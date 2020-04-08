Дальгона-кофе: рецепт самого трендового корейского напитка

Дальгона-кофе – рецепт из TikTok, который успел стать вирусным. Это холодный молочный напиток с густой, пышной и сладкой кофейной пенкой. Хорошая новость заключается в том, что вы можете сделать его без кофейной машины – вам понадобится только блендер или венчик, пишет Segodnya.