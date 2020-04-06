Пн, 6.04.2020

ГОТОВИМ С ДЕТЬМИ ⟩ Мини-пицца на слоеном тесте

Пицца. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Пиццу любят все! Пицца — это порционно, много, разнообразно, вкусно и сытно. Пицца — это как яичница, в которую можно накидать остатки маминого рисового супа, и она все равно будет потрясающей на вкус. 

Пицца - удивительное творение итальянской кулинарии, за свое многовековое существование она преодолела длинный путь от простой лепешки до кулинарного шедевра горячо любимого во всем мире. Пицца - создана для творчества, экспериментов и вдохновения, ее обожают дети и взрослые, и не только есть, но и готовить. Рецепт домашней мини-пиццы предлагает «Домашний Очаг».

Количество порций - 4

Время подготовки - 10 мин

Время приготовления - 20 мин

Общее время приготовления - 30 мин

Ингредиенты

Помидоры - 300 г

Тесто слоеное - 150 г

Брынза - 150 г

Тимьян - 1 столовая ложка

Масло оливковое - 1 столовая ложка

Соль и перец - по вкусу

Способ приготовления

Вырежьте из слоеного теста четыре квадратика.

На тесто положите помидоры, приправьте солью и поперчите. Сверху положите брынзу и тимьян, сбрызните оливковым маслом.

Выпекайте мини-пиццу 15-20 минут (или пока тесто не зарумянится).

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