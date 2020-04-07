Восемь женских привычек, которые реально бесят мужчин

Борис, 28 лет, фотограф:

«Терпеть не могу, когда девушка вспоминает своих бывших. Причем делает как бы невзначай: „Ой, вот помню, ездили мы с Игорем в Сочи, на таких крутых аттракционах катались!“ или: „У Андрея такая же проблема с машиной была!“ Девушки, зачем вы это делаете! А без упоминания имен бывших нельзя рассказать о прошлом?! Неужели нельзя сказать — вот, мол, каталась на классных аттракционах или вот есть телефон мастера — у знакомого проблема такая же была. Такое поведение не ревность вызывает, а одно раздражение!»

Иван, 26 лет, банковский работник:

«Ненавижу намеки. Почему я должен угадывать, что у нее на уме. Не думайте, что я не понимаю намеков. Я понимаю, хорошо понимаю. Наверное, потому что моя девушка делает их уж очень очевидными, отсюда вопрос: Почему просто не сказать прямо? К чему этот спектакль?»

Александр, 32 года, журналист:

«Я как Джо, герой сериала „Друзья“, ненавижу, когда девушка лезет в мою тарелку. Ну это просто некрасиво, когда едим в кафе, а она руками может тяпнуть что-нибудь попробовать из моей тарелки. Не умиляет вовсе. И для этого есть вилки и можно хотя бы спросить попробовать».

Андрей, 27 лет, бизнесмен:

«Я получаю от своей девушки десятки эсэмэсок в день. С интервалами в полчаса-час. Не всегда могу ответить, бывает, отвечаю через пару часов. А за это время получено еще пару уже гневных и переполненных обидой сообщений. И приходится еще и просить прощения, что проигнорировал. Собственно, хочется спросить — на фига писать через каждые полчаса с одним и тем же вопросом: „Как дела? Что делаешь?“ Извините, но, может, я в туалете в данный момент сижу, и вот как-то не с руки эсэмэски писать».

Павел, 31 год, тренер: