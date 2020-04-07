Пять простых рецептов с рыбой: пирог, суп, закуска и запеченая

Запеченная рыба по‑шведски

Сладкая горчичная заправка отлично подойдет также к форели и лососю.

Ингредиенты

Рыба белая (филе) — 4 штуки

Лимон (сок) — ½ штуки

Горчица дижонская — 2 чайные ложки

Сахар — 1 чайная ложка

Рукола — 100 граммов

Каперсы — 1 столовая ложка

Помидоры черри — 200 граммов

Масло оливковое — 1 столовая ложка

Укроп — 1 столовая ложка

Способ приготовления

Помидоры нарежьте пополам. Нагрейте духовку до 200 градусов и застелите фольгой противень. Уложите на фольгу рыбное филе кожей вниз (фольгу не смазывайте). Филе смажьте третью оливкового масла и приправьте солью и перцем. Запекайте в духовке 12−15 минут, пока рыба не потеряет прозрачность и не станет плотной.

Для заправки: взбейте венчиком оставшееся оливковое масло с соком лимона, горчицей, сахаром, каперсами и укропом. Посолите по вкусу (если слишком остро, разбавьте несколькими каплями воды). Рукколу и помидоры соедините в салатнице и перемешайте с третью заправки.

С помощью рыбной лопатки отделите филе от фольги, оставляя приставшую к фольге кожу. Разложите филе и салат по 4 тарелкам, полейте рыбу оставшейся заправкой. Подавайте сразу же.

Праздничная закуска с красной рыбой — великолепный террин!

Ломтики малосольной рыбы, мягкий сливочный сыр плюс потрясающее огуречное желе. Настоящее праздничное блюдо, великолепная холодная закуска!

Ингредиенты

Лосось малосольный (ломтики) 600 — граммов

Для начинки

Сливочный сыр — 500 граммов

Лимон (сок и цедра) —1 штука

Малосольный лосось (ломтики) — 150 граммов

Для огуречного желе

Огурец свежий —1 Штука

Зелень укропа нарезанная — 2 столовые ложки

Желатин гранулированный — 10 граммов

Лимон —½ штуки

Способ приготовления

Для огуречного желе нарежьте огурец, выложите в чашу блендера, добавьте укроп и 100 мл воды, измельчите и перелейте в железную миску через дуршлаг (мякоть удалите). Добавьте желатин, перемешайте, оставьте до набухания на 10 минут. Нагрейте смесь на водяной бане до растворения желатина.

Выстелите пищевой пленкой контейнер, смазав ее растительным маслом. Процедите в контейнер огуречную воду, добавьте сок лимона и щепотку соли, оставьте до застывания. 3. Для начинки: смешайте творожный сыр с цедрой лимона. Форму для кекса выстелите пищевой пленкой. На дно уложите ломтики рыбы так, чтобы они свисали с бортиков. Внутрь поместите начинку, чередуя ее с кусочками рыбы, накройте внахлест свисающими с бортиков ломтиками. Поставьте в холодильник.

Застывшее желе выложите на доску и аккуратно нарежьте кубиками по 1,5 см.

Извлеките закуску из формы, освободите от пленки, переверните на тарелку. Подавайте на стол с кубиками огуречного желе и ломтиками подсушенного багета.

Пирог с копченой рыбой

Великолепный открытый пирог с копченой рыбой, сливочной начинкой и специями.

Ингредиенты

Рыба горячего копчения — 700 граммов

Сыр Гауда — 100 граммов

Сливки 22% — 300 граммов

Яйца — 2 штуки

Тимьян сушеный — ½ чайной ложки

Эстрагон сушеный — ½ чайной ложки

Перец белый молотый — ½ чайной ложки

Перец черный молотый — 5 чайных ложек

Для теста

Мука — 300 граммов

Масло сливочное — 20 граммов