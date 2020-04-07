13 дел, которые ты откладывала, а сейчас для них самое время

Если карантин испортил твои планы, не расстраивайся. Пока можно заняться делами, до которых давно не доходили руки, советует «Лиза».
Удалить лишние фото на телефоне
Если ты сразу же не удаляешь отснятые кадры, то у тебя наверняка накопилось +100500 ненужных фото, которые засоряют память твоего смартфона и не дают вовремя найти нужный снимок. Сейчас самое время, чтобы навести порядок в галереях, удалить неиспользуемые приложения и поставить лимит на время, проводимое в соцсетях.
Навести порядок в документах
Даже если у тебя дома выделен специальный ящик для документов, там наверняка найдутся те бумаги, которые можно утилизировать. Кстати, неплохо так же разобрать и места, где хранятся старые чеки, инструкции и гарантии. Возможно, некоторые из них тебе уже не нужны.
Разобрать специи
Многие думают, что специи могут храниться годами. На самом деле, это не так. У каждой есть свой срок годности, превышать который не стоит. Чтобы не подвергать опасности здоровье своей семьи, рекомендуем тебе избавиться от испорченных приправ, а те, что остались, поместить в прозрачнные баночки.
Почистить сумки
Приходя домой, ты бросаешь сумку в угол и даже не думаешь наводить внутри нее порядок? Этому аксессуару тоже нужен уход. Разбери содержимое — там наверняка окажутся старые чеки, обертки, записки и прочий хлам. После этого аккуратно протри поверхность сумки деликатным дезинфицирующим средством (например, антибактериальными салфетками). Скорее всего, она будет выглядеть гораздо лучше.
Отсортировать косметику
С косметикой почти всегда происходит та же метаморфоза, что и с одеждой — вроде бы ее много, а пользоваться как бы нечем. Советуем навести порядок в косметичке, изъять проосрочку и передарить подруге то, чем не пользуешься (предварительно продезинфецировав).
Разобрать аптечку
Мало, кто из нас пользуется домашней аптечкой каждый день. При этом после очередной простуды в ней оседают лекарства, которыми ты когда-то пользовалась, но, возможно, они больше не понадобятся. Так, например, любым антибиотикам не место в твоей аптечке — их должен назначать врач и только после осмотра и сбора анамнеза. Также убери из нее лекарства-пустышки, эффективность которых не подтверждена доказательной медициной. И, конечно же, избавься от просроченных препаратов.
Помыть окна
Весна — самое время для того, чтобы отмыть стекла и рамы от грязи, скопившейся за зиму. И смотреть на мир во время карантина станет намного приятнее.
Помыть все труднодоступные места
Батареи, люстры, карнизы, места под кухней и ванной, за мебелью, над шкафами — поверь, там ты найдешь огромное количество пыли, которой дышишь. Кстати, чтобы проводить генеральную уборку было веселее, можно, например, надеть плеер и включить аудиокнигу.
Реанимировать балкон
Неважно, застеклен ли твой балкон или нет, в любом случае там ты можешь устроить уютный уголок с цветами, столиком и креслом. Подумай также про освещение — это могут быть светильники на солнечных батареях.
Сделать перестановку
Освежить интерьер на самом деле очень просто. Все необходимое можно заказать онлайн.
Запланировать отдых
Эпидемия в любом случае когда-нибудь закончится. И карантин — вовсе не повод откладывать долгожданный отдых (даже если он будет в следующем году). Сейчас, когда свободного времени чуть больше, чем обычно, можно подумать, куда хотелось бы отправиться, найти подходящий отель, прочитать все о достопримечательностях того места и обычаях страны, а после — составить маршрут по самым интересным местам.
Составить плейлист с любимой музыкой
Например, можно создать альбом «Саундтреки к моей жизни» из тех композиций, которые вызывают приятные воспоминания. Или же просто сгруппировать всю любимую музыку и одном месте.
Составить wish-list для своего дня рождения
Накануне праздника друзья обычно начинают мучить тебя вопросом, что тебе подарить. У тебя есть уникальная возможность подумать об этом заранее и составить список именно тех вещей, которые действительно хочется. Кстати, для этого существуют специальные программы, которые потом рассылают информацию по нужным адресам.