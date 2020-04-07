Как избавиться от жирных волос: 12 простых шагов

Они легко разлетаются и оседают на плечах, одежде. Самая большая ошибка во всех случаях - скрывать проблему под ободком, шапкой. Нужно искать причину появления, в обоих случаях это может быть даже неправильное питание.

7. Скорректировать рацион

Что делать с жирными волосами в домашних условиях — ты удивишься, но в первую очередь — пересмотреть питание.

Обилие сладкой рафинированной пищи — одна из причин, почему у тебя жирные волосы. Жиры в целом полезны, но если это омега, то есть полиненасыщенные жирные кислоты, то они не будут закупоривать поры кожи головы, провоцировать избыточное выделение сального секрета.

Если это насыщенные жиры, которые мы получаем вместе с булками, пирожными, копченой колбасой, то сальные корни гарантированы.

Масла полезны и в чистом виде, в составе косметики. Но их следует наносить подольше от корней, можно только на кончики для профилактики сечения.

8. В меру пользоваться масками

Если маска не предназначена для ухода за кожей головы, то ее нельзя наносить на кожу и корни. Маску нужно держать по 15-25 минут, чтобы компоненты успели проникнуть внутрь, подействовать.

Если у тебя окрашивание прядями или есть переход цвета, то на обесцвеченных участках они всегда более сухие и пористые, чем на остальных, маска будет проникать туда хуже и дольше. Чтобы все пряди одинаково напитались, стилисты рекомендуют несколько минут аккуратно прочесать маску расческой с короткими пластиковыми зубчиками. Такая форма создана для распутывания, она не травмируют их даже во влажном состоянии.

Маской нельзя пользоваться часто, чтобы не вызвать жирность из-за перенасыщения маслами. Если пряди сухие или недавно сделано окрашивание, маску можно наносить два раза в неделю, в других случаях достаточно одного раз в 7-10 дней.

9. Не увлекаться народными средствами

Один из способов, как избавиться от жирных корней волос, - пользоваться только профессиональными средствами.

Горчица, майонез, пивные дрожжи и другие рецепты из «бабушкиной аптечки» работали бы, но если бы ты жила в деревне, не контактировала с людьми и не знала, что такое укладочные средства. Но в современных условиях такие рецепты оказываются далеко не самыми эффективными, а многие из них способны сыграть против тебя: например, домашние маски с маслами, которые невозможно промыть, или с луком, от которых несколько дней стоит запах.

Если ухаживать за жирными волосами и как это делать правильно, то, например, используя масло чайного дерева. Оно помогает при профилактики перхоти, уменьшает жирность кожи головы, оказывает антибактериальный, заживляющий эффекты.

Что нужно взять

2 ст. л. персикового масла;

5 капель масла чайного дерева;

2 капли масла бергамота или розмарина (они обеззараживает, устраняют жирность).

Как правильно наносить

Наноси маску на корни, аккуратно массируя пальцами.