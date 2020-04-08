Ср, 8.04.2020

Дальгона-кофе: рецепт самого трендового корейского напитка

Дальгона кофе.

ФОТО: shutterstock.com

Дальгона-кофе – рецепт из TikTok, который успел стать вирусным. Это холодный молочный напиток с густой, пышной и сладкой кофейной пенкой. Хорошая новость заключается в том, что вы можете сделать его без кофейной машины – вам понадобится только блендер или венчик, пишет Segodnya.

Впервые дальгона-кофе появился в Южной Корее. Считается, что он вдохновлен видом одноименной карамели, которая вкусом и цветом совпадает с тем самым кофейным муссом. Подается напиток в прозрачном стакане, чтобы было видно его слоистую текстуру.

Ингредиенты на 2 порции:

  • Растворимый кофе – 2 ст. л.
  • Сахар – 4 ст.л. или по вкусу
  • Горячая вода – 2 ст. л.
  • Холодное молоко – по вкусу
  • Кубики льда – по вкусу
  • Сахар или другой подсластитель – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Отправьте растворимый кофе, сахар и горячую воду в миску. Хорошо перемешайте.
  2. Взбивайте все ингредиенты погружным блендером, пока масса не станет воздушной и пышной. Это займет от трех до пяти минут.
  3. Теперь возьмите стаканы для подачи. Добавьте в них лед и подслащенное молоко.
  4. Сверху поместите кофейный крем, вставьте соломинки.
  5. Хорошо перемешайте и наслаждайтесь.

Полезные советы

  • Добавьте больше сахара в кофейный мусс, если это необходимо;
  • Вы можете хранить взбитый кофе в холодильнике в герметичном контейнере, чтобы использовать позже;
  • Добавьте горячее молоко, чтобы получить латте;
  • Вы можете подсластить молоко сгущенкой, сахаром, сахарозаменителем или медом.
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