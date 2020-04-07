Пять платьев, которые хотят видеть мужья на своих женах

Приталенное с юбкой А-силуэта

Обычное приталенное платье длиной до колена с расклешенной юбкой — та модель, которая подходит девушкам с любым типом телосложения. Оно выгодно подчеркивает достоинства фигуры и скрывает ее недостатки (например, широкие бедра или живот). Его можно носить как с туфлями на каблуке, так и с городскими кроссовками или кедами. Поверх надевай джинсовую куртку свободного кроя, косуху или длинный кардиган.

С запахом

Платье на запах могут носить девушки любого роста и телосложения. Оно идет всем, удачно корректирует фигуру и делает силуэт более выразительным и женственным. Этот фасон был придуман в 70-х годах прошлого века дизайнером Дианой фон Фюрстенберг, и с тех пор платье с запахом можно встретить в гардеробе практически каждой девушки.

Чайное платье

Чайное платье — это современная версия неформального платья аристократок середины XIX века. Сейчас его отличительными чертами являются короткие рукава-крылышки, V-образный или квадратный вырез и длина ниже колена. Если раньше дамы спускались в нем к послеобеденному чаю, то сейчас современные девушки могут отправиться в таком платье и в театр, и на встречу с друзьями, и на вечеринку. Оно красиво смотрится как с босножками, так и с высокими кожаными сапогами с широким голенищем.

В бельевом стиле

Платье-комбинация с атласным блеском выглядит женственно и романтично. Его можно обыграть по-разному, в зависимости от того, куда ты в нем собираешься пойти. Например, на вечеринку его можно надеть с блестящими босоножками и пиджаком в мужском стиле, дополнив образ чокером в стразах и длинными серьгами. Для создания повседневного образа сочетай комбинацию с кроссовками и джинсовой курткой.

Baby-doll