Шведский гинеколог призвала женщин не беременеть во время эпидемии

Научное сообщество не имеет достаточных данных о том, безопасна ли беременность во время эпидемии коронавируса. Сейчас группой риска считаются в основном пожилые люди, но молодым женщинам лучше всё же подождать с беременностью, пишет сайт iz.ru.

Опасным может быть не только сам вирус, но и карантин. У женщины нет возможности проводить достаточно времени на свежем воздухе, ограничен круг общения и возможность получать положительные эмоции. Еще одним ограничением становится экономическая ситуация.

Женщинам, которые уже ждут ребенка, нужно соблюдать осторожность, тщательно мыть руки после улицы, меньше общаться с людьми и изолироваться, если кто-то из семьи заболеет.