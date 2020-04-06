Как нижнее белье влияет на вашу самооценку

Нижнее белье — это не только привычный атрибут гигиены и удобства, но и отражение самоощущения в данный момент.

Очень часто многие девушки придерживаются позиции, что незачем тратиться на новые трусы, объясняя свое решение тем, что их все равно не видно под одеждой. Возможно, это отрезвляющая отговорка с точки зрения экономии. Однако такая бережливость может сыграть вам не на руку.

Наверное, вы не раз замечали, что мы подбираем одежду и нижнее белье, исходя из своего настроения. Обычно при упадническом душевном состоянии нет желания заниматься поисками: что первое попалось под руку, то и пошло в ход. Подобным подходом вы сами себе неосознанно даете понять, что вам наплевать на себя. Но надо не забывать о том, что такое самоощущение будет транслироваться и окружающим, выдавая не только ваше состояние, но и отношение к себе.

Мало кто осознает, что нижнее белье для женщины играет большую роль. Оно придает уверенность, поднимает настроение и дарит чувство завершенности образа. А правильно подобранные интимные аксессуары вдобавок помогают избавиться от постоянных мыслей о неидеальности фигуры и подтолкнуть вас начать заниматься спортом.

Если с помощью психологических приемов вы не можете почувствовать уверенность в себе, начните с малого — с белья. Найдите смелость купить себе красивый набор, который вам точно придется по душе. Конечно, такой комплект стоит недешево, зато в нем вы будете себя чувствовать смело и раскованно, транслируя окружающим: «Я красива и достойна большего». Разве можно чувствовать себя королевой в трусах с зайчиками? Конечно же нет! Если вы думаете, что красивое белье нужно надевать только для мужчин, вы глубоко заблуждаетесь. В первую очередь вы должны сделать это для себя, тем самым подчеркнув любовь к себе.