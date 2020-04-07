Что делать, если подруга заигрывает с твоим мужем

Опасаясь мужской измены, женщины порой вынуждены находиться начеку и, лишь завидев соперницу на горизонте, пытаются держать ситуацию под контролем. А в голове крутится один вопрос: «Как поступить правильно и не напортачить?».

Ловушки женской дружбы

Проверь, не угодила ли ты в одну из них?!

Как только на твоем горизонте появился твой любимый, жизнь сразу заиграла яркими красками. Замужество переполнило тебя радостью настолько, что ты, не в силах удержать фонтан охвативших на тебя чувств и эмоций! Тебе нестерпимо хочется рассказать об этом «по секрету всему свету», поделиться тем, какой замечательный мужчина вошел в твою жизнь и наполнил ее радостью! Ты спешишь поделиться своим счастьем с… подругами.

Женская зависть

Даже самая лучшая подруга, с которой ты прошла сквозь многие перипетии одинокой жизни, вполне может позавидовать обретенному тобой счастью. И вероятность такого исхода в разы выше, если ты встретила своего мужчину и создала с ним уютное гнездышко в то время, когда у твоей у подруги на личном фронте по-прежнему полный штиль. Чем не веский повод для женской зависти, пусть и неосознанной?

Зависть стирает все границы приличия и дозволенности, и открывает двери в коварный мир откровенного флирта, намеков, разговоров за твоей спиной и даже рассказов, реальных или вымышленных, с пикантными фактами о тебе. Твой супруг может невзначай услышать, например, о количестве твоих бывших ухажеров. А этого может оказаться вполне достаточно для того, чтобы между вами «пробежала черная кошка».

Женская конкуренция

Иногда бывает так, что женщина после замужества сохраняет дружеские отношения со своей лучшей подругой. Проходит время, и, обретя статус замужней женщины, ты можешь где-то позволить себе расслабиться, меньше уделять времени мужу, себе, поскольку совместный быт начинает понемногу утомлять...

И здесь возникает опасность попасть во вторую ловушку — женской конкуренции, где с одной стороны находишься ты, а с другой — твоя подруга, приближенная к твоей семье, хорошо знакомая с тобой, с укладом вашего быта и повадками твоего мужа.

Стоит отметить важность статуса твоей подруги: замужем она или нет, поскольку со стороны замужней ты можешь подметить лишь небольшой легкий флирт на уровне улыбок. А вот незамужняя, в этой ситуации, может представлять реальную угрозу твоему счастью.

Многие женщины, которые находятся в счастливом браке за успешным мужчиной, плотно закрывают двери в свою личную жизнь перед знакомыми женщинами.

Ведь каждой женщине важно нравиться противоположному полу, а мужу лучшей подруги — особенно. К тому же, происходит это в тот самый «нехороший момент», когда в твоих отношениях с мужем наступило затишье: все стало несколько однообразным, начало понемногу приедаться, пропала свежесть, яркость и новизна отношений…