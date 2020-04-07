Пять простых рецептов с рыбой: пирог, суп, закуска и запеченая

Те, кто держал строгий пост в еде, наконец, могут вкусить рыбу. Других же «Домашний Очаг» просто радует легкими и простыми рецептами.
Запеченная рыба по‑шведски
Сладкая горчичная заправка отлично подойдет также к форели и лососю.
Ингредиенты
Рыба белая (филе) — 4 штуки
Лимон (сок) — ½ штуки
Горчица дижонская — 2 чайные ложки
Сахар — 1 чайная ложка
Рукола — 100 граммов
Каперсы — 1 столовая ложка
Помидоры черри — 200 граммов
Масло оливковое — 1 столовая ложка
Укроп — 1 столовая ложка
Способ приготовления
Помидоры нарежьте пополам. Нагрейте духовку до 200 градусов и застелите фольгой противень. Уложите на фольгу рыбное филе кожей вниз (фольгу не смазывайте). Филе смажьте третью оливкового масла и приправьте солью и перцем. Запекайте в духовке 12−15 минут, пока рыба не потеряет прозрачность и не станет плотной.
Для заправки: взбейте венчиком оставшееся оливковое масло с соком лимона, горчицей, сахаром, каперсами и укропом. Посолите по вкусу (если слишком остро, разбавьте несколькими каплями воды). Рукколу и помидоры соедините в салатнице и перемешайте с третью заправки.
С помощью рыбной лопатки отделите филе от фольги, оставляя приставшую к фольге кожу. Разложите филе и салат по 4 тарелкам, полейте рыбу оставшейся заправкой. Подавайте сразу же.
Праздничная закуска с красной рыбой — великолепный террин!
Ломтики малосольной рыбы, мягкий сливочный сыр плюс потрясающее огуречное желе. Настоящее праздничное блюдо, великолепная холодная закуска!
Ингредиенты
Лосось малосольный (ломтики) 600 — граммов
Для начинки
Сливочный сыр — 500 граммов
Лимон (сок и цедра) —1 штука
Малосольный лосось (ломтики) — 150 граммов
Для огуречного желе
Огурец свежий —1 Штука
Зелень укропа нарезанная — 2 столовые ложки
Желатин гранулированный — 10 граммов
Лимон —½ штуки
Способ приготовления
Для огуречного желе нарежьте огурец, выложите в чашу блендера, добавьте укроп и 100 мл воды, измельчите и перелейте в железную миску через дуршлаг (мякоть удалите). Добавьте желатин, перемешайте, оставьте до набухания на 10 минут. Нагрейте смесь на водяной бане до растворения желатина.
Выстелите пищевой пленкой контейнер, смазав ее растительным маслом. Процедите в контейнер огуречную воду, добавьте сок лимона и щепотку соли, оставьте до застывания. 3. Для начинки: смешайте творожный сыр с цедрой лимона. Форму для кекса выстелите пищевой пленкой. На дно уложите ломтики рыбы так, чтобы они свисали с бортиков. Внутрь поместите начинку, чередуя ее с кусочками рыбы, накройте внахлест свисающими с бортиков ломтиками. Поставьте в холодильник.
Застывшее желе выложите на доску и аккуратно нарежьте кубиками по 1,5 см.
Извлеките закуску из формы, освободите от пленки, переверните на тарелку. Подавайте на стол с кубиками огуречного желе и ломтиками подсушенного багета.
Пирог с копченой рыбой
Великолепный открытый пирог с копченой рыбой, сливочной начинкой и специями.
Ингредиенты
Рыба горячего копчения — 700 граммов
Сыр Гауда — 100 граммов
Сливки 22% — 300 граммов
Яйца — 2 штуки
Тимьян сушеный — ½ чайной ложки
Эстрагон сушеный — ½ чайной ложки
Перец белый молотый — ½ чайной ложки
Перец черный молотый — 5 чайных ложек
Для теста
Мука — 300 граммов
Масло сливочное — 20 граммов
Яйцо (желток) — 2 штуки
Молоко холодное — 3 тословые ложки
Соль — 1 чайная ложка
Способ приготовления
Соедините все ингредиенты для теста в кухонном комбайне, измельчите до получения крошек. Замесите песочное тесто, раскатайте в круг диаметром 21 см. Выложите в форму для пирога, сформируйте бортики и поставьте в холодильник на 10 минут.
Нагрейте духовку до 190 °C. Положите поверх теста лист фольги и засыпьте форму бобами. Выпекайте в разогретой
Отделите рыбу от костей, разломайте филе на небольшие кусочки. Натрите сыр на крупной терке. В отдельной миске смешайте заливку — сливки, яйца и приправы.
Удалите бумагу и бобы с поверхности теста. Снизьте температуру до 160 °C. Разложите поверх теста кусочки копченой рыбы и натертый сыр, влейте яично-сливочную смесь и поставьте запекаться 40 минут. Остудите пирог.
Кукурузный суп с копченой рыбой
Нет времени готовить? Быстрый суп из консервированной кукурузы будет готов очень быстро.
Ингредиенты
Бульон овощной — 600 миллилитров
Кукуруза консервированная — 2 банки
Петрушка свежая — 1 пучок
Шнитт-лук — 1 пучок
Орешки кешью — 150 граммов
Скумбрия горячего копчения — 250 граммов
Способ приготовления
Немного орехов, кукурузы и рубленой зелени отложите для украшения супа.
Горячий бульон перелейте в блендер, добавьте орехи кешью, кукурузу из баночек (без жидкости) и зелень. Измельчите до получения однородной массы, затем приправьте по вкусу. Разлейте суп по четырем тарелкам, сверху добавьте оставшиеся орешки кешью (немного порубите ножом), кукурузу и зелень.
Филе копченой скумбрии разделите на небольшие кусочки и также добавьте в тарелки. Подавайте суп теплым.
Дорада, запеченная в фольге
Рыба в «конверте» из фольги хранит ароматны овощей и специй — фантастический букет!
Ингредиенты
Рыба дорада — 2 штуки
Анчоусы (филе) — 6 штук
Оливки черные и зеленые крупные — 12 штук
Помидоры черри —12 штук
Лимон —1 штука
Лук репчатый — 1 штука
Тимьян — 4 стебля
Вино белое — 4 столовые ложки
Способ приготовления
Рыбу очистите, выпотрошите, промойте и приправьте солью и перцем.
Разогрейте духовку до 200 градусов. Прямоугольный лист сложенной в два слоя фольги выложите на стол. В центр положите кусочек сливочного масла и 1−2 филе анчоусов, сверху выложите дораду и приподнимите края фольги.
Лимон и лук нарежьте тонкими кружочками и выложите на рыбу. Разложите вокруг оливки и помидоры черри, добавьте веточку тимьяна и по 1 ст. л. вина к каждой порции. Заверните фольгу в плотный конверт и выложите на противень. Готовьте 25−30 минут.
Конверт с рыбой выложите на блюдо, вскройте ножницами прямо на столе.