ГОТОВИМ С ДЕТЬМИ ⟩ Мини-пицца на слоеном тесте

Пицца - удивительное творение итальянской кулинарии, за свое многовековое существование она преодолела длинный путь от простой лепешки до кулинарного шедевра горячо любимого во всем мире. Пицца - создана для творчества, экспериментов и вдохновения, ее обожают дети и взрослые, и не только есть, но и готовить. Рецепт домашней мини-пиццы предлагает «Домашний Очаг».