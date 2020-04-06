Семь неприглядных тайн всех счастливых семей, о которых не принято рассказывать

В самом начале романа «Анна Каренина» Лев Николаевич Толстой говорит о том, что все счастливые семьи похожи друг на друга. По мнению автора семейное несчастье идет рука об руку с тайнами: Анна изменяла Каренину, Стива Облонский своей жене, и только персонажи Левина и Кити были предельно чисты друг перед другом и всем остальным миром, и поэтому были счастливы по-настоящему.

Реальная жизнь отличается от литературы, и в жизни большинства счастливых пар есть место тайнам. Именно благодаря тому, что люди держат в секрете некоторые факты о себе, из союз продолжает считаться счастливым.

1. Алкоголизм (наркотики, игромания)

Когда алкоголь и прочие виды зависимостей из вредных привычек становятся болезнью, люди предпочитают об этом не распространяться.

Хвастаться тем, что у партнера есть зависимость, и он не может себя контролировать, не принято. Об этом если и делятся, то только с избранным кругом — в основном с близкими родственниками.

2. Разный социальный статус

Всем хочется, чтобы о них думали лучше, чем есть на самом деле. Бывает, что в семьях один из супругов добивается больших финансовых успехов, строит карьеру, а второй работает, например, обычным водителем в такси.

С одной стороны, все работы хороши, а с другой — как хвастаться таким мужем? Поэтому можно придумать ему другую профессию: и вопросов меньше будет от знакомых, и лицом в грязь не ударишь.

3. Жизнь за чужой счет

В наше время уже не редкость, когда женщина работает, зарабатывает, содержит семью, строит карьеру, а муж на протяжении долгих лет брака «занимается поиском себя». То есть фактически ничего не делает: либо перебивается случайными заработками (частным извозом, мелким ремонтом), либо строит грандиозные планы на жизнь.

Конечно, все вокруг понимают, что он не работает и денег в дом не приносит, но официальная версия, которая озвучивается этой парой обычно звучит как «находится в поиске работы», «начинает работать над проектом», «думает о создании собственного бизнеса» и пр. Главное, чтобы у людей не создавалось впечатление, что он ничего не делает.

4. Клептомания

Один из видов психического расстройства, при котором человек не может удержаться от мелкого воровства.

По тому удовольствию, которое получает человек, одержимый клептоманией, ее можно сравнить с зависимостью. Наверное, поэтому о наличии такой причуды у партнера обычно не рассказывают. Иногда в неведении о проблемах остаются даже родственники больного человека до того момента, пока сами не столкнуться с этим.

5. Измены

Большинство женщин прекрасно осведомлены о наличии любовницы у мужа, но по разным причинам не поднимают эту тему ни в своей семье, ни тем более за ее пределами.

Причины, которые их толкают делать тайну из очевидного, конечно же, разные: боязнь остаться одной, потерять достаток, остаться без недвижимости, испортить репутацию. Такие женщины умеют сделать хорошую мину при плохой игре, и придумают миллион оправданий отсутствующему мужу.

6. Жизнь по-соседству

Иногда отношения между супругами заходят в тупик, но принимать кардинальное решение о том, что этот брак изжил себя они все же не спешат.

Есть статус, деньги, имущество, бизнес, общие дети в конце концов, и люди принимаю решение жить по-соседски: в разных комнатах (иногда даже в разных квартирах/домах), с раздельным бюджетом, заводить тайные романы на стороне. Многие при этом для посторонних делают вид, что у них все хорошо — они по-прежнему семья.

7. Наличие долгов или судимость

Проблемы с законом у одного или обоих супругов, долги, нелегальные заработки, подпольный бизнес, взяточничество — о таких вещах тоже не трубят на каждом углу. Эти проблемы решаются внутри семьи без привлечения внимания. Оно и правильно: зачем в таких делах лишние свидетели?