Как избавиться от жирных волос: 12 простых шагов

Даем простые способы привести пряди в порядок – тебе не нужно будет больше маскировать проблему, пишет lisa.ru.
1. Хорошо промывать
Если ты постоянно пользуешься стайлингом, то не достаточно обычного шампуня, твои волосы быстро станут жирными. Им нужно еще средство для глубокого очищения кожи головы: шампунь-детокс, глина-детокс, пре-шампунь, шампунь-пилинг 2-в-1.
Из-за того, что стайлинг не вымывается, он приводит к закупорке пор кожи головы. Создаются сальные пробки, которые усиливают выработку кожного сала, быстро делают волосы жирными.
Такие шампуни также избавляют корни от стайлинга, который накапливается, помимо жирности приводит к провисанию прядей и недостатку объема. Важно: пре-шампунем нельзя пользоваться часто, чтобы не повредить защитную мантию кожи и не спровоцировать раздражение или даже перхоть. Оптимальный вариант — раз в неделю или 10 дней.
2. Не пересушивать кожу головы
Если пользоваться шампунем для жирных волос каждый день, спровоцируешь еще большую выработку кожного сала. Большинство таких средств, помимо очищения, подсушивают, стягивают кожу, чтобы сузить поры, нормализовать выработку себума.
Но если ты делаешь это каждый день, то можно повредить защитную липидную мантию и привести к чрезмерной сухости кожи.
Чтобы восстановиться, организм будет еще активнее вырабатывать сальный секрет, пряди быстрее станут жирными. Пользуйся специальными шампунями раз в 4-5 дней, в остальные — балансирующим средством. Они нормализуют работу сальных желез, помимо тщательного, деликатного очищения.
3. Пользоваться не слишком питательным шампунем
Если волосы быстро становятся жирными, что делать? Попробовать поменять шампунь. Если по структуре они тонкие, ослабленные, то питательные средства с маслами могут утяжелить их и быстро сделать грязными даже после мытья.
Правильно подобранный шампунь должен убирать поверхностные загрязнения, оставлять чувство легкости, свежести, придавать блеск. Также не рекомендуется каждый раз мыть голову шампунем с SLS (содиум лаурил сульфат), так как они могут сушить, раздражать чувствительную кожу.
4. Отказаться от шампуня с силиконами
Споры про вред силиконов в составе ведутся постоянно, кто-то призывает совсем избавляться от таких средств.
Те силиконы, которые добавляются в шампуни, кондиционеры, прошли все необходимые проверки безопасности и сами по себе не вредны. Более того — они помогают бороться с отсутствием плотности, так как обволакивают их, за счет невидимой пленки создают эффект плотности и густоты. Кроме этого, силиконы делают пряди более послушными, облегчают расчесывание.
Но они имеют свойство накапливаться: если тщательно не промывать пряди, пленка будет затруднять кожное дыхание, приводить к сальности.
5. Пользоваться кондиционером правильно
Избавиться от жирных волос как следствие неправильного использования кондиционера легко. Не наноси его на корни — средство нужно, чтобы пряди были гладкими, хорошо расчесывались.
Во время мытья шампунем чешуйки, из которых состоит их кутикула, приподнимаются, пряди становятся непослушными. Кондиционер возвращает «все на свои места», для этого его нужно нанести по длине.
6. Бороться с перхотью
Как ухаживать за жирными волосами, если перхоть — разобраться в причине. Это грибок, который надо лечить. Он проявляется повышенным зудом кожи, жирностью от корней до кончиков, белым влажным налетом, который плотно оседает. При повышенной чувствительности кожи головы часто также появляется зуд, ощущение стянутости кожи, сопровождающиеся сухими чешуйками.
Они легко разлетаются и оседают на плечах, одежде. Самая большая ошибка во всех случаях - скрывать проблему под ободком, шапкой. Нужно искать причину появления, в обоих случаях это может быть даже неправильное питание.
7. Скорректировать рацион
Что делать с жирными волосами в домашних условиях — ты удивишься, но в первую очередь — пересмотреть питание.
Обилие сладкой рафинированной пищи — одна из причин, почему у тебя жирные волосы. Жиры в целом полезны, но если это омега, то есть полиненасыщенные жирные кислоты, то они не будут закупоривать поры кожи головы, провоцировать избыточное выделение сального секрета.
Если это насыщенные жиры, которые мы получаем вместе с булками, пирожными, копченой колбасой, то сальные корни гарантированы.
Масла полезны и в чистом виде, в составе косметики. Но их следует наносить подольше от корней, можно только на кончики для профилактики сечения.
8. В меру пользоваться масками
Если маска не предназначена для ухода за кожей головы, то ее нельзя наносить на кожу и корни. Маску нужно держать по 15-25 минут, чтобы компоненты успели проникнуть внутрь, подействовать.
Если у тебя окрашивание прядями или есть переход цвета, то на обесцвеченных участках они всегда более сухие и пористые, чем на остальных, маска будет проникать туда хуже и дольше. Чтобы все пряди одинаково напитались, стилисты рекомендуют несколько минут аккуратно прочесать маску расческой с короткими пластиковыми зубчиками. Такая форма создана для распутывания, она не травмируют их даже во влажном состоянии.
Маской нельзя пользоваться часто, чтобы не вызвать жирность из-за перенасыщения маслами. Если пряди сухие или недавно сделано окрашивание, маску можно наносить два раза в неделю, в других случаях достаточно одного раз в 7-10 дней.
9. Не увлекаться народными средствами
Один из способов, как избавиться от жирных корней волос, - пользоваться только профессиональными средствами.
Горчица, майонез, пивные дрожжи и другие рецепты из «бабушкиной аптечки» работали бы, но если бы ты жила в деревне, не контактировала с людьми и не знала, что такое укладочные средства. Но в современных условиях такие рецепты оказываются далеко не самыми эффективными, а многие из них способны сыграть против тебя: например, домашние маски с маслами, которые невозможно промыть, или с луком, от которых несколько дней стоит запах.
Если ухаживать за жирными волосами и как это делать правильно, то, например, используя масло чайного дерева. Оно помогает при профилактики перхоти, уменьшает жирность кожи головы, оказывает антибактериальный, заживляющий эффекты.
Что нужно взять
2 ст. л. персикового масла;
5 капель масла чайного дерева;
2 капли масла бергамота или розмарина (они обеззараживает, устраняют жирность).
Как правильно наносить
Наноси маску на корни, аккуратно массируя пальцами.
Укутай голову одним или двумя полотенцами, через полчаса дважды смой шампунем.
10. Не сушить пряди горячим воздухом
Частая сушка феном не идет на пользу, даже если проводить ее с минимальным температурным режимом и с термозащитным средством. Но совсем отказаться от него невозможно, так как нет времени, особенно по утрам, на то, чтобы сушить пряди естественным способом.
Найди золотую середину: выбирай фен с режимом ионизации, суши пряди на средней мощности. Ионизация позволяет удерживать влагу внутри, избежать их пересыхания. Средний температурный режим не будет активизировать усиленную работу сальных желез. Держи фен на расстоянии 15 см.
11. Пользоваться стайлингом правильно
Волосы могут становиться жирными, если, например, наносить мусс для укладки, когда они мокрые. Они должны быть почти просушены феном: когда остается легкая влажность, нужно наносить мусс.
Важно не путать мусс для придания объема у корней (он более легкий, пластичный, не утяжеляет даже тонкие) с обычной пеной для укладки. Ее наносят по длине.
Если пользуешься лаком, чем тоньше и слабее пряди, тем меньше степень фиксации у него должна быть. Супер сильные лаки подходят для плотных, жестких волос, в другом случае они склеят пряди, сальности не избежать.
12. Не путать количество укладочных и уходовых средств
Про то, что количество кондиционера должно быть примерно размером с грецкий орех, слышали многие. Но лучше ориентироваться на длину волос и свои ожидания от укладки. Если волосы короткие и перед тобой не стоит задача «забетонировать» их воском, разотри на пальцах буквально горошину, попробуй сформировать укладку.
Лучше добавить, чем сразу все испортить. Тоже самое касается средств для ухода: если пряди длинные, им по логике понадобится большая порция маски — примерно полстоловые ложки. Но если они обесцвечены или пересушены, можно добавить маску на отдельные участки, и прочесать их пальцами.