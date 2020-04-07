Что делать, если подруга заигрывает с твоим мужем

От такой ситуации не застрахован никто! Lisa.ru рассказывает, как вести себя в случае, когда подруга флиртует с твоим мужем, и как можно избежать такой ситуации.
Опасаясь мужской измены, женщины порой вынуждены находиться начеку и, лишь завидев соперницу на горизонте, пытаются держать ситуацию под контролем. А в голове крутится один вопрос: «Как поступить правильно и не напортачить?».
Ловушки женской дружбы
Проверь, не угодила ли ты в одну из них?!
Как только на твоем горизонте появился твой любимый, жизнь сразу заиграла яркими красками. Замужество переполнило тебя радостью настолько, что ты, не в силах удержать фонтан охвативших на тебя чувств и эмоций! Тебе нестерпимо хочется рассказать об этом «по секрету всему свету», поделиться тем, какой замечательный мужчина вошел в твою жизнь и наполнил ее радостью! Ты спешишь поделиться своим счастьем с… подругами.
Женская зависть
Даже самая лучшая подруга, с которой ты прошла сквозь многие перипетии одинокой жизни, вполне может позавидовать обретенному тобой счастью. И вероятность такого исхода в разы выше, если ты встретила своего мужчину и создала с ним уютное гнездышко в то время, когда у твоей у подруги на личном фронте по-прежнему полный штиль. Чем не веский повод для женской зависти, пусть и неосознанной?
Зависть стирает все границы приличия и дозволенности, и открывает двери в коварный мир откровенного флирта, намеков, разговоров за твоей спиной и даже рассказов, реальных или вымышленных, с пикантными фактами о тебе. Твой супруг может невзначай услышать, например, о количестве твоих бывших ухажеров. А этого может оказаться вполне достаточно для того, чтобы между вами «пробежала черная кошка».
Женская конкуренция
Иногда бывает так, что женщина после замужества сохраняет дружеские отношения со своей лучшей подругой. Проходит время, и, обретя статус замужней женщины, ты можешь где-то позволить себе расслабиться, меньше уделять времени мужу, себе, поскольку совместный быт начинает понемногу утомлять...
И здесь возникает опасность попасть во вторую ловушку — женской конкуренции, где с одной стороны находишься ты, а с другой — твоя подруга, приближенная к твоей семье, хорошо знакомая с тобой, с укладом вашего быта и повадками твоего мужа.
Стоит отметить важность статуса твоей подруги: замужем она или нет, поскольку со стороны замужней ты можешь подметить лишь небольшой легкий флирт на уровне улыбок. А вот незамужняя, в этой ситуации, может представлять реальную угрозу твоему счастью.
Многие женщины, которые находятся в счастливом браке за успешным мужчиной, плотно закрывают двери в свою личную жизнь перед знакомыми женщинами.
Ведь каждой женщине важно нравиться противоположному полу, а мужу лучшей подруги — особенно. К тому же, происходит это в тот самый «нехороший момент», когда в твоих отношениях с мужем наступило затишье: все стало несколько однообразным, начало понемногу приедаться, пропала свежесть, яркость и новизна отношений…
На фоне этого проскальзывают искорки флирта со стороны твоей подруги естественным образом включают твоего спутника на нее. Он начинает видеть в ней нечто новое, свежее, «качающее» его чувства, которое ты сейчас не даешь ему, как жена. Постепенно твой муж утверждается в ощущении собственной эксклюзивности, видя интерес к его персоне со стороны другой женщины, и он начинает идти на поводу у флирта, который со временем может зайти дальше дозволенного.
Женская ревность
Если в твоей семейной жизни что-то пошло не так и ты начала подозревать подругу или своего мужа, допуская вероятность адюльтера — задумайся по поводу уровня и качества доверия в ваших с супругом отношениях.
Насколько ты доверяешь своему мужчине и, насколько он доверяет тебе?
Как правило, в ловушку женской ревности попадают, когда нарушен баланс в доверии между супругами, женщина перестала доверять своему мужчине. Хотя, конечно, некоторым женщинам свойственна патологическая ревность, когда за легкой беседой ее мужа с подругой, она видит повод для ревности, флирт и предпосылки к измене.
А твоя низкая самооценка «подливает масла в огонь», поскольку ты начинаешь думать о том, что какая-то другая женщина может быть более интересна и привлекательна для твоего мужа.
Если же ты допустила подругу к своему семейному очагу и стала подмечать, как она все больше старается внедриться в пространство твоей семьи, чаще приезжает, остается на более долгое время, то пора подумать о границах вашей семьи и о границе между тобой и подругой!
Кто виноват, и что делать
Не провоцируй своих одиноких подруг, вызывая у них смешанные чувства. Пойми, что семья — это приватная территория, которая должна быть сокрыта за семью замками от посторонних глаз, языков и рук. Незамужним женщинам не должно быть места в вашем доме. Встречайтесь на нейтральной территории!
Если же ты заметила, что подруга уж флиртует с твоим мужем, то прекрати с ней всяческое общение, объяснив это тем, что у вас с мужем «второй медовый месяц», и сейчас у тебя нет времени для встреч и общения.
Посмотри на свое отражение в зеркале и ответь сама себе на вопрос: «Как выглядит твоя подруга, когда к вам приезжает? А как выглядишь ты сама?». Обрати внимание на свое внешнее и внутреннее состояние, на гармонию всего твоего образа. Если ты видишь, что твоя подруга сейчас находится «на коне», а ты ей явно уступаешь, то нужно срочно брать на себя ответственность за свое женское счастье! Вылезай из халата и бигуди! Совершенствуй навыки женской коммуникации, чтобы твой супруг горел желанием видеть тебя, находиться рядом и радоваться жизни вместе с тобой.
Начни выстраивать границы своей семьи, за пределы которых не может переступать никто. Дружба ни в коем случае не должна затрагивать семейные отношения, в личную жизнь доступа у друзей и подруг быть не должно. Твоя семья — это самое дорогое сокровище, поэтому береги его, всячески скрывая от посторонних глаз.
Если ты хочешь поделиться радостями в делах семейных, то выбирай подруг среди тех, кто уже счастлив в браке и тоже искренне желает тебе счастья. Идеально дружить семьями и всегда встречаться только парами.