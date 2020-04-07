КАКОЕ ГОРЕ! ⟩ В семье Софии Ротару траур

У бизнесмена и его жены Лидии есть дочь, которая пошла по стопам звездной родственницы, став певицей. Она выступает под сценическим псевдонимом Соня Кей. Летом у нее должны была состояться свадьба...

«Горе то какое! — сообщил друг семьи Ротару — Иван Прокофьевич. — Соня поддерживает Лиду как только может. Не стало нашего Сережи, который в последние годы был оплотом семьи. Он покинул нас сразу после дня рождения внука Сони, Толика и за пять дней до дня рождения ее невестки Светочки. В семье траур».

Сергея Хлябича похоронили в Черновцах, где он провел значительную часть жизни. Там многие его знали и уважали.