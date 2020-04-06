Пять причин, почему мужчина не спешит признаваться в чувствах

И когда пора понять, что вам не стоит тратить на него время.
Он улыбается и оказывает знаки внимания, но дальше милой беседы за кофе дело не заходит. Что же мешает мужчине открыто проявить свои чувства? Почему мужчина может игнорировать женщину, которая ему нравится? Есть ли причина, по которой мужчина скрывает свои чувства к женщине? Wday.ru узнал мнение психологов.
Разные точки входа в отношения
У каждого человека свои точки входа в отношения. К примеру, женщина понимает знаки заботы как влюбленность, а мужчина просто хорошо воспитан. Он, может, не против продолжить знакомство, но для него отношения еще не начинались, а для нее уже произошло что-то важное. Она мечтает, строит планы и ждет, ждет, когда же он признается в чувствах. А ему, чтобы эти чувства появились, необходимо пережить вместе какую-то другую ситуацию.
Он осознает, что не может дать то, что вы хотите
У него горит план продаж, он поглощен изучением японского, живет с мамой или недавно развелся и делит с бывшей нажитое добро. В общем, ни о какой романтике и любви он и думать пока не может. Или может, но не с вами. Соответственно, водить вас за нос и давать надежду на развитие отношений не хочет. И да, этот пункт — самый частый ответ на вопрос «что ему мешает?». Вы просто оказались рядом в ненужный момент и в ненужное время.
Травма привязанности
Это то, что появилось задолго до вашей встречи, скорее всего, в раннем детстве и потом повторялось в разных отношениях. Привязанность — это отношения, где взрослый выполняет функцию поддержки и заботы, а у ребенка благодаря этому формируется ощущение защищенности и базового доверия к миру. Если привязанность была нарушена, взрослый человек чувствует себя уязвимым, как только начинает с кем-то сближаться. Любые близкие отношения несут для него угрозу быть непринятым, отвергнутым, разоблаченным в своих слабостях. И долгое хождение вокруг да около — как раз тот самый способ сохранять безопасную дистанцию и избегать душевной боли.
Неопытность
У мужчины либо нет опыта построения отношений, либо он отрицательный, то есть известные ему способы ранее не сработали эффективно. Он сказал «ты мне нравишься» или «люблю», а женщина ответила: «Спасибо, не надо». Когда таких ситуаций скопилось много, появляется что-то вроде выученной беспомощности — человек не ощущает связи между усилиями и результатом, а потому не пытается уже что-либо изменить.
Застенчивость
Мужчина родился с более чувствительной нервной системой, и эта повышенная чувствительность приводит к тому, что он старается избегать неловких ситуаций. Застенчивость является следствием стыда, который человек может бессознательно испытывать от удовольствия и возбуждения — любое переживание, которое создает чувство неуместного самораскрытия, может вызвать стыд.
Повышенная чувствительность, с одной стороны, усиливает потребность в доверительном общении, с другой — блокируется стыдом и страхом быть неправильно понятым. Трудности общения у застенчивых людей обычно актуализируются в подростковом возрасте и накладывают отпечаток на последующее развитие личности.
Не ищите подводные камни, чтобы оправдать бездействие мужчины. Если он действительно заинтересован в отношениях, то найдет способ донести до вас свои намерения. А если вы все еще находитесь в замешательстве, не стесняйтесь прямо спросить: «Мне кажется, это похоже на то, что ты хочешь продолжить наше знакомство». Даже в случае отрицательного ответа вы окажетесь в плюсе, так как сэкономите свои силы и время.