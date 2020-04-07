13 дел, которые ты откладывала, а сейчас для них самое время

Удалить лишние фото на телефоне

Если ты сразу же не удаляешь отснятые кадры, то у тебя наверняка накопилось +100500 ненужных фото, которые засоряют память твоего смартфона и не дают вовремя найти нужный снимок. Сейчас самое время, чтобы навести порядок в галереях, удалить неиспользуемые приложения и поставить лимит на время, проводимое в соцсетях.

Навести порядок в документах

Даже если у тебя дома выделен специальный ящик для документов, там наверняка найдутся те бумаги, которые можно утилизировать. Кстати, неплохо так же разобрать и места, где хранятся старые чеки, инструкции и гарантии. Возможно, некоторые из них тебе уже не нужны.

Разобрать специи

Многие думают, что специи могут храниться годами. На самом деле, это не так. У каждой есть свой срок годности, превышать который не стоит. Чтобы не подвергать опасности здоровье своей семьи, рекомендуем тебе избавиться от испорченных приправ, а те, что остались, поместить в прозрачнные баночки.

Почистить сумки

Приходя домой, ты бросаешь сумку в угол и даже не думаешь наводить внутри нее порядок? Этому аксессуару тоже нужен уход. Разбери содержимое — там наверняка окажутся старые чеки, обертки, записки и прочий хлам. После этого аккуратно протри поверхность сумки деликатным дезинфицирующим средством (например, антибактериальными салфетками). Скорее всего, она будет выглядеть гораздо лучше.

Отсортировать косметику

С косметикой почти всегда происходит та же метаморфоза, что и с одеждой — вроде бы ее много, а пользоваться как бы нечем. Советуем навести порядок в косметичке, изъять проосрочку и передарить подруге то, чем не пользуешься (предварительно продезинфецировав).

Разобрать аптечку

Мало, кто из нас пользуется домашней аптечкой каждый день. При этом после очередной простуды в ней оседают лекарства, которыми ты когда-то пользовалась, но, возможно, они больше не понадобятся. Так, например, любым антибиотикам не место в твоей аптечке — их должен назначать врач и только после осмотра и сбора анамнеза. Также убери из нее лекарства-пустышки, эффективность которых не подтверждена доказательной медициной. И, конечно же, избавься от просроченных препаратов.

Помыть окна

Весна — самое время для того, чтобы отмыть стекла и рамы от грязи, скопившейся за зиму. И смотреть на мир во время карантина станет намного приятнее.

Помыть все труднодоступные места

Батареи, люстры, карнизы, места под кухней и ванной, за мебелью, над шкафами — поверь, там ты найдешь огромное количество пыли, которой дышишь. Кстати, чтобы проводить генеральную уборку было веселее, можно, например, надеть плеер и включить аудиокнигу.

Реанимировать балкон

Неважно, застеклен ли твой балкон или нет, в любом случае там ты можешь устроить уютный уголок с цветами, столиком и креслом. Подумай также про освещение — это могут быть светильники на солнечных батареях.

Сделать перестановку

Освежить интерьер на самом деле очень просто. Все необходимое можно заказать онлайн.

Запланировать отдых

Эпидемия в любом случае когда-нибудь закончится. И карантин — вовсе не повод откладывать долгожданный отдых (даже если он будет в следующем году). Сейчас, когда свободного времени чуть больше, чем обычно, можно подумать, куда хотелось бы отправиться, найти подходящий отель, прочитать все о достопримечательностях того места и обычаях страны, а после — составить маршрут по самым интересным местам.

Составить плейлист с любимой музыкой

Например, можно создать альбом «Саундтреки к моей жизни» из тех композиций, которые вызывают приятные воспоминания. Или же просто сгруппировать всю любимую музыку и одном месте.

Составить wish-list для своего дня рождения