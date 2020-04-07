Восемь женских привычек, которые реально бесят мужчин

Парни рассказали, что их действительно раздражает в девушках, а также поделились реальными историями. Зато теперь мы знаем, что бесит мужчин в женском поведении.
Олег, 29 лет, юрист:
«Моя девушка постоянно опаздывает. Я согласен, что девушка может и, наверное, должна согласно каким-то непонятным для нас, мужчин, принципам чуть опаздывать. Но вот именно чуть! Ну, минут на 15–20… но не на 1,5–2 часа, как моя девушка! И ведь еще нагло обманывает. Например, звоню и спрашиваю: «Ты как? Скоро выходишь?» В ответ: «Уже одеваюсь!» Через час: «Да я уже в лифте еду!» И так до бесконечности. Однажды не выдержал, не стал ждать в кафе, а подъехал к подъезду. Звоню с традиционным вопросом, в ответ традиционно: «В лифте еду!» Подхожу к лифту, звоню и переспрашиваю: «В каком лифте-то едешь: в грузовом или пассажирском? А то я у дверей лифта стою и что-то никто не едет». Минутное молчание и раздосадованное пыхтение в трубку. Поднялся в квартиру, а она еще в халате с полотенцем и чашкой кофе разгуливает! Ну вот зачем обманывать-то, сказала бы сразу: «Я не готова, крашусь. Завтракаю, опоздаю и так далее»!
Сергей, 33 года, руководитель отдела:
«Моя любимая — настоящий киноман. Просмотрела, наверное, сотни или тысячи фильмов, знает всех актеров в кино и их биографии наизусть. Старается не пропускать ни одной стоящей киноновинки. Это здорово, конечно, когда у человека есть любимое увлечение. Я тоже люблю кино, но моя любовь к нему более сдержанна. Есть у моей киноманки дурная привычка — заставлять смотреть кино вместе с ней. Выглядит это так: она посмотрит фильм, впечатлится, и мы вечером смотрим его уже вместе. Если я откажусь — обидится. Не всегда фильм мне нравится, и я начинаю засыпать. А она как чувствует: то локтями пихнет: „Не спи!“, то, еще хуже, в лицо заглядывает с вопросом: „Ты спишь, что ли?!“ Вот это раздражает больше всего!»
Максим, 26 лет, автомеханик:
«Меня раздражает и даже смешит привычка некоторых девушек выглядеть гламурно всегда и везде независимо от ситуации и погоды. Нет, это круто, конечно, что девушка за собой следит. Но есть ситуации, когда весь гламур, шпильки и макияж можно дома оставить. Например, поход в лес на шашлыки. Согласитесь, надевать сапожки на высоком и тонюсеньком каблучке в лес — не самый лучший, пусть и гламурный вариант. Компанией отправились на шашлыки. Подруга моего товарища, видимо, решила, что если она будет на шпильках, то остальные девчонки стыдливо прижмут хвост и будут завистливо на нее глазеть. В итоге все глазели в недоумении и с какой-то жалостью. Вы видели, как ходит цапля или пьяный сапер по минному полю?! Примерно так это выглядело… Бедный парень гламурной цапли то и дело снимал шашлыки из листьев и грязи с ее прекрасных сапожек. А потом не выдержал и усадил ее на пенек со словами: «Отсюда — ни с места!»
Борис, 28 лет, фотограф:
«Терпеть не могу, когда девушка вспоминает своих бывших. Причем делает как бы невзначай: „Ой, вот помню, ездили мы с Игорем в Сочи, на таких крутых аттракционах катались!“ или: „У Андрея такая же проблема с машиной была!“ Девушки, зачем вы это делаете! А без упоминания имен бывших нельзя рассказать о прошлом?! Неужели нельзя сказать — вот, мол, каталась на классных аттракционах или вот есть телефон мастера — у знакомого проблема такая же была. Такое поведение не ревность вызывает, а одно раздражение!»
Иван, 26 лет, банковский работник:
«Ненавижу намеки. Почему я должен угадывать, что у нее на уме. Не думайте, что я не понимаю намеков. Я понимаю, хорошо понимаю. Наверное, потому что моя девушка делает их уж очень очевидными, отсюда вопрос: Почему просто не сказать прямо? К чему этот спектакль?»
Александр, 32 года, журналист:
«Я как Джо, герой сериала „Друзья“, ненавижу, когда девушка лезет в мою тарелку. Ну это просто некрасиво, когда едим в кафе, а она руками может тяпнуть что-нибудь попробовать из моей тарелки. Не умиляет вовсе. И для этого есть вилки и можно хотя бы спросить попробовать».
Андрей, 27 лет, бизнесмен:
«Я получаю от своей девушки десятки эсэмэсок в день. С интервалами в полчаса-час. Не всегда могу ответить, бывает, отвечаю через пару часов. А за это время получено еще пару уже гневных и переполненных обидой сообщений. И приходится еще и просить прощения, что проигнорировал. Собственно, хочется спросить — на фига писать через каждые полчаса с одним и тем же вопросом: „Как дела? Что делаешь?“ Извините, но, может, я в туалете в данный момент сижу, и вот как-то не с руки эсэмэски писать».
Павел, 31 год, тренер:
«Меня бесит привычка девушек всегда находить причину на что-нибудь обидеться. Я вот, например, не понимаю, как это получается у моей девушки. А я и не понимаю, что я сделал или не сделал не так. К примеру, идем в кино, выбираем фильм. Она хочет комедию, я — ужастик. Говорю: „Пошли на комедию“, в ответ: „Давай на ужастик, раз ты хочешь“. Смотрим мой фильм, в течение которого она сидит обиженно надув губки и после которого не разговаривает со мной. Я в недоумении. Оказывается (это уже моя любимая после моих многочисленных просьб раскрыла причину своих обид), я должен был настоять и пойти на ее комедию. Как?! Как я должен был догадаться? Я же предложил сразу! Или предлагаю заехать за ней, на что она отвечает, что сама доедет, потому что ей надо в пару мест заскочить по дороге. Встречаемся через час — в глазах вселенская грусть. А ведь я всего лишь должен научиться читать мысли и понять, что должен был сразу примчаться и отвезти ее по делам. А напрямую сказать не судьба?! Девочки, не бойтесь своих желаний — говорите парню, что вы от него хотите. Ведь мы, к сожалению, мысли читать не умеем».