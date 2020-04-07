Бывшая жена Тарасова: «Дмитрий последний раз видел дочь летом, алименты так и не пришли»

Иногда поведение Дмитрия Тарасова ставит в тупик даже его самых преданных поклонников. К примеру, на прошлой неделе футболист умудрился подарить любимой жене автомобиль за пять миллионов, однако, наотрез отказался вовремя выплачивать алименты дочери Ангелине, которую сейчас одна воспитывает его бывшая супруга Оксана.

Свое поведение футболист объяснил нежеланием нарушать режим самоизоляции — мол, из дома выходить не рекомендуется, ведь есть опасность подхватить коронавирус. На справедливое предложение пристава-исполнителя воспользоваться онлайн-банком, Тарасов отреагировал практически шантажом, заявив, что если угрозы в его адрес продолжатся, он опубликует переписку с представительницей государственной власти. «СтарХит» поинтересовался у экс-жены Дмитрия, удалось ли тому найти выход из ситуации и отправить ребенку средства.

«На данный момент никаких переводов мне не поступало, — прокомментировала «СтарХиту» Оксана Тарасова. — В отношениях с дочерью у Дмитрия все то же самое — последний раз он видел Ангелину летом прошлого года».

Оксана одна воспитывает дочь от футболиста

При этом футболист считает себя образцовым отцом, постоянно делится с подписчиками успехами младших наследниц — Миланы и Евы. А недавно его нынешняя супруга похвасталась, что и роскошный дом площадью 1000 кв.м, в котором когда-то собирался жить вместе с Ольгой Бузовой. Правда, особняк, по словам адвоката Тарасова, еще в ипотеке — и ежемесячный платеж составляет порядка 250 тысяч рублей (более трех тысяч евро). Также представительница Дмитрия уверяет, что сейчас ее клиент находится в плачевном финансовом положении — зарплата в «Рубине», с которым футболист подписал контракт, составляет полмиллиона. А алименты старшему ребенку — все еще 400 тысяч рублей (пять тысяч евро). Побороться за снижение платежей в пять раз многодетный папа так и не успел — суды закрылись и пока неизвестно, когда заработают снова.

Сейчас спортсмен занят воспитанием младших дочек

«Возможно, поэтому Тарасов и занялся переоформлением недвижимости на жену, — предполагает адвокат Оксаны Сергей Жорин. — Вдруг он в будущем вообще собирается перестать платить алименты? И, чтобы приставы не смогли обратить взыскания на его имущество, решил его «перепрятать». Вообще же крайне сложно предугадать, что этот человек собирается делать, потому что каждый раз это противоречит логике здравого смысла. Будем отслеживать в моменте, так сказать».