, ни о какой романтике и любви он и думать пока не может. Или может, но не с вами. Соответственно, водить вас за нос и давать надежду на развитие отношений не хочет. И да, этот пункт — самый частый ответ на вопрос «что ему мешает?». Вы просто оказались рядом в ненужный момент и в ненужное время.

Травма привязанности

Это то, что появилось задолго до вашей встречи, скорее всего, в раннем детстве и потом повторялось в разных отношениях. Привязанность — это отношения, где взрослый выполняет функцию поддержки и заботы, а у ребенка благодаря этому формируется ощущение защищенности и базового доверия к миру. Если привязанность была нарушена, взрослый человек чувствует себя уязвимым, как только начинает с кем-то сближаться. Любые близкие отношения несут для него угрозу быть непринятым, отвергнутым, разоблаченным в своих слабостях. И долгое хождение вокруг да около — как раз тот самый способ сохранять безопасную дистанцию и избегать душевной боли.

Неопытность

У мужчины либо нет опыта построения отношений, либо он отрицательный, то есть известные ему способы ранее не сработали эффективно. Он сказал «ты мне нравишься» или «люблю», а женщина ответила: «Спасибо, не надо». Когда таких ситуаций скопилось много, появляется что-то вроде выученной беспомощности — человек не ощущает связи между усилиями и результатом, а потому не пытается уже что-либо изменить.

Застенчивость

Мужчина родился с более чувствительной нервной системой, и эта повышенная чувствительность приводит к тому, что он старается избегать неловких ситуаций. Застенчивость является следствием стыда, который человек может бессознательно испытывать от удовольствия и возбуждения — любое переживание, которое создает чувство неуместного самораскрытия, может вызвать стыд.