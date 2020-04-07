Эстонская ведьма Мэрилин Керро рассказала, чем обязаны родители своим детям

В своем микроблоге в Instagram эстонская ведьма Мэрилин Керро решила выразить свое мнение по поводу нескольких вопросов, которые так волнуют любого родителя.
Что должны родители детям, и чем им обязаны дети. Отношения между родителями и детьми – почти всегда серьезная проблема семейных отношений,
– пишет ведьма и уточняет, что особенно это касается уже взрослых детей.
К сожалению, каждого ребенка прямо с пеленок учат всему, кроме главного – быть хорошим родителем. И напрасно: трудные отношения детей с родителями – это всегда психологическая и душевная травма, могущая не только привести к серьезной депрессии, но и сломать, разрушить самый главный инстинкт – инстинкт самосохранения. И когда уже разрушены не только отношения между детьми и родителями, но и жизнь, уже нет смысла выяснять, что родители должны давать своему ребенку, а чем дети обязаны своим родителям.
– уверена Мэрилин Керро.
Я человек неверующий в общепринятом понимании этого слова, но чту общечеловеческие законы (которые принято называть христианскими) и руководствуюсь общечеловеческой моралью и понятием нравственности. Конечно, как и все, я не безгрешна, и допустила очень много ошибок,
- пишет она и отмечает, что, по ее мнению, имеет право написать это, изложив свое мнение по поводу взаимоотношений между родителями и детьми.
Не будем касаться законов об отношениях между родителями и детьми, которые закреплены в Конституции и других законодательных государственных актах. Это не ставится под сомнение. Да, родители обязаны воспитывать своих детей и заботиться о них. Но: о детях несовершеннолетних, или учащихся дневных учебных заведений, то есть, не имеющих собственного заработка. Но и в этом случае надо четко понимать, что значит «забота» и «воспитание». Обычно родители видят в своем ребенке продолжение себя, свою маленькую копию, как возможность реализовать свои мечты и исправить ошибки свой жизни. И тогда понятия «должны» и «обязаны» не будут ощущаться тяжким гнетом,
– пишет Мэрилин, которая уверена, что помощь должна предлагаться не по обязанности, а по велению сердца.
А это все те же люди обычного общества, в котором есть и меланхолики, поражающие все вокруг желчью и унынием, и склочники, и завистники, и те же энергетические вампиры. И с возрастом свойства характера и темперамента не изменяются, а лишь обостряются. Они требуют, настаивают, заставляют, угрожают, шантажируют… Все, как и в трудоспособном возрасте, но от недостатка общения – в более открытой форме. Поэтому не спешите наклеивать ярлыки на «черствых и бездушных» детей, отрекающихся от своих родителей. Все в жизни бывает. И родители бывают всякие, даже те, которые отрекаются от своих детей, выгоняют из дома, проклинают – только за то, что те посмели ослушаться родителей, отказавшись выполнять их прихоти.
Мы привыкли быстро красить весь мир в белый или черный цвет, не признавая полутонов и оттенков. И легко решаем чужие проблемы: если родитель отказался от взрослого ребенка – виноват родитель, взрослый сын порвал отношения с родителями – виноват сын. А вникать в чужие проблемы не хочется никому – своих хватает.
И взрослые дети помогают, ухаживают, заботятся, обеспечивают. В память о том светлом и добром, что дали родители, в память об их молодости и своем детстве. Несут свой крест, забывая об отдыхе, о полноценных выходных, отказывая себе в возможности жить собственной жизнью, принося в жертву свою семью, своих детей. Вот только преклоняться и уважать «по обязанности» они не могут.
Предвижу гневные проповеди по поводу моего «неправедного» мнения. Но давайте не будем лицемерами по отношению хотя бы к себе. Легко стоять на высокой трибуне и размахивать флагом гуманности, призывая к прощению и чувству долга. Легко любить, получая в ответ любовь и понимание, без вечных обвинений неизвестно в чем и обид неизвестно за что. Не всем достаются счастливые семьи, в которых царят мир, согласие, понимание и уважение чужих понятий и представлений о жизни. Не все понимают, что родители должны не только любить, но и уважать своих детей. И не все понимают, что дети обязаны ухаживать и содержать своих немощных родителей. И отношения между родителями и детьми должны основываться на взаимоуважении и взаимопонимании, и только по доброй воле.