ГОТОВИМ С ДЕТЬМИ ⟩ Мини-пицца на слоеном тесте

Пиццу любят все! Пицца — это порционно, много, разнообразно, вкусно и сытно. Пицца — это как яичница, в которую можно накидать остатки маминого рисового супа, и она все равно будет потрясающей на вкус.
Пицца - удивительное творение итальянской кулинарии, за свое многовековое существование она преодолела длинный путь от простой лепешки до кулинарного шедевра горячо любимого во всем мире. Пицца - создана для творчества, экспериментов и вдохновения, ее обожают дети и взрослые, и не только есть, но и готовить. Рецепт домашней мини-пиццы предлагает «Домашний Очаг».
Количество порций - 4
Время подготовки - 10 мин
Время приготовления - 20 мин
Общее время приготовления - 30 мин
Ингредиенты
Помидоры - 300 г
Тесто слоеное - 150 г
Брынза - 150 г
Тимьян - 1 столовая ложка
Масло оливковое - 1 столовая ложка
Соль и перец - по вкусу
Способ приготовления
Вырежьте из слоеного теста четыре квадратика.
На тесто положите помидоры, приправьте солью и поперчите. Сверху положите брынзу и тимьян, сбрызните оливковым маслом.
Выпекайте мини-пиццу 15-20 минут (или пока тесто не зарумянится).