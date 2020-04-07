Эстонская ведьма Мэрилин Керро рассказала, чем обязаны родители своим детям

А это все те же люди обычного общества, в котором есть и меланхолики, поражающие все вокруг желчью и унынием, и склочники, и завистники, и те же энергетические вампиры. И с возрастом свойства характера и темперамента не изменяются, а лишь обостряются. Они требуют, настаивают, заставляют, угрожают, шантажируют… Все, как и в трудоспособном возрасте, но от недостатка общения – в более открытой форме. Поэтому не спешите наклеивать ярлыки на «черствых и бездушных» детей, отрекающихся от своих родителей. Все в жизни бывает. И родители бывают всякие, даже те, которые отрекаются от своих детей, выгоняют из дома, проклинают – только за то, что те посмели ослушаться родителей, отказавшись выполнять их прихоти.